«В его словах — ностальгия»: в Крыму ждут Кравчука

Депутат крымского Госсовета Чингиз Якубов одобрил желание представителя Киева в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука посетить Крым, указав, что таким образом у украинских политиков проявляется ностальгия по безвозвратно потерянному полуострову. Якубов также заметил, что в конституции Республики Крым закреплен статус русского, крымскотатарского и украинского языков, тогда как на Украине русский язык притесняется.

Желание бывшего президента Украины, представителя Киева в контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонида Кравчука посетить Крым говорит о признании украинскими властями российской принадлежности полуострова, пояснил депутат крымского Госсовета, член Совета крымско-татарского народа Чингиз Якубов. «Я услышал в словах Леонида Макаровича ностальгию по безвозвратно потерянному Крыму. И понимание, что Украина в границах 2013 года уже никогда не восстановится. Собственно, он и сам, когда говорит об ответственности России в решении проблем Крыма, в том числе с водой, тем самым признает Крым частью Российской Федерации», — приводит

» target=«_blank»>слова политика.

Он заметил, что в конституции Республики Крым закреплен статус русского, крымскотатарского и украинского языков.

«Наш президент поддерживает изучение родных языков, а не вводит за их использование штрафы», — подчеркнул Якубов.

Он также напомнил, что на полуострове завершается строительство Соборной мечети.

«Люди спокойны и строят планы на будущее. А проблемы будут всегда: нужно рожать и растить детей, строить дома, сады, школы, больницы и заводы. Но сегодня у крымских татар есть уверенность, что эти планы реалистичны», — считает депутат.

В интервью телеканалу «Крым 24» Кравчук признался, что хочет посетить Крым и посмотреть, как изменился полуостров за прошедшие почти семь лет в составе России. При этом, как рассказал политик, этот визит может вызвать неоднозначную реакцию.

«Вы знаете, я бы хотел [приехать в Крым]. Но я сейчас езжу очень мало далеко. С учетом ситуации, которая сейчас в Крыму, я не думаю, что эта поездка моя принесет мне большое удовлетворение. Я не думаю, что эта поездка могла бы быть позитивно оценена и российской стороной», — пояснил Кравчук.

По его словам, полуостров вполне мог вернуться в состав России еще в 1991 году, поскольку 75% жителей Крыма были русскими, и они бы еще тогда проголосовали на референдуме за то, чтобы стать частью РФ.

В итоге в ноябре 1990 года на заседании Крымского областного совета народных депутатов Кравчук со своими сторонниками смогли не допустить того, чтобы на референдум выносился вопрос об отмене действия указа президиума Верховного совета СССР от 19 февраля 1954 года о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР.

«Нам удалось отстоять главную цель — не выносить на референдум вопрос о денонсации договора 1954 года, а оставить только один вопрос: о превращении Крымской области в Автономную Республику Крым — не как национально-территориальную, я бы так сказал, а как территориальную Республику», — вспомнил политик.

В ответ на это председатель комитета Государственного совета Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель указал, что полуостров ждет всех, независимо от политических взглядов и гражданства.

«Крым открыт для всех желающих объективно и взвешенно оценить обстановку в регионе.

Лучше один раз увидеть, чем десять раз услышать. Уверен, что после посещения Крыма Кравчуку будет трудно не признать, что крымчане приняли верное решение в 2014 году вернуться на свою историческую родину в Россию», — пояснил политик.

Он выразил готовность поддержать визит Кравчука в Крым на официальном уровне.

«Если визит Кравчука будет официальным в Крым, то для этого ему необходимо согласовать свою поездку с МИД Российской Федерации, и милости просим. Главное, чтобы у Леонида Макаровича хватило политического мужества и мудрости признать кардинальные изменения и преобразования в российском Крыму», — добавил Гемпель.

В свою очередь, зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская выразила готовность провести для Кравчука экскурсию по Крыму.

Парламентарий заявила, что уважает возраст Кравчука и его политический опыт и поэтому «с удовольствием» встретилась бы с ним.

«Если Леонид Макарович все-таки наберется политического мужества и решит посетить Крым, согласовав свой визит с российской стороной, то я готова его сопровождать и ответить на все интересующие вопросы», — сказала политик.

Она отметила, что первым делом отправилась бы с экс-президентом Украины на Северо-Крымский канал, который был перекрыт Киевом. После этого Поклонская устроила бы Кравчуку встречу с крымчанами. Причем выбор места она бы предоставила самому украинскому политику.

«Отвела бы в школу, где учатся на украинском и крымско-татарском языках, чтобы он воочию увидел, что в Крыму нет никаких ущемлений по языковой принадлежности», — поделилась планами член нижней палаты российского парламента.