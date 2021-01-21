«Грузия против России»: что значит решение ЕСПЧ

В чем Грузия обвиняет Россию?

Всего в иске Грузии содержится восемь пунктов. Самый первый пункт утверждает, что во время боевых действий (с 8 по 12 августа 2008 года) Россия нарушила статью 2 Европейской конвенции, провозглашающей право на жизнь.

Кроме того, согласно грузинской позиции, российские военнослужащие совершали убийства, грабежи и поджоги домов и подвергали пыткам грузинских военнопленных. Также Тбилиси обвиняет Москву в том, что южноосетинские силы незаконно удерживали 160 гражданских лиц в неприемлемых условиях, подвергая некоторых из них жестокому обращению; и в том, что Россия совместно с властями Абхазии и Южной Осетии не допустила возвращение около 23 тыс. грузинских беженцев в эти регионы.

Аргументируя свою позицию, грузинская сторона утверждала по меньшей мере о 50 случаев пыток.

По их версии, около 30 грузинских солдат были избиты, к ним применялся электрошок. По меньшей мере 13 военнослужащих получили травмы от жестокого избиения и пыток во время задержания юго-осетинскими силами с 8 по 19 августа. Всего, как утверждает Тбилиси, в ходе вооруженного конфликта погибли 228 мирных граждан, более 500 получили ранения.

В ходе слушаний российская сторона называла обвинения Грузии безосновательными и заявляла о признаках фальсификации доказательств. Москва утверждает, что Россия защищала мирных жителей, на которых напала Грузия. Также российская сторона обвиняет Грузию в нападении на российских миротворцев, которые находились в Южной Осетии на законных основаниях. Кроме того, согласно российской версии, РФ не должна нести ответственность за действия юго-осетинских военных.

Со своей стороны, Москва приводит свои данные о потерях: погибли 64 человек с российской стороны, в том числе 12 миротворцев, 323 получили ранения. Около 1,5 тыс. мирных жителей погибли, многие остались без крова, еды и питья.

Отдельный пункт обвинения в иске Грузии утверждает, что российские войска разрушали школы и библиотеки, а также запугивали грузинских учителей и школьников.

И наконец, восьмой пункт грузинского иска — Россия не провела расследование перечисленных инцидентов.

В каких вопросах Россию оправдали?

Европейский суд отклонил два из восьми обвинений Грузии в отношении России. Во-первых, суд не установил нарушения статьи о праве на образование. Во-вторых, часть иска, касающуюся периода активных боевых действий (с 8 по 12 августа 2008 года), суд счел необоснованной, поскольку Россия на тот момент не осуществляла контроль над Южной Осетией и Абхазией, и, соответственно, не может нести ответственность за происходящее там.

Защищая свою позицию по этому вопросу, Грузия пыталась доказать, что Европейская конвенция о защите прав человека должна применяться во время боевых действий. Суд с этим подходом не согласился, заняв сторону РФ.

Как заявил уполномоченный России при Европейском суде по правам человека Михаил Гальперин, трактовка Грузии «фактически подрывает основы международного гуманитарного права».

Суд также не поддержал заявления Тбилиси о якобы вторжении российской армии на территорию Южной Осетии 7 августа 2008 года, то есть за день до начала боевых действий.

При этом, согласно вердикту ЕСПЧ, Москва несет полную ответственность за события, произошедшие после фазы активных боевых действий. Суд аргументирует это тем, что после 12 августа 2008 года Россия «осуществляла эффективный контроль» в отколовшихся от Грузии регионах Абхазии и Южной Осетии.

По каким вопросам суд встал на сторону Грузии?

ЕСПЧ заслушал показания в общей сложности 33 свидетелей, а также принял во внимание отчеты международных правительственных и неправительственных организаций — миссия ЕС по установлению фактов, ОБСЕ, Amnesty International и Human Rights Watch.

В результате ЕСПЧ признал Россию виновной в нарушении пяти статей Европейской конвенции: о праве на жизнь, о запрещение пыток, о праве на уважение частной и семейной жизни, а также о защите собственности и о праве на свободу передвижения.

«На допросе в Страсбурге два свидетеля подробно описали жестокое обращение с ними со стороны юго-осетинских, а также российских сил. <…> Несмотря на то, что прямое участие российских войск не было четко продемонстрировано во всех случаях, тот факт, что военнопленные подпадали под юрисдикцию Российской Федерации, означает, что последняя также несет ответственность за действия юго-осетинских сил. Хотя они присутствовали на месте происшествия, российские силы не вмешались, чтобы помешать жестокому обращению», — говорится в документе.

