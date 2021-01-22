Скандал после Brexit: Британия понизила статус посла ЕС

Великобритания и Евросоюз столкнулись с первым дипломатическим скандалом после Brexit. Дело в том, что Лондон отказался предоставлять послу ЕС такой же дипломатический статус, что и остальным послам. Об этом сообщает «Би-би-си».

Аргумент Великобритании состоит в том, что Европейский союз — это международный орган, а не национальное государство, соответственно, и относится к нему следует также, как и к остальным международным организациям, чей дипломатический ранг ниже, чем у посольств других стран.

Как сообщает The New York Times, вполне вероятно, что таким образом британское правительство пытается поставить Брюссель в неловкое положение и противопоставить свой собственный статус национального государства блоку, который оно решило покинуть.

При таком статусе посол ЕС в Лондоне Жуан Вале де Алмейда — один из самых опытных дипломатов Европы — не сможет вручить верительную грамоту королеве Елизавете II.

Гораздо важнее, однако, то, что дипломаты Евросоюза в Великобритании не будут пользоваться правами, предусмотренными Венской конвенцией о дипломатических сношениях, которая предоставляет иммунитет от задержания, уголовного преследования и налогообложения.

Решение Великобритании отличается от практики 143 стран, то есть везде, где у содружества имеются дипломатические миссии. Все они имеют тот же статус, что и дипломаты, представляющие суверенные государства.

МИД Великобритании в своем заявлении заверило, что сотрудничество с ЕС продолжится. Представитель ведомства подчеркнул, что вне зависимости от статуса, «Евросоюз, его делегация и персонал получат привилегии и иммунитеты, необходимые для того, чтобы они могли выполнять свою работу в Великобритании эффективно».

«Продолжается взаимодействие с Евросоюзом по долгосрочным договоренностям относительно делегации ЕС в Великобритании. Хотя обсуждения все еще продолжаются, для нас было бы неуместно рассуждать о деталях возможного соглашения», — сказал он.

Однако верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель написал письмо главе МИД Великобритании Доминику Раабу, в котором выразил «серьезную озабоченность».

Пресс-секретарь Европейской службы внешних связей Питер Стано заявил, что Евросоюзу полагаются «привилегии и иммунитеты, эквивалентные привилегиям и иммунитетам дипломатических представительств в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях». ЕС имеет такой статус в 143 других странах мира и «Великобритания хорошо осведомлена об этом факте».

Проблема состоит в том, что во время переговоров о будущих взаимоотношениях сторон после Brexit тема статуса дипломатических представительств не поднималась. В целом, стоило ожидать возникновения противоречий по самым разным вопросам. Однако, вместе с тем, тема статуса посольства ЕС уже обсуждалась сторонами, когда Брюсселю стало известно о намерениях Лондона на этот счет.

Как сообщает «Би-би-си», в ноябре прошлого года Боррель также писал Доминику Раабу по этому вопросу, высказывая «серьезные опасения».

«Предлагаемые договоренности не отражают специфический характер ЕС и не отвечают будущим отношениям между ЕС и Великобританией как важной третьей страной. Это не предоставит обычные привилегии и иммунитеты для делегации и ее персонала. Предложения не являются разумной основой для достижения соглашения», — говорилось в письме верховного представителя ЕС по иностранным делам.

По информации издания, официальные лица Евросоюза в частном порядке обвинили МИД Великобритании в лицемерии, поскольку, когда в 2010 году в результате подписания Лиссабонского договора (договор о реформах ЕС) была создана Европейская служба внешних связей, Великобритания подписала предложения о предоставлении дипломатам ЕС «привилегий и иммунитетов, эквивалентных иммунитетам, указанным в Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года».

«Это кажется мелочью, но речь идет не о привилегиях, а о принципах. Что это говорит о Великобритании, о том, сколько стоит британская подпись?» — приводит «Би-би-си» слова источника в Евросоюзе.

Брюссель также опасается, что Лондон, таким образом, создает опасный прецедент, который позволит и другим странам последовать его примеру и снизить уровень защиты дипломатов ЕС — сделать их более уязвимыми для преследований и облегчить их высылку.

«Великобритания, подписавшая Лиссабонский договор, хорошо осведомлена о статусе ЕС во внешних отношениях, и была осведомлена и поддерживала этот статус, пока была членом ЕС. С момента выхода Великобритании из Европейского союза ничего не изменилось, чтобы оправдать любое изменение позиции со стороны Великобритании», — заявил представитель Еврокомиссии.

Содружеству уже приходилось отстаивать свои права в вопросе дипломатических отношений. Речь идет о статусе посла ЕС в Соединенных Штатах во время президентства Дональда Трампа.

В январе 2019 года администрация США понизила ранг представителя Евросоюза Дэвида Салливана в Вашингтоне до статуса «главы представительств международных организаций» и даже не проинформировала об этом как самого посла, так и его коллег в Брюсселе.

Салливан не получал приглашения на некоторые мероприятия, на которые приглашались главы дипмиссий других государств. Во время церемонии прощания с экс-президентом США Джорджем Бушем вызывали послов по порядку, в соответствие со сроком их работы. И хотя посол ЕС должен был выйти в первой двадцатке, он был вызван лишь последним.

Однако его ранг все же был восстановлен спустя несколько месяцев переговоров и, как отмечает NYT, Великобритания в том диалоге отстаивала дипломатический статус своего блока перед администрацией Трампа.