«Мы должны быть амбициозными»: Евросоюз обсудит пандемию

21 января лидеры Евросоюза проведут видеоконференцию, чтобы обсудить борьбу с пандемией коронавируса и распространение вакцин.

Обнаружение новых штаммов коронавируса в Великобритании, Южной Африке и Бразилии встревожили руководство ЕС из-за повышенной заразности возбудителя, что уже привело к запретам или ограничениям для путешественников из этих стран.

Вместе с тем, в содружестве уже идет вакцинация. Первой сертификацию получила вакцина от концерна BioNTech/Pfizer, а 6 января Европейское агентство лекарственных средств (EMA) одобрило применение в ЕС и вакцины американской компании Moderna.

«Темпы распространения болезни в Европе и появление новых, более заразных штаммов вызывает глубокую озабоченность. Перспективы вакцинации многообещающи, однако мы должны сохранять бдительность и продолжать наши усилия по расширению тестирования и отслеживания [контактов], при этом сохраняя свободу перемещения»,

— написал накануне председатель Евросовета Шарль Мишель в письме-приглашении на саммит главам государств и правительств Евросоюза.

Сейчас перед Евросоюзом стоит задача как можно большего распространения вакцины среди жителей в целях минимизации угрозы распространения нового штамма коронавируса.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что Брюссель в скором времени увеличит количество сертифицированных вакцин к концу лета и планирует до конца августа сделать прививки 70% взрослого населения своих стран.

«Это выполнимо, это амбициозно, но мы должны быть амбициозными — люди этого ждут», — сказала она накануне.

Видеоконференция лидеров проходит на фоне серьезной критики в содружестве того, что вакцинация распространяется слишком медленно, а самих препаратов недостаточно.

К примеру, во Франции, в первые дни прививки были сделаны только нескольким сотням человек. Руководство страны обвинили в чрезмерно бюрократическом подходе — желающий получить вакцину должен пройти консультацию у врача, подождать несколько дней, а затем подписать письменное согласие.

В Нидерландах вакцинация началась лишь 6 января, хотя процесс в содружестве был запущен еще 26 декабря, тогда прививки сделали жителям Германии, Венгрии и Словакии, и уже на следующий день к ним присоединились граждане еще 18 стран.

В случае с Нидерландами задержка была объяснена проблемами в логистике и необходимостью правительственного одобрения вакцины, помимо существующего европейского, что привело к простаиванию почти двух сотен доз вакцины BioNTech/Pfizer.

Еще одной проблемой является, в целом, критический настрой общества к вакцинации. Так, согласно опросам, во Франции около 60% жителей настроены против прививок.

Несмотря на старт вакцинации, европейские лидеры пока настроены не оптимистично.

«Мы находимся в очень сложной фазе пандемии. Почему? Потому что у нас двойственная картина.

С одной стороны, ежедневный прирост инфицированных снижается. Это хорошая новость. Нам также приходится лечить меньшее число людей в палатах интенсивной терапии, чем это было до Рождества и в рождественские дни. Но нам приходится иметь дело с большим числом смертей, это ужасно, только сегодня погибла тысяча человек. Это не просто цифры, это люди, которые погибли в одиночестве, это судьбы, это семьи, которые их оплакивают», — заявила 21 января канцлер Германии Ангела Меркель в ходе пресс-конференции.

И хотя пока нет никаких данных о том, что новый штамм коронавируса опаснее, чем предыдущий, в Евросоюзе, учитывая проблемы с темпами вакцинации, все же обеспокоены, что более заразный возбудитель приведет к перегруженности системы здравоохранения.

Источник из руководства ЕС сообщил в разговоре с France 24, что распространение британского штамма означает, что содружеству, вероятно, «придется принять дополнительные меры, временно ограничивающие свободу передвижения внутри ЕС».

Еще одним актуальным вопросом является введение паспортов вакцинации. Эту идею продвигает Греция, чья экономика зависит от туризма. Афины стремятся к тому, чтобы как можно раньше обеспечить приток путешественников и для этого предлагают создать единый для всего ЕС сертификат о вакцинации. К этому же призывает Испания, также зависящая от туризма.

«Мы готовы изучить введение сертификата, но я думаю, что есть еще много, много, много вопросов, на которые нужно ответить. Во-первых, мы не знаем, могут ли люди, которые уже были заражены, по-прежнему оставаться заразными и могут ли они инфицировать других людей», — сказал дипломат ЕС.

Урсула фон дер Ляйен поддержала инициативу правительства Греции.

«Наличие сертификата, подтверждающего вакцинацию, является медицинским требованием. Поэтому я приветствую инициативу премьер-министра Греции о взаимно признанных свидетельствах о вакцинации. Каким бы ни было решение — дает оно приоритет или доступ к определенным товарам — это политическое и юридическое решение, которое следует обсудить на европейском уровне», — сказала она.

Однако по этому вопросу почти наверняка стоит ожидать активной дискуссии. В содружестве популярно мнение, что такие паспорта поставят под угрозу основные права жителей ЕС — создадут почву для отслеживания здоровья граждан, а также дискриминации по этому признаку.

Против данной инициативы, в частности, выступают Румыния и Франция.

«Я не думаю, что это хорошая идея. Паспорт вакцинации должен быть, но для медицинских вопросов, а не для путешествий. Это важная информация для врачей, однако использование таких сертификатов для того, чтобы разделить население Европы на две категории, не кажется мне хорошей идеей», — заявил президент Румынии Клаус Йоханнис.

«Это дискуссия, в которой нет необходимости. <…> Мы очень неодобрительно относимся к такой идее. Если мы говорим о документе, который позволяет вам поехать в Европу, я считаю, что это преждевременно. Франция считает, что нам не следует начинать обсуждение сейчас. Когда доступ к вакцине станет общим, это будет уже другая тема», — сказал министр по европейским делам Франции Клеман Бон.

Как заявляется, главная цель видеоконференции — гарантировать свободу передвижения внутри Шенгенской зоны, даже с дополнительными ограничениями. Это потребует унификации правил, требующих отрицательных тестов на COVID-19 перед посадкой на рейсы внутри ЕС, и единых карантинных стандартов.