Отведет в школу и на канал: Поклонская готова провести экскурсию для Кравчука

Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская сообщила, что готова провести экскурсию по Крыму для первого президента Украины Леонида Кравчука, который ранее выразил желание посетить полуостров.

Поклонская заявила, что уважает возраст Кравчука и его политический опыт и поэтому «с удовольствием» встретилась бы с ним. «Если Леонид Макарович все-таки наберется политического мужества и решит посетить Крым, согласовав свой визит с российской стороной, то я готова его сопровождать и ответить на все интересующие вопросы», — сказала политик в комментарии РИА «Новости».

Она отметила, что первым делом отправилась бы с экс-президентом Украины на Северо-Крымский канал, который пересох из-за действий Украины. После этого Поклонская устроила бы ему встречу с крымчанами. Причем выбор места она бы предоставила самому украинскому политику.

«Отвела бы в школу, где учатся на украинском и крымско-татарском языках, чтобы он воочию увидел, что в Крыму нет никаких ущемлений по языковой принадлежности», — поделилась планами Поклонская.

Накануне, в пятницу, 22 января, представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук в интервью крымскому телеканалу рассказал о своем желании приехать в Крым.

«Вы знаете, я бы хотел, но честно скажу, сейчас езжу очень мало далеко», — отметил он в разговоре с журналистами телеканала «Крым 24». Таким образом он ответил на вопрос о том, хотел бы он лично посетить полуостров, чтобы оценить обстановку.

Кравчук добавил, что не стал бы ожидать от такой поездки «большого удовлетворения». «Я не думаю, что эта поездка могла бы быть позитивно оценена и российской стороной», — предположил он.

Кравчук стал первым среди украинских политиков, кто дал интервью крымскому телеканалу после того, как в 2014 году прошел референдум и полуостров стал частью России, уточнил генеральный продюсер телерадиокомпании «Крым» Олег Крючков. В комментарии РИА «Новости» он выразил благодарность Кравчуку за то, что он ответил на вопросы.

«Мы ценим объективность информации и ее всестороннюю подачу. Кравчук принимал участие в переговорах по референдуму 1991 года, и мы хотели узнать, как тогда все проходило, как шли переговоры, кто в них участвовал и как формировались вопросы», — добавил Крючков.

Комментируя интервью Кравчука, глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель напомнил, что крымский полуостров открыт.

«Крым открыт для всех желающих объективно и взвешенно оценить обстановку в регионе. Лучше один раз увидеть, чем десять раз услышать. Уверен, что после посещения Крыма Кравчуку будет трудно не признать, что крымчане приняли верное решение в 2014 году вернуться на свою историческую родину в Россию», — заявил Гемпель.

Он отметил, что крымские власти готовы принять Кравчука на официальном уровне, если он все-таки решится посетить полуостров.

«Если визит Кравчука будет официальным в Крым, то для этого ему необходимо согласовать свою поездку с МИД Российской Федерации, и милости просим. Главное, чтобы у Леонида Макаровича хватило политического мужества и мудрости признать кардинальные изменения и преобразования в российском Крыму», — добавил политик,

В свою очередь, депутат Госдумы Руслан Бальбек считает, что Кравчук переоценивает свой политический вес.

«Он сюда собирается приехать в качестве кого? Эмиссара официального Киева — но он таковым не является.

Независимого политического эксперта — нам это неинтересно», — сказал парламентарий.

«Пусть поездит, посмотрит, как живет полуостров, расскажет населению, как он требует усиления санкционного режима в отношении нашей страны, как он мечтает, чтоб Россия развалилась, как он чтит бандеровцев и украинских радикалов... Но это будет сольное выступление без зрителей, потому что он здесь никому не интересен и не нужен», — заключил Бальбек в разговоре с РИА «Новости».

Впоследствии Кравчук объяснял, что его поняли неправильно. Он имел в виду прошлое, когда «все» ездили туда отдыхать. «Я сказал, что хотел бы тоже увидеть своими глазами, как изменился Крым, что там произошло нового, есть ли там проблемы, притесняют ли там крымских татар», — отметил он в комментарии НСН.

Сейчас ехать на полуостров не стоит, по его мнению, потому что это может вызвать «кривотолки и разговоры».