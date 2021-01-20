«Демократия победила»: что сказал президент Байден гражданам США

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Джо Байден приносит присягу в ходе церемонии инаугурации в Вашингтоне, 20 января 2021 года Джо Байден приносит присягу в ходе церемонии инаугурации в Вашингтоне, 20 января 2021 года
Церемония инаугурации 46-го президента США в Вашингтоне, 20 января 2021 года Церемония инаугурации 46-го президента США в Вашингтоне, 20 января 2021 года
Барак и Мишель Обама на инаугурации Джо Байдена, 20 января 2021 года Барак и Мишель Обама на инаугурации Джо Байдена, 20 января 2021 года
Певица Леди Гага перед выступлением во время инаугурации Джо Байдена в Вашингтоне, 20 января 2021 года Певица Леди Гага перед выступлением во время инаугурации Джо Байдена в Вашингтоне, 20 января 2021 года
Экс-президенты США Джордж Буш — младший и Билл Клинтон во время церемонии инаугурации 46-го президента США в Вашингтоне, 20 января 2021 года Экс-президенты США Джордж Буш — младший и Билл Клинтон во время церемонии инаугурации 46-го президента США в Вашингтоне, 20 января 2021 года
Избранный вице-президент США Камала Харрис и ее муж Дуг Эмхофф перед началом церемонии инаугурации Джо Байдена, 20 января 2021 года Избранный вице-президент США Камала Харрис и ее муж Дуг Эмхофф перед началом церемонии инаугурации Джо Байдена, 20 января 2021 года
Джо Байден с женой Джилл, 20 января 2021 года Джо Байден с женой Джилл, 20 января 2021 года
Джо Байден перед началом церемонии инаугурации, 20 января 2021 года Джо Байден перед началом церемонии инаугурации, 20 января 2021 года
Гости на церемонии инаугурации 46-го президента США в Вашингтоне, 20 января 2021 года Гости на церемонии инаугурации 46-го президента США в Вашингтоне, 20 января 2021 года
Джо Байден с женой Джилл перед началом церемонии инаугурации, 20 января 2021 года Джо Байден с женой Джилл перед началом церемонии инаугурации, 20 января 2021 года
Певица Леди Гага поет гимн США на инаугурации Джо Байдена, 20 января 2021 года Певица Леди Гага поет гимн США на инаугурации Джо Байдена, 20 января 2021 года
Избранный вице-президент США Камала Харрис приносит присягу в ходе церемонии инаугурации в Вашингтоне, 20 января 2021 года Избранный вице-президент США Камала Харрис приносит присягу в ходе церемонии инаугурации в Вашингтоне, 20 января 2021 года
Вице-президент США Камала Харрис и президент США Джо Байден после церемонии инаугурации, 20 января 2021 года Вице-президент США Камала Харрис и президент США Джо Байден после церемонии инаугурации, 20 января 2021 года
Джо Байден во время церемонии инаугурации в Вашингтоне, 20 января 2021 года Джо Байден во время церемонии инаугурации в Вашингтоне, 20 января 2021 года
Джо Байден во время церемонии инаугурации в Вашингтоне, 20 января 2021 года Джо Байден во время церемонии инаугурации в Вашингтоне, 20 января 2021 года
Президент США Джо Байден и его жена Джилл на церемонии инаугурации, 20 января 2021 года Президент США Джо Байден и его жена Джилл на церемонии инаугурации, 20 января 2021 года
Семья Джо Байдена поздравляет его с вступлением в должность президента США, 20 января 2021 года Семья Джо Байдена поздравляет его с вступлением в должность президента США, 20 января 2021 года
Певица Дженнифер Лопес во время выступления на церемонии инаугурации Джо Байдена в Вашингтоне, 20 января 2021 года Певица Дженнифер Лопес во время выступления на церемонии инаугурации Джо Байдена в Вашингтоне, 20 января 2021 года
Джо Байден приносит присягу в ходе церемонии инаугурации в Вашингтоне, 20 января 2021 года Джо Байден приносит присягу в ходе церемонии инаугурации в Вашингтоне, 20 января 2021 года
46-й президент США Джо Байден и первая леди США Джилл Байден после церемонии инаугурации в Вашингтоне, 20 января 2021 года 46-й президент США Джо Байден и первая леди США Джилл Байден после церемонии инаугурации в Вашингтоне, 20 января 2021 года

«Демократия победила»: что сказал президент Байден гражданам США

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Байден вступил в должность президента США

Джо Байден официально заступил на пост президента США, поклявшись прикладывать все силы для охраны и защиты конституции государства. Речь, которую он произнес на инаугурации, была сосредоточена вокруг идеи объединения страны. Главная мысль: США необходимо преодолеть «темные времена» и общественный раскол, иначе государство рискует погрузиться в хаос. При этом во многом речь Байдена стала антиподом выступления Дональда Трампа, делавшего ставку на принцип «Америка прежде всего».

