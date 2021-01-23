«Тупик для Киева»: Порошенко призвал к «осаде» Кремля

Призыв бывшего президента Украины, а ныне депутата Верховной рады Петра Порошенко к «продолжению непрерывной осады Кремля» посредством санкций показывает готовность украинских властей к ухудшению ситуации в своей стране, пояснил зампредседателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек.

Он напомнил, что на посту президента Порошенко не смог прекратить гражданскую войну в Донбассе, а также наладить отношения с Россией, передает РИА «Новости».

«Властолюбие сжигает экс-президента Украины. <...> И теперь Петр Порошенко дает советы своему последователю, как еще дольше оставаться в тупике и в статусе страны, ведущей гражданский конфликт», — указал российский парламентарий.

Политик также рассказал, что, якобы соглашаясь следовать всем пунктам Минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе, Порошенко надеялся, что его западные кураторы предложит Киеву «какую-то хитрую формулу по обману жителей Донбасса» и игнорированию договоренностей.

«А в итоге Украина показала свою несостоятельность как подписант международных соглашений, развалила все связи с Россией, оказалась не нужна и Западу, который видит в ней только раздражителя Кремля, но никак не равного себе партнера», — считает депутат Госдумы.

По словам главы политсовета украинской парламентской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, Украина, присоединившись к антироссийским санкциям Запада, потеряла куда больше, чем приобрела.

Он напомнил, до подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом и зоне свободной торговли, в 2012 году, был пик экономического развития страны — поставки Украиной экспортной продукции в страны ЕС были на уровне $17,5 млрд в год.

После того как Киев подписал соглашение с Европой, экспортная реализация украинской продукции на рынке ЕС выросла на $2,5 млрд. С другой стороны, в Россию и страны СНГ Украина экспортировала свою продукцию на уровне $26 млрд.

«Россия до 2019 года оставалась главным торговым партнером для Украины. После того как были введены санкции, по итогам 2019 года этот объем экспорта сократился до $6 млрд. То есть, с одной стороны, мы потеряли $20 млрд, с другой стороны — мы нарастили $2 млрд. Один к десяти», — пояснил политик.

Ранее бывший президент Украины, представитель Киева в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук обещал, что в отношении России будут введены новые санкции. Также он грозил России отключением от глобальной системы SWIFT, если ситуация в Донбассе не будет улучшаться в течение 2021 года.

Президент Украины Владимир Зеленский также называет вопросы продления санкций в отношении России и привлечение ее к ответственности «за нарушения международного права» одними из важнейших внешнеполитических задач украинской политики.

«На повестке дня — продление санкций и дальнейшей работы над привлечением РФ к юридической ответственности за нарушения международного права», — отмечал глава государства.

В декабре прошлого года кабмин РФ расширил ответные санкции в отношении украинских физлиц и предприятий. Теперь под ограничения подпадают 849 человек.

В новой версии «черного списка» можно встретить фамилии украинских депутатов от пропрезидентской партии «Слуга народа», а также значимых политиков страны. В сентябре 2020 года в этот список попал и Порошенко.

В 2019 году, после продления Киевом пошлин на ввоз товаров из РФ, под запрет поставок на Украину попали уголь и нефтепродукты. Помимо этого, Москва запретила импорт отдельных видов продукции машиностроения, легкой промышленности, металлообработки, бумаги, одежды и обуви.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что снятие ограничений против Украины возможно, но Москва не будет делать исключений из списка стран, которые ввели санкции против России.

Евросоюз начал вводить санкции в отношении России в связи с украинским кризисом и присоединением Крыма в марте 2014 года. Впоследствии рестрикции неоднократно продлевались и дополнялись.

При этом, специальный докладчик ООН Идрис Джазаири сообщал что Европа каждый месяц теряет от антироссийских санкций не менее $3,2 млрд.