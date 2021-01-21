«Символический жест»: зачем понадобились санкции Китая против США

Китайский МИД ввел санкции в отношении 28 американских граждан, в том числе бывшего госсекретаря, который работал при экс-президенте Дональде Трампе, Майкла Помпео.

Как утверждают в Пекине, попавшие под рестрикции люди серьезно нарушили суверенитет Китая.

Помимо Помпео, в «черный список» также попали глава нацсовета по торговле при Белом доме Питер Наварро, помощник Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен, американский постпред при ООН Келли Крафт, бывший министр здравоохранения страны Алекс Азар и экс-советник бывшего президента по национальной безопасности Джон Болтон.

«Некоторые антикитайские политики в Соединенных Штатах, исходя из своих собственных эгоистичных политических интересов, предубеждений и ненависти к Китаю, не проявляя уважения к интересам китайского и американского народов, спланировали и предприняли безумные шаги, вмешались во внутренние дела Китая, подорвали интересы КНР, оскорбили китайский народ и нанесли вред китайско-американским отношениям», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства страны.

Как подчеркнули в тексте, лицам, которые попали под ограничительные меры, членам их семей, а также связанным с ними компаниям и организациям теперь нельзя въезжать на территорию материкового Китая, Гонконга и Макао, а также вести дела на территории КНР.

Несмотря на то, что санкции были введены против представителей прежней американской администрации, в Вашингтоне встретили такое решение Пекина без особого энтузиазма. Как сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя Совета национальной безопасности (СНБ) Эмили Хорн, введение рестрикций в день инаугурации нового президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена в Белом доме считают непродуктивным. Хорн назвала такой шаг попыткой игры, которая направлена на внесение раскола между демократами и республиканцами.

Более того, она обратилась ко всем американцам с призывом подвергнуть критике циничное решение Китая.

По словам представительницы СНБ, новый глава государства рассчитывает вести продуктивную работу с лидерами обеих партий США, чтобы страна могли переиграть Китай в этом соперничестве.

Китай объявил о введении санкций против американцев за вмешательство во внутренние дела государства на следующий день после заявления теперь уже бывшего американского госсекретаря Майка Помпео о геноциде и преступлениях против человечности со стороны Китая в отношении мусульман-уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Как отметили в пресс-службе госсекретаря, он изучил документы о политике властей КНР в этом районе и пришел к выводу, что геноцидом Пекин занимался как минимум с марта 2017 года.

«После детального изучения имеющихся фактов я выяснил, что КНР под руководством и контролем Коммунистической партии Китая совершила геноцид против уйгуров, которые в большинстве своем мусульмане, а также других этнических и религиозных меньшинств в Синьцзяне», — подчеркнул Помпео.

При администрации Трампа противостояние Вашингтона и Пекина существенно обострилось. В частности, между странами началась «торговая война». Как утверждали в США, китайские производители пользовались открытостью американского рынка и ввозили товары в США, подрывая тем самым позиции местных производителей.

В 2018 году американская сторона ввела ряд пошлин на товары из Китая, а КНР отвечала зеркально.

Помимо того, при Трампе Пекин часто обвиняли в краже технологий. В частности, такая критика обрушилась на компанию Huawei. Из-за этого с мая 2019 года китайская компания находится в санкционном списке США как угроза нацбезопасности.

Тяжелым отпечатком в американо-китайских отношениях стала пандемия коронавируса, в которой Дональд Трамп неоднократно обвинял Китай. В сентябре прошлого года он обратился к ООН с призывом наказать Пекин за возникновение COVID-19.

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев в комментарии «Газете.Ru» назвал санкции Китая против прежней администрации символическим жестом. По его словам, это характерно для КНР, которая предпринимает некие действия, но они не наносят большого вреда отношениям двух стран. Эксперт выразил мнение, что такой шаг, вероятно, не повлияет на развитие китайско-американского диалога.

В свою очередь главный научный сотрудник института США и Канады Владимир Васильев обратил внимание, что новая американская администрация также будет считать Китай своим главным противником. По его словам, Вашингтон пока не собирается снимать те санкции, которые наложила администрация Трампа.

«Санкции против Китая мешают американской экономике, а китайцы введением санкций подчеркивают, что готовы вести с США диалог на равных. Это был сигнал администрации Байдена не играть на этом поле. Но Вашингтон пока и не собирается», — сказал эксперт «Газете.Ru», подчеркнув, что Китай вводит все санкции только как ответные, причем в меньшем объеме.

Как предположил Владимир Васильев, в ближайшие пару месяцев не стоит ожидать каких-либо подвижек в отношениях, наступит временное перемирие.

Специалист отметил, что цели администрации Трампа состояли в том, чтобы создать максимально возможные «завалы» для нового президента в части улучшения американо-китайских отношений.

Заместитель директора ИМЭМО имени Пимакова, профессор РАН Александр Ломанов назвал санкции Китая против прежней администрации в США сигналом Пекина о готовности покончить с былыми противоречиями и забыть все то, что происходило при Трампе.

«Эти санкции символически показывают, что все плохое, что было в американо-китайских отношениях за последние четыре года, Пекин связывает не с американской системой, не с истеблишментом, а исключительно с этой небольшой группой людей, которой были адресованы санкции», — подчеркнул эксперт в комментарии «Газете.Ru».

По его словам, Китай заинтересован в том, чтобы улучшить отношения с США. Он отметил, что сейчас «мяч на стороне Байдена».

Пекин подал ему сигнал о том, что ждет от него более умеренной, взвешенной и конструктивной политики на китайском направлении — такой, которая не потребует через четыре года вводить аналогичные санкции против Байдена и его команды.

Аналогичное мнение о том, что Китай введением санкций хотел показать, что возлагает ответственность за ухудшение двусторонних отношений именно на Трампа, выразил и замдиректора факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

При этом он выразил мнение, что эти ограничительные меры не окажут существенного влияния на отношения США и Китая, так как администрация Байдена будет подходить к Пекину как к военному и геополитическому сопернику.

«Новая администрация будет проводить в отношении КНР достаточно жесткую политику технологического сдерживания, но в то же время выстраивать избирательное сотрудничество, например по вопросам климата и экономики, нераспространения ядерного оружия», — объяснил эксперт «Газете.Ru».