«Останутся одни клочки»: Гордон назвал причину развала Украины

Проводимая на Украине политика массовой украинизации, равно как и приказ предприятиям сферы обслуживания перейти на государственный язык, приведут к развалу страны, заявил украинский журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала «Украина 24».

«Я считаю, что этот шаг разъединяет, он способствует тому, что от Украины могут остаться клочки», — прокомментировал он обязательное использование украинского языка в магазинах, кафе и других заведениях.

Если на западе и в центре Украины эта мера «проблем не вызовет», то юго-восток насильственное отторжение от русского языка может серьезно возмутить.

«А что делать с Одессой, а что делать с Харьковом? <…> Толкать в объятия к россиянам? Ну зачем лезть на рожон — люди в Одессе привыкли на Привозе торговать по-русски, ну что теперь — требовать от них по-украински? А они не хотят», — отметил Дмитрий Гордон.

По мнению журналиста, попытки «согнуть через пень-колоду» и украинизировать русское население Украины вызовет лишь озлобление граждан.

С 16 января на Украине в сфере обслуживания по умолчанию должен использоваться украинский язык. Перейти на другой язык работники заведения могут лишь по просьбе клиента.

Кроме того, власти страны предпринимают и другие шаги по вытеснению русского языка. Президент Владимир Зеленский в марте 2020 года подписал закон, который ликвидировал в стране русскоязычные школы. Программы обучения на русском языке также отменяются.

В июле 2019 года украинский язык на Украине стал обязательным для органов государственной власти, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.

Впрочем, Гордон не единственный публичный деятель, который предрекал в последнее время распад Украины. В июне бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина «стоит на грани распада». По словам Саакашвили, украинской публике не стоит обманываться — «очень усилились» центробежные, сепаратистские настроения «на юге, на востоке, на крайнем западе, на севере — куда ни посмотришь». Он также выразил мнение, что, в целом, ситуация в стране «очень плохая».

Украина медленно, но уверенно идет к распаду на мелкие части, как это произошло с Югославией, также считает бывший украинский министр транспорта и экс-депутат Верховной рады Евгений Червоненко.

«Я вижу, как <…> мы идем медленно по пути Югославии. Только нас не будут бомбить, у нас шесть атомных электростанций. Но мы расползаемся сразу», — говорил он в эфире телеканала NewsOne. Червоненко считает, что политики сами подтолкнули страну к развалу, так как изначально не планировали реализовать волю народа, проголосовавшего за прекращение гражданской войны в Донбассе, а пошли на поводу у вооруженных «добровольцев».

В мае член Совфеда Российской Федерации Владимир Джабаров заявил, что на Украине происходит «глубокий раскол», который может привести к отделению Одессы, Херсона, Николаева и Запорожья. По его мнению, эта часть государства последует за Донбассом.

Однако вскоре зампред комитета Госдумы по международным делам и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская призвала российских политиков воздержаться от прогнозов о выходе территорий из состава Украины. По словам политика, подобные заявления замедляют нормализацию российско-украинских отношений, ради которой следует отказаться от «подливания масла в и без того пылающий огонь».

Журналист Дмитрий Гордон ранее высказывал мнение, что Украина может развалиться из-за пандемии коронавируса COVID-19. По его словам, в последнее время власть в стране делает все, чтобы «вообще не состояться как государство».