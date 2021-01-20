«Это не шутка»: Украина ждет покаяния от России

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью газете «День» заявил, что ему бы хотелось однажды добиться покаяния от президента РФ. Украинский министр рассчитывает, что российский лидер приедет на Украину, чтобы поклониться монументу в память о тех, кто воевал в Донбассе. Кулеба уточнил, что это не шутка и не троллинг.

«Я не говорил, какой президент, но такой визит обязательно будет», — заверил глава ведомства.

К тому же он попросил не иронизировать над такими вещами. Он убежден, что покаявшийся президент России откроет новую страницу для взаимоотношений двух государств.

«Я считаю, что одна из стратегических задач, над которыми мы работаем и должны работать, это как раз разъединение в сознании западных партнеров России и Украины на всех уровнях. Это две отдельные страны с разными траекториями», — отметил Кулеба.

Украина регулярно обрушивается на Россию с обвинениями в том, что она якобы принимает участие в вооруженном конфликте в Донбассе. Вместе с тем Москва регулярно отвергает подобные обвинения и заверяет, что она не является ни стороной конфликта, ни субъектом минских соглашений.

Тем не менее из-за этого конфликта отношения России и Украины с 2014 года находятся в крайне сложном состоянии. Но, как полагает советник по информационной политике делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Алексей Арестович, страны могут примириться за один день.

«Я четко понимаю, что примириться мы можем за один день, если это решит один человек в мире — президент Российской Федерации Владимир Путин. Ключ от решения конфликта у него в руках», — заявил Арестович в эфире телеканала «Украина 24».

Он возложил надежды на санкции, давление со стороны Европы, а также политику нового американского президента Джозефа Байдена, которая, как он считает, способна положить начало позитивным сдвигам.

Мнение о том, что отношения Украины и России подлежат восстановлению, высказывал и председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутат Верховной рады Украины Виктор Медведчук.

18 января — в годовщину Переяславской рады, которая в 1654 году положила начало объединению в едином государстве русского и украинского народов, — на сайте партии было опубликовано его обращение.

«И хотя власть сегодня исповедует политику русофобии и заявляет, что у Украины с Россией общей осталась только граница, с уверенностью могу заявить: это не соответствует действительности, ведь миллионы наших граждан так не считают», — подчеркнул Медведчук.

По его словам, историческая справедливость, а также желание граждан и России, и Украины смогут привести к восстановлению отношений между государствам, несмотря на сопротивление со стороны украинской власти.

Как заявил в конце прошлого года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле сегодня не замечают политической воли украинского президента Владимира Зеленского к тому, чтобы нормализовать двусторонние украинско-российские отношения. Кроме того, по словам Пескова, незаметны и стремления Киева к тому, чтобы выполнять минские и парижские договоренности. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что в Москве очень бы хотели нормализации отношений.

«Для разговора на высшем уровне как минимум должны созреть предпосылки, еще раз повторю, что сам президент Путин неоднократно говорил, что мы заинтересованы в нормализации наших отношений со всеми соседями, в том числе с Украиной», — подчеркнул Песков.

Незадолго до этого он обвинил Киев в пассивности в урегулировании ситуации в Донбассе, которая, по его словам, видна невооруженным взглядом.

«Пассивность Киева в деле реализации принятых решений видна невооруженным глазом и в Париже, и в Берлине. И в Париже, и в Берлине не скрывают своего разочарования по многим моментам этой ситуации», — сказал он в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».