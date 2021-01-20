Договоренности в силе: Путин обсудил с Лукашенко борьбу с COVID-19

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с белорусским коллегой Александр Лукашенко 20 января обсудили совместное противодействие распространению пандемии коронавируса COVID-19.

«Особое внимание уделено тематике борьбы с распространением COVID-19. Подтверждены ранее достигнутые договоренности о продолжении совместных усилий и дальнейшей тесной координации двух стран по противодействию данной инфекции», — сообщает агентства «БелТА».

Помимо этого, политики подняли вопросы «взаимодействия по линии Евразийского экономического союза и других интеграционных структурах, а также ряд кадровых вопросов».

«Обсужден ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня, в том числе в контексте взаимодействия в рамках Союзного государства», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

В этот же день Путин на совещании о реализации интеграционных проектов на пространстве Евразийского экономического союза подчеркнул, что страны ЕАЭС должны эффективно координировать усилия по борьбе с коронавирусом, сообщает ТАСС.

С 1 января регистрация всех лекарственных средств в странах ЕАЭС осуществляется по единым правилам и процедурам.

«Это крайне важно сейчас, мы все это прекрасно понимаем, когда наши страны сталкиваются с общим вызовом — эпидемией коронавируса. Нам нужно эффективно координировать усилия для защиты жизни и здоровья наших граждан», — пояснил российский лидер.

В качестве примера успешного сотрудничества между государствами союза в выработке общих подходов Путин назвал создание общего рынка в сфере производства и оборота лекарств и медицинских изделий.

За два дня до этого министр иностранных дел России Сергей Лавров посетовал, что не все государства стремились к совместной работе в условиях коронавируса, и сообщил, что Запад во главе с США пытался воспользоваться коронавирусом, чтобы оказать давление на другие страны, например – на Белоруссию.

«Некоторые наши западные коллеги, прежде всего Соединенные Штаты и их ближайшие союзники, пытались использовать ситуацию для наращивания своих методов давления, шантажа, ультиматумов, нелегитимных действий [не только] введением ограничительных односторонних рестрикций, но и в других формах вмешательства во внутренние дела многих стран», — сказал дипломат.

Чуть ранее Лукашенко журналистке Наиле Аскер-заде в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, что пандемия привела к временному закрытию границы с Россией, из-за чего затянулись вызванные выборами беспорядки.

По словам политика, импульс протестам придали несколько тысяч белорусов, работавших в России, которые в период пандемии вернулись на родину, а «работать не хотят». При этом, он указал, что не обвиняет Москву в этом, поскольку такова была объективная ситуация с коронавирусом.

В ноябре прошлого года Лукашенко в разговоре с журналистами из ближнего зарубежья назвал пандемию коронавируса «ширмой», которая помогает совершать попытки передела мира.

«Коронавирус — лишь повод, ширма, под который глобальные игроки в очередной раз пытаются поделить мир на свой манер», — указывал политик.

В начале ноября прошлого года Лукашенко запретил властям страны пускать в Белоруссию уехавших из республики соотечественников.

«Заразу нам возить не надо, и неважно, с каким паспортом. Поехали туда учиться — пусть учатся, работать — пусть работают. Мы же не препятствовали этому. Поэтому пусть там работают и излечиваются», — приводило его слова издание РБК.

С 1 октября прошлого года в Белоруссии началась вакцинация от COVID-19 российским препаратом «Спутник V» в рамках пострегистрационных исследований, а после республика стала первым государством после России, где была официально зарегистрирована эта вакцина.

Прежде всего, были привиты медработники Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской, Могилевской, Минской областей, передает ТАСС.

В конце декабря минздрав республики сообщил, что в страну доставлена первая крупная партия российского препарата. В ведомстве заявили, что сначала вакцину получат уязвимые категории населения.