Против «кума Путина»: Медведчуку запретили летать в Россию

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За Жизнь» Илья Кива заявил, что Государственная авиаслужба Украины получила распоряжение не выпускать в Россию главу политсовета Виктора Медведчука. Его слова передает ТАСС.

Пресс-служба политика заявила, что у них нет информации о запрете для используемых Медведчуком самолетам летать в Россию. Прямые перелеты с Украины в Россию запрещены украинским законодательством. Однако слухи о передвижении Медведчука через границу упорно ходят в прессе и РФ, и Украины.

Прямое авиасообщение между Россией и Украиной было прекращено 25 октября 2015 года. Тогда Киев в одностороннем порядке запретил полеты над своей территорией для крупнейших российских авиакомпаний. Запрет также распространялся на транзитные полеты через Украину. Свое решение украинские власти объяснили «защитой от агрессивных действий» России.

Киев также ввел санкции против 25 российских авиакомпаний, официальной причиной послужило то, что перевозчики совершали регулярные и чартерные рейсы в Крым.

Виктор Медведчук известен своей критикой действующих украинских властей и президента Владимира Зеленского. При этом политика обвиняют в пророссийских взглядах, напоминая, что он приходится «кумом» российскому президенту.

Летом 2019 года председатель политсовета ОПЗЖ рассказал в эфире «России 1», как «покумился» с российским президентом.

«Это по части моей жены, Оксаны Михайловны, которая попросила через меня обратиться с такой просьбой [стать крестным] к Владимиру Владимировичу. И мне очень приятно, мы гордимся, что Владимир Владимирович не отказал в этом», — заявил украинский политик.

Медведчук добавил, что со своим будущим кумом познакомился еще в начале нулевых годов, когда занимал должность вице-спикера Верховной рады. Владимир Путин тогда в первый раз стал президентом России.

Крестины состоялись в 2004 году.

Активное возвращение бывшего вице-спикера Рады Медведчука в украинскую политику началось в 2017 году. Шквал критики со стороны украинских националистов и призывы посадить Медведчука в тюрьму начались после объединения «Украинского выбора» с партией Вадима Рабиновича «За жизнь».

Медведчук не скрывает своей дружбы с Владимиром Путиным — как и то, что он уже не первый год координирует «скрытый диалог» между высшей российской и украинской властью, а значит, входит в число «неприкасаемых» фигур украинской политики.

В конце июня 2019 года Медведчук в обход президента Украины Владимира Зеленского договорился с Донбассом о выдаче четырех украинских пленных. По словам самого Медведчука, новый лидер страны не настроен на урегулирование конфликта на юго-востоке Украины.

«Я обратился <...> к Пасечнику и Пушилину, увидев то, что господин Зеленский не собирается их освобождать или проводить обмены», — заявил политик.

Ранее он призывал Зеленского «договориться с Москвой». Как заявил украинский политик агентству Reuters, это позволит за несколько месяцев восстановить контроль над Донбассом, получить недорогой газ, а также российские инвестиции.

«Мы не говорим, что мы должны снова целовать и обнимать друг друга. Мы говорим о восстановлении прагматичных экономических отношений», — подчеркнул Медведчук.