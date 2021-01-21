«Шторма» не будет: Трамп разрушил мечты конспирологов

Инаугурация 46-го президента США Джо Байдена стала днем траура для сторонников конспирологического движения QAnon. Поклонники теорий заговора ожидали совсем другого исхода от момента вступления в должность нового главы государства, а именно захвата власти со стороны его предшественника Дональда Трампа и показательных казней представителей Демократической партии.

Сторонники QAnon называли это «штормом» или «бурей» и даже днем расплаты, сохраняя уверенность в том, что 20 января станет не концом президентства Трампа, а началом «великого пробуждения».

По их мнению, к инаугурации Байдена по всей стране должны были пройти веерные отключения электроэнергии, действующий президент при поддержке своих союзников в рядах армии введет военное положение, а затем проведет массовые задержания своих политических врагов в лице демократов.

Концовка этого плана в представлении конспирологов имеет несколько вариаций: то ли врагов Трамп должны были начать прилюдно казнить на улицах, то ли отправить в Гуантанамо и подвергнуть казни через повешение уже там.

Однако «шторм» так и не случился, действующий президент сложил свои полномочия, а Байден заступил на свой пост, призвав американцев к единству.

Как пишет Financial Times, отсутствие воплощения ожидаемого дня расплаты встревожило конспирологов, решивших, что Трамп предпримет действия, подтверждающие их теории до или во время инаугурации политика-демократа.

На различных платформах и в социальных сетях начали возникать гневные комментарии участников движения. Как отмечает издание, большинство пишут лишь слово «Ничего» («Nothing») и добавляют к нему смайлики со злыми лицами.

«Нас всех обманули, вы заставили нас всех потерять друзей из-за этой шарады», — написал один из участников дискуссионной группы QAnon.

При этом больше всего сторонников движения расстраивало отсутствие какой-либо реакции со стороны их идейных вдохновителей. Влиятельные участники QAnon отмалчивались на фоне провала «шторма», хотя в преддверии инаугурации Байдена проявляли серьезную активность.

К примеру, Дэйв Хейс известный под псевдонимом Молящийся Медик, указывал на «красивое черное небо» над Капитолийским Холмом, добавляя к своему посту смайлики с «раскатами грома». Тем не менее при присяге Байдена небо над Вашингтоном было вполне синим, да и гроза опять-таки не случилась.

Фактор конспирологов

Провал теории заговора QAnon мало кого может удивить, кроме самих конспирологов, хотя ошибаться им не впервой. В октябре 2017 года конспирологи уверяли в скором аресте экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон, проигравшей президентские выборы Трампу годом ранее. Также были обещания беспорядков, казней, рассекречивания документов и многое другое, но все надежды сторонников движения так и не оправдались.

Тем не менее, само по себе движение QAnon обрело политическое влияние во время президентства Трампа, поскольку нарастило определенную популярность среди его сторонников и в Республиканской партии, пишет The Guardian.

К примеру, поддержка движения со стороны ряда республиканцев стала частью прошедших выборов в конгресс. Более того, Джо Рэй Перкинс после победы на праймериз в Орегоне прямо поблагодарила «команду Q и всех Анонов», правда вскоре удалила соответствующую запись.

В соответствии с опросом Pew Research Center, более 40% сторонников Республиканской партии уверены, что QAnon — благоприятное для США движение. Кроме того, исследование Morning Consult показывает, что 38% республиканцев считают правдой как минимум часть теорий конспирологов.

Сам Трамп также отчасти поддерживал движение, из-за чего даже попал в скандал во время избирательной кампании. Так, политик ретвитнул пост QAnon о сатанистах-педофилах в рядах американских элит, в особенности среди представителей Демократической партии.

Согласно этой теории, Трамп должен спасти мир от культа педофилов и каннибалов — апогеем этой борьбы и должен был стать «шторм» в день инаугурации Байдена.