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«Это день Америки, это день демократии. День истории и надежды на обновление. Сегодня мы отмечаем триумф не кандидата, а цели. Цели — демократии. Воля народа была услышана. Мы вновь уяснили, что демократия драгоценна, она хрупка. В этот час, друзья мои, демократия одержала верх», — объявил Байден в начале своего выступления на Капитолийском холме.

Речь 46-го президента США заняла примерно 15 минут, хотя либеральные американские СМИ прогнозировали, что новый глава государства будет говорить с трибуны более получаса. Более того, частично выступление было прервано минутой молчания в память о жертвах коронавируса COVID-19, которых в США уже более 400 тыс.

В ходе своего выступления Байден по традиции сказал несколько слов благодарности в адрес уходящей администрации Дональда Трампа, правда не называя своего предшественника по имени. Напряжение между двумя политическими оппонентами сохранялось вплоть до инаугурации Байдена, очередным свидетельством которого стал отказ Трампа от участия в церемонии. Вместо участия в мероприятии он еще утром отбыл во Флориду вместе со своей супругой Меланьей.

Однако, помимо благодарности, новый президент также вскользь раскритиковал своего предшественника, заявив о необходимости миновать «темные времена», которые наступили в США.

«Ложь очень часто используется для достижения власти, и руководители, которые обещали защищать конституцию и граждан, не выполнили это обещание», — отметил Байден, опять-таки не называя имени Трампа.

Параллельно с этим новый президент призвал американцев к единству, необходимому для преодоления вызовов, стоящих перед США. Он пообещал работать на благо всех граждан государства, в том числе тех, кто не голосовал за него на выборах главы государства. От последних он попросил внимательно его выслушать и дать взвешенную оценку в будущем.

«Если вы все равно не согласны, то пусть так и будет. Это демократия <…> Я обещаю, что буду сражаться за тех, кто не поддержал меня, так же отчаянно, как и за тех, кто поддержал», — указал Байден.

С точки зрения президента, США рискуют окончательно погрузиться в хаос, если не смогут преодолеть существующий в обществе раскол. По его словам, без единства нет мира — только горечь и ярость, нет прогресса — только изнуряющий произвол, нет нации — только состояние хаоса.

«Сегодня вся моя душа в том, чтобы привести Америку к единству, объединить граждан и страну. Я призываю всем американцев присоединиться ко мне. Вместе мы будем бороться с гневом, ненавистью, экстремизмом, беззаконием, насилием, болезнью и безработицей. Вместе мы можем совершить великое», — подчеркнул Байден.

Новый глава государства уделил отдельное внимание внутренним проблемам США, указав, что стране предстоит сделать многое, чтобы преодолеть последствия пандемии, в том числе и в сфере экономики. А также заверил американцев в том, что будет бороться и победит экстремизм вместе с «внутренним терроризмом» и не станет откладывать воплощение мечты о правосудии для всех.

Говоря об экстремизме, Байден не обошел стороной штурм здания Капитолия сторонниками Трампа в начале января. Он указал, что через горнила веков США проходили испытания снова и снова, но справлялись со всеми задачами.

При этом президент также не упустил из виду одно из главных обещаний своей предвыборной кампании, а именно возобновление взаимодействия США со своими иностранными союзниками и партнерами. Он подчеркнул, что страна преодолела период испытаний и готова восстановить свои альянсы, чтобы реагировать на вызовы настоящего времени и будущего.

«Мы будем вести за собой не просто примером своей силы, но и силой своего примера. Мы будем сильным и надежным партнером в деле мира, прогресса и безопасности», — заключил Байден.

Речь нового президента США во многом перекликается с выступлением его предшественника Трампа, но имеет ряд важных отличий.

Четыре года назад 45-й президент США также призывал американцев к единству, однако в контексте своего лозунга «Америка прежде всего». Трамп настаивал на возвращении государству величия и самоуважения, когда Байден не забывает делать упор на восстановление отношений с партерами страны.

Более того, республиканец много говорил о начале новой эпохи, когда не Вашингтон правит страной, а страна — Вашингтоном. Он сравнивал американскую администрацию с закрытой структурой для обогащения узкого круга лиц, а в речи Байдена подобных пассажей замечено не было.

Также президент-демократ не стал обещать прекратить тратить миллиарды долларов на войны за границей и вернуть американских солдат на родину, в целом уделив не слишком много времени вопросам внешней политики, по сути, ограничившись лишь обещаниями о возобновлении якобы утерянных связей с союзниками США.

Впрочем, инаугурации двух президентов различались сами по себе — если Трамп пришел к власти на фоне бушующей толпы своих сторонников у стен Капитолия, Байдену выпала совсем другая доля. В этот раз торжественная церемония проходила в усеченном формате, с фактически оцепленным центром Вашингтона с участием 25 тыс. солдат нацгвардии и сообщениями СМИ о возможных беспорядках.

Повышение мер безопасности частично стало ответом на штурм Капитолия в начале января, а также продемонстрировало отношение нового президента к пандемии коронавируса, так как формат традиционных массовых мероприятий, запланированных на день инаугурации был изменен с поправкой на эпидемию.