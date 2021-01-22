«Мы открыты для всех»: в Крыму готовы принять Кравчука

Первый президент Украины, представитель Киева в контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук признался, что хочет посетить Крым и посмотреть, как изменился полуостров за прошедшие почти семь лет в составе России.

При этом, как рассказал политик в интервью телеканалу «Крым 24», этот визит может вызвать неоднозначную реакцию.

«Вы знаете, я бы хотел [приехать в Крым]. Но я сейчас езжу очень мало далеко. С учетом ситуации, которая сейчас в Крыму, я не думаю, что эта поездка моя принесет мне большое удовлетворение. Я не думаю, что эта поездка могла бы быть позитивно оценена и российской стороной», — пояснил Кравчук.

По его словам, полуостров вполне мог вернуться в состав России еще в 1991 году, поскольку 75% жителей Крыма были русскими, и они бы еще тогда проголосовали на референдуме за то, чтобы стать частью РФ.

В итоге в ноябре 1990 года на заседании Крымского областного совета народных депутатов Кравчук со своими сторонниками смогли не допустить того, чтобы на референдум выносился вопрос об отмене действия указа президиума Верховного совета СССР от 19 февраля 1954 года о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР.

«Нам удалось отстоять главную цель — не выносить на референдум вопрос о денонсации договора 1954 года, а оставить только один вопрос: о превращении Крымской области в Автономную Республику Крым — не как национально-территориальную, я бы так сказал, а как территориальную Республику», — вспомнил политик.

В ответ на это председатель комитета Государственного совета Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель указал, что полуостров ждет всех, независимо от политических взглядов и гражданства.

«Крым открыт для всех желающих объективно и взвешенно оценить обстановку в регионе.

Лучше один раз увидеть, чем десять раз услышать. Уверен, что после посещения Крыма Кравчуку будет трудно не признать, что крымчане приняли верное решение в 2014 году вернуться на свою историческую родину в Россию», — пояснил политик.

Он выразил готовность поддержать визит Кравчука в Крым на официальном уровне, передает РИА «Новости».

«Если визит Кравчука будет официальным в Крым, то для этого ему необходимо согласовать свою поездку с МИД Российской Федерации, и милости просим. Главное, чтобы у Леонида Макаровича хватило политического мужества и мудрости признать кардинальные изменения и преобразования в российском Крыму», — добавил Гемпель.

Неделей ранее Кравчук предложил устроить переговоры по поводу статуса Крыма для «разрешения противоречий» между Киевом и Москвой и нахождения компромисса. По его словам, одним из важнейших вопросов является перекрытие Украиной Северо-Крымского канала.

«Надо договориться, как решать проблемы. Например, вопрос с поставкой воды. Уверен, что Украина не хотела бы искусственно создавать какие-то сложности», — сказал политик.

В марте 2014 года президент России Владимир Путин утверждал, что инициатором передачи в состав Украинской ССР Крымской области «был лично [Никита] Хрущёв».

По словам главы государства, остаются загадкой лишь мотивы, которые двигали советским лидером: «стремление заручиться поддержкой украинской номенклатуры или загладить свою вину за организацию массовых репрессий на Украине в 1930-е годы».

Сын Хрущёва Сергей Никитич по телемосту из США в марте 2014 года пояснил, ссылаясь на слова отца, что решение Хрущёва было связано со строительством северокрымского водоканала от Каховского водохранилища на Днепре и желательностью ведения и финансирования масштабных гидротехнических работ в рамках одной союзной республики.

Сейчас же вопроса о принадлежности Крыма не существует — подчеркивал Путин.

«Что касается Крыма, то вопрос, мы считаем, закрыт окончательно. Это историческое решение людей, проживающих в Крыму, и никаких обсуждений по этому поводу ни с кем Россия вести не будет», — указывал президент РФ еще в 2016 году.

По словам российского лидера, крымчане определили свою судьбу демократическим путем в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.