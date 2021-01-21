Америка наоборот: Байден начал отменять указы Трампа

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила в ходе первого брифинга новой администрации Джо Байдена об изменениях, введенных президентом после инаугурации. Ее слова передает ТАСС.

«Сегодня у нас был очень напряженный и энергичный день, как вы все знаете. Но я хочу воспользоваться моментом, чтобы вкратце рассказать о 15 исполнительных указах», — заявила она.

Во-первых, Байден ввел 100-дневный масочный режим для борьбы с COVID-19, также должно быть обеспечено обязательное ношение масок в госучреждениях США. Во-вторых, президент США отменил решение своего предшественника Дональда Трампа о выходе из Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ).

«Это укрепит наши усилия, позволит взять ситуацию с пандемией под контроль, укрепив глобальное здравоохранение», — добавила Псаки. По ее словам, в заседании исполкома ВОЗ 21 января уже примет участие директор Национального института инфекционных заболеваний Энтони Фаучи.

Штаты при Байдене возвращаются к выполнению обязательств в рамках Парижского соглашения по климату, из которого со скандалом вышел Трамп. Отменяется режим ЧП на мексиканской границе, введенный республиканцем из-за наплыва нелегальных мигрантов.

Продлевается мораторий на выселение малоимущих американцев, оказавшихся без средств из-за «коронакризиса». Будет также продлена заморозка выплат по образовательным кредитам.

Байден также разрешил въезжать на территорию США гражданам некоторых мусульманских стран, которым запретил это Трамп. Ограничения снимаются с Сирии, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена. Предпринимаются «усилия по обеспечению расового равенства», добавила Псаки.

«Президент поручил министру внутренней безопасности в консультации с генеральным прокурором принять все надлежащие меры для укрепления программы защиты детей мигрантов <…>, что дает временное освобождение от депортации молодым людям, которых привезли в США детьми», — сообщила журналистам представитель Белого дома.

Байден также направил в Конгресс законопроект о гражданстве для мигрантов — «усердно работающие люди, живущие в стране десятилетиями, смогут получить гражданство США».

Наконец, отменен проект по прокладке нефтепровода между Канадой и США Keystone XL. В 2016 году экс-президент США Барак Обама объявил о решении отказаться от проекта, заявив, что тот «не отвечает интересам национальной безопасности США», однако в 2017 году глава Белого дома Дональд Трамп подписал указ, отменяющий решение Обамы. Байден ввел также мораторий на сдачу в аренду территорий арктической зоны Соединенных Штатов для нефте- и газодобычи.

Джозеф Байден еще в ноябре заявил, что первые 100 дней президентства намерен посвятить борьбе с коронавирусом и проблемам мигрантов. «Я отправлю в сенат закон об иммигрантах, который откроет путь к получению гражданства для 11 миллионов незарегистрированных человек», — сказал демократ.

Политик добавил, что собирается отменить часть указов действующего главы Белого дома Дональда Трампа. По мнению Байдена, они повредили климату и здоровью людей «от метана до целого ряда вещей, которые президент сделал».