В решении суда также говорится, что после прекращения активных боевых действий имели место поджоги и разграбления домов в грузинских селах в Южной Осетии и «буферной зоне»

«Эта кампания сопровождалась злоупотреблениями в отношении гражданских лиц, в частности казнями без надлежащего судебного разбирательства. Три грузинских свидетеля, заслушанные судом, также упомянули сожжение и разграбление домов южноосетинскими ополченцами, когда их села находились под контролем России, и злоупотребления, совершенные в отношении грузинского гражданского населения», — говорится в документе.

Иными словами, ЕСПЧ постановил, что Россия несет ответственность не только за действия своих военнослужащих, но и за их бездействие, то есть за невмешательство в инциденты, в которых гражданское население подвергалось жестокому обращению, а дома — поджогам и грабежу.

Также суд признал обоснованным обвинение в нарушении статьи 5 Европейской конвенции о правах человека (Право на свободу и личную неприкосновенность). Речь идет об удерживании 160 грузинских жителей в подвале Министерства внутренних дел Южной Осетии. Россия в суде утверждала, что люди были задержаны из соображений их же безопасности из-за угрозы нападения со стороны жителей Южной Осетии. Однако во время допроса начальник «изолятора временного содержания» признал, что условия в подвале не были пригодными для жизни.

Какими будут последствия решения ЕСПЧ?

В результате шесть из восьми пунктов иска были признаны ЕСПЧ обоснованными. Суд отдельно отметил, что Россия обязана расследовать не только события после прекращения огня, но и в ходе боевых действий.

Решение Большой палаты суда окончательно и не может быть обжаловано.

При этом постановление ЕСПЧ по делу «Грузия против России» не содержит решения о денежной компенсации — этот вопрос оставлен судом для дальнейшего рассмотрения. Как показывает практика, окончательное урегулирование этого вопроса может растянуться на годы.

Так, в 2014 году Большая Палата удовлетворила иск Грузии к России за высылку грузинских граждан из России в 2006 году. Однако решение о компенсации было вынесено лишь пять лет спустя. В 2019 году суд постановил, что российская сторона должна выплатить 10 млн евро в качестве компенсации по меньшей мере полутора тысячам пострадавшим гражданам Грузии до 31 апреля 2019 года.

Впрочем, несмотря на призывы Комитета Совета министров Европы Россия до сих пор не выплатила компенсацию.

Как стороны отреагировали на решение суда?

Отчасти реакция России на решение ЕСПЧ оказалась положительной. «Нам удалось убедить европейских судей в том, что правовая оценка действий российских Вооруженных сил в Южной Осетии и Абхазии 8-12 августа 2008 года находится за пределами их юрисдикции. Также ЕСПЧ не установил ни одного случая нарушения российскими военнослужащими прав гражданского населения во время событий августа 2008 года», — отметил замминистра юстиции РФ Михаил Гальперин.

Однако о полной удовлетворенности вердиктом говорить не приходится. Как отмечается на сайте российского Минюста, с рядом выводов ЕСПЧ Москва согласится не может. В первую очередь речь идет о возложении на Россию ответственности за инциденты, «имевшие место на территории Южной Осетии и Абхазии после 12 августа 2008 г., при том, что непосредственная причастность к ним российских военнослужащих так и не была установлена».

В Грузии же решение ЕСПЧ оценивают как безусловную победу.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили охарактеризовала решение как историческое: «Впервые в истории и впервые в истории других стран происходит так, что Грузия юридически оправдана, государство признано жертвой этой войны. Это большое достижение для нашей страны, нашего общества, нашей истории и будущего. Это та основа, на которой мы должны строить наше будущее и наше единство».

В грузинском Минюсте считают, что решение Большой палаты можно трактовать как подтверждение того, что «Россия провела этническую чистку грузин во время войны августа 2008 года». «Это историческое решение является для Грузии важнейшим рычагом разрешения конфликтов и восстановления своей территориальной целостности с использованием международно-правовых механизмов», — говорится в заявлении ведомства.

Об этом же сказал и премьер-министр страны Георгий Гахария. Он пообещал, что в ближайший период правительство Грузии намерено предпринять «конкретные шаги для деоккупации страны посредством межведомственной скоординированной работы». «И в этой части у нас есть конкретный план, которому мы должны следовать, и с которым мы ознакомим общественность в ближайшем будущем», — сказал он.