«Трамп был плохой шуткой»: как мир приветствует нового президента США

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поприветствовала возвращение Соединенных Штатов «в круг государств-единомышленников».

«Поздравляю Джо Байдена с приведением к присяге в качестве президента Соединенных Штатов и Камалу Харрис — первую женщину-вице-президента США! Спасибо за вдохновляющее вступительное слово и за предложение о сотрудничестве. Европа готова к новому старту. Готова представить президенту Байдену наше предложение по новой трансатлантической повестке дня», — подчеркнула она.

В ходе выступления на пленарном заседании в Европарламенте она сделала акцент на необходимости объединения усилий, чтобы решать глобальные задачи.

Глава Евросовета Шарль Мишель, в свою очередь, пожелал Байдену и Харрис успехов в их планах сплотить народ США и вывести страну из пандемии. «Пришло время снова сосредоточиться на наших убеждениях и возобновить отношения между ЕС и США», — заявил он.

Байдена поздравил и генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Он отметил, что с момента его вступления в должность начинается новая глава в трансатлантических отношениях. Столтенберг подчеркнул, что с нетерпением ждет тесного сотрудничества с Байденом.

Как обратил внимание генсек, «сильная НАТО хороша как для Северной Америки, так и для Европы». «Поскольку никто из нас не может справиться с вызовами, с которыми мы сталкиваемся в одиночку», — сказал он.

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус также оставил в своем Twitter сообщение с поздравлением Байдену и Харрис. «За более здоровый, справедливый, безопасный и устойчивый мир!» — написал он.

В МИД РФ в день вступления Байдена в должность президента выразили надежду, что диалог с новой администрацией Соединенных Штатов будет более конструктивным. Как подчеркнули в заявлении российского внешнеполитического ведомства, Москва называет целесообразным продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) с США на максимально предусмотренный пятилетний срок.

Дипломаты также выразили готовность работать на принципах равноправия и взаимного учета интересов.

За несколько часов до инаугурации Пекин выразил надежду, что новый американский президент «взглянет на Китай рационально и объективно», чтобы исправить серьезные проблемы в двусторонних отношениях, которые появились в период правления Дональда Трампа.

«За последние четыре года администрация США совершила фундаментальные ошибки в своем стратегическом восприятии Китая <...> вмешиваясь во внутренние дела Китая, подавляя и очерняя КНР, а также нанося серьезный ущерб китайско-американским отношениям», — сказала пресс-секретарь министерства иностранных дел Хуа Чуньин.

В другом азиатском государстве — Японии — правительство выразило надежду на укрепление сотрудничества в области борьбы с коронавирусом, изменениями климата, а также для реализации концепции свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. Как отметил премьер-министр Ёсихидэ Суга, он рассчитывает в надлежащее время провести телефонный разговор с Байденом.

Приход к власти новой администрации приветствовали и в Европе. Британский премьер Борис Джонсон в ходе выступления в парламенте отметил, что с нетерпением ждет возможности работать с Байденом и с его командой, укрепляя партнерство между их государствами и работая над общими приоритетами.

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала инаугурацию Байдена «торжеством демократии».

«Мои сердечные поздравления президенту Джо Байдену и вице-президенту Камале Харрис с инаугурацией, ставшей торжеством демократии. Мы с нетерпением ждем, когда будет открыта новая глава немецко-американских отношений, основанных на дружбе и сотрудничестве», — приводят слова Меркель в Twitter представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в видеообращении также отметил, что «сегодня хороший день для демократии». «Я испытываю огромное облегчение от того, что сегодня Джо Байден приведен к присяге в качестве президента и переедет в Белый дом. Я знаю, что многие люди в Германии разделяют это чувство», — сказал он.

Глава французского государства Эмманюэль Макрон также оставил сообщение в Twitter по случаю инаугурации нового президента США. «Мы вместе. Мы будем сильнее, чтобы противостоять вызовам нашего времени. Сильнее, чтобы построить наше будущее», — подчеркнул французский лидер.

Премьер-министр Испании Педро Санчес в своем выступлении тоже охарактеризовал приход к власти Байдена как победу демократии над ультраправыми.

«Пять лет назад мы думали, что Трамп был плохой шуткой, но пять лет спустя мы поняли, что он поставил под угрозу ни что иное, как самую мощную демократию в мире», — сказал он.

Премьер Италии Джузеппе Конте в своей речи в парламенте обратил внимание, что Италия «с нетерпением ждала президентства Байдена» для работы в рамках G20, где она председательствует.

Надежду на скорейшую возможность начать совместную работу выразил и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху: «Я с нетерпением жду возможности работать с вами над дальнейшим укреплением американо-израильского альянса, продолжением расширения мира между Израилем и арабским миром и противостоянием общим вызовам, главным из которых является угроза, исходящая от Ирана».

Что касается Исламской республики, иранский президент Хасан Рухани призвал новую администрацию Соединенных Штатов вернуться к ядерному соглашению 2015 года, а также сообщил о готовности выполнить свои обязательства по нему, отметили в МИД Ирана. Рухани отметил, что мяч находится на стороне США.

Если Вашингтон согласится вернуться к ядерной сделке, Тегеран тоже полностью выполнит свои обязательства по пакту, заверил он.

«Сегодня мы ожидаем, что новая администрация США вернется к верховенству закона, возьмет на себя обязательства и в следующие четыре года удалит все черные пятна предыдущих четырех лет. Если они вернутся к закону честно и продемонстрируют свою честность на практике, мы выполним свои обязательства», — отметил он.