«Демократия победила»: что сказал президент Байден гражданам США

«Это день Америки, это день демократии. День истории и надежды на обновление. Сегодня мы отмечаем триумф не кандидата, а цели. Цели — демократии. Воля народа была услышана. Мы вновь уяснили, что демократия драгоценна, она хрупка. В этот час, друзья мои, демократия одержала верх», — объявил Байден в начале своего выступления на Капитолийском холме.

Речь 46-го президента США заняла примерно 15 минут, хотя либеральные американские СМИ прогнозировали, что новый глава государства будет говорить с трибуны более получаса. Более того, частично выступление было прервано минутой молчания в память о жертвах коронавируса COVID-19, которых в США уже более 400 тыс.

В ходе своего выступления Байден по традиции сказал несколько слов благодарности в адрес уходящей администрации Дональда Трампа, правда не называя своего предшественника по имени. Напряжение между двумя политическими оппонентами сохранялось вплоть до инаугурации Байдена, очередным свидетельством которого стал отказ Трампа от участия в церемонии. Вместо участия в мероприятии он еще утром отбыл во Флориду вместе со своей супругой Меланьей.

Однако, помимо благодарности, новый президент также вскользь раскритиковал своего предшественника, заявив о необходимости миновать «темные времена», которые наступили в США.

«Ложь очень часто используется для достижения власти, и руководители, которые обещали защищать конституцию и граждан, не выполнили это обещание», — отметил Байден, опять-таки не называя имени Трампа.

Параллельно с этим новый президент призвал американцев к единству, необходимому для преодоления вызовов, стоящих перед США. Он пообещал работать на благо всех граждан государства, в том числе тех, кто не голосовал за него на выборах главы государства. От последних он попросил внимательно его выслушать и дать взвешенную оценку в будущем.

«Если вы все равно не согласны, то пусть так и будет. Это демократия <…> Я обещаю, что буду сражаться за тех, кто не поддержал меня, так же отчаянно, как и за тех, кто поддержал», — указал Байден.

С точки зрения президента, США рискуют окончательно погрузиться в хаос, если не смогут преодолеть существующий в обществе раскол. По его словам, без единства нет мира — только горечь и ярость, нет прогресса — только изнуряющий произвол, нет нации — только состояние хаоса.

«Сегодня вся моя душа в том, чтобы привести Америку к единству, объединить граждан и страну. Я призываю всем американцев присоединиться ко мне. Вместе мы будем бороться с гневом, ненавистью, экстремизмом, беззаконием, насилием, болезнью и безработицей. Вместе мы можем совершить великое», — подчеркнул Байден.

Новый глава государства уделил отдельное внимание внутренним проблемам США, указав, что стране предстоит сделать многое, чтобы преодолеть последствия пандемии, в том числе и в сфере экономики. А также заверил американцев в том, что будет бороться и победит экстремизм вместе с «внутренним терроризмом» и не станет откладывать воплощение мечты о правосудии для всех.

Говоря об экстремизме, Байден не обошел стороной штурм здания Капитолия сторонниками Трампа в начале января. Он указал, что через горнила веков США проходили испытания снова и снова, но справлялись со всеми задачами.

При этом президент также не упустил из виду одно из главных обещаний своей предвыборной кампании, а именно возобновление взаимодействия США со своими иностранными союзниками и партнерами. Он подчеркнул, что страна преодолела период испытаний и готова восстановить свои альянсы, чтобы реагировать на вызовы настоящего времени и будущего.

«Мы будем вести за собой не просто примером своей силы, но и силой своего примера. Мы будем сильным и надежным партнером в деле мира, прогресса и безопасности», — заключил Байден.

Речь нового президента США во многом перекликается с выступлением его предшественника Трампа, но имеет ряд важных отличий.

Четыре года назад 45-й президент США также призывал американцев к единству, однако в контексте своего лозунга «Америка прежде всего». Трамп настаивал на возвращении государству величия и самоуважения, когда Байден не забывает делать упор на восстановление отношений с партерами страны.

Более того, республиканец много говорил о начале новой эпохи, когда не Вашингтон правит страной, а страна — Вашингтоном. Он сравнивал американскую администрацию с закрытой структурой для обогащения узкого круга лиц, а в речи Байдена подобных пассажей замечено не было.

Также президент-демократ не стал обещать прекратить тратить миллиарды долларов на войны за границей и вернуть американских солдат на родину, в целом уделив не слишком много времени вопросам внешней политики, по сути, ограничившись лишь обещаниями о возобновлении якобы утерянных связей с союзниками США.

Впрочем, инаугурации двух президентов различались сами по себе — если Трамп пришел к власти на фоне бушующей толпы своих сторонников у стен Капитолия, Байдену выпала совсем другая доля. В этот раз торжественная церемония проходила в усеченном формате, с фактически оцепленным центром Вашингтона с участием 25 тыс. солдат нацгвардии и сообщениями СМИ о возможных беспорядках.

Повышение мер безопасности частично стало ответом на штурм Капитолия в начале января, а также продемонстрировало отношение нового президента к пандемии коронавируса, так как формат традиционных массовых мероприятий, запланированных на день инаугурации был изменен с поправкой на эпидемию.