«Это должно звучать как что-то плохое? Вообще-то да, мы спасаем мир», — говорил республиканец в интервью Vox, но добавил, что спасает мир от радикально левой философии, способной уничтожить США и другие страны.

Впрочем, движение заметили не только политики, но и спецслужбы. С августа прошлого года QAnon находится в списке национальных террористических угроз ФБР. Опасения ведомства оправдались в начале января, когда сторонники Трампа вместе с последователями движения пошли на штурм Капитолия, захватив здание конгресса США.

По информации The Washington Post, ультраправые радикалы вместе со сторонниками QAnon планировали повторить свой успех в день инаугурации Байдена. Но, вероятно, осуществлению этого плана помешала фактически полное закрытие центра Вашингтона в преддверии вступления в должность нового президента США.

Будущее движения

С провалом «шторма» в западных СМИ активно обсуждается будущее QAnon. Варианты рассматриваются самые разные, в частности, не исключается, что разочарованные сторонники покинут движение. По мнению старшего научного сотрудника Гарвардского центра Шоренштейна Брайана Фридберга, они могут присоединиться к более радикальным группам.

«Белые националисты и альтернативные правые фигуры долгое время не любили QAnon, потому что он отвлекал энергию от «движения белой идентичности».

Теперь они видят прекрасную возможность устроить массовый редпиллинг (термин используется для описания процесса формирования у граждан праворадикальных, расистских и антисемитских взглядов, — «Газета.Ru»)», — уверен Фридберг.

К тому же некоторые последователи QAnon выберут путь «от эзотерики к неоконсерваторам», а не примут белый национализм, подчеркивает Фридберг, то есть займутся превознесением американского милитаризма и патриотизма в противовес коммунизму, в особенности Коммунистической партии Китая.

Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» американист и эксперт РСМД Алексей Наумов, движение QAnon потрясающе тем, что его сторонники всегда верят в «большой план». О чем говорит их же лозунг — «Trust the plan».

«Последние новости QAnon состоят в том, что на самом деле все будет в марте, то есть весной ожидается новая финальная битва между добром и злом, в которой Дональд Трамп должен победить. Еще до инаугурации Байдена они писали, что мероприятие было записано заранее и Джо Байден был туда вмонтирован компьютерной графикой и его на самом деле нет», — добавил эксперт.

То есть некоторые представители движения считают нового президента придумкой «вашингтонского болота», продолжил Наумов, собственно, поэтому они ожидают новой битвы в марте.

«Из-за этого в ультраправых кругах их принимают все меньше, движение маргинализируется. Пока Трамп был у власти была хоть какая-та возможность представить его в виде чего-то логичного и разумного, но теперь их все меньше. Вероятно, движение сохранится, но уменьшиться до своего наиболее радикального ядра, которого всегда будет верить в «большой план», — отметил эксперт.

Уход Трампа приведет к тому, что из движения выделится менее радикальная среда, которая примкнет к традиционным правым кругам. Они будут заниматься поддержкой бывшего президента и правых инициатив, подчеркнул Наумов.

«Это уедет в менее агрессивную конспирологию, которая скорее будет постоянно рассказывать о глобальном заговоре педофильских элит, но уже не ждать какой-то битвы в данный момент.

Возможно, они будут ждать очередного Трампа и поддерживать идею создания его патриотической партии», — резюмировал эксперт.

В последнее время сторонники движения испытывают серьезные трудности с коммуникацией в социальных сетях, поскольку Facebook, Instagram и Twitter ведут активную борьбу с распространением теорий заговора, удаляя сотни постов соратников QAnon. Также по движению ударила частичная блокировка платформы Parler, популярной у сторонников Трампа.

По информации The Guardian, в подобных условиях поклонники QAnon вынуждены искать новые сервисы для взаимодействия друг с другом. Альтернативой для них стали платформы Telegram и Gab, а также ряд сайтов, популярных у сторонников движения «верховенства белой расы» и неонацистов.