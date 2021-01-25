«Можно аккуратно снимать»: Путин об ограничениях по коронавирусу

«В целом, эпидемиологическая ситуация в стране постепенно стабилизируется. Вот сегодня с утра только слушал доклады соответствующие, у нас уже количество тех, кто выздоровел, больше, превышает количество тех, кто заболел. Количество инфицированных снижается. Вот уже стало меньше 20 тыс.», — сказал президент России Владимир Путин на встрече с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества.

По его словам, «это дает возможность аккуратно снимать введенные ограничения, возвращаться к нормальному учебному ритму».

Говоря о возвращении к обычному учебному процессу, Путин отметил, что «нужно обязательно использовать полученный опыт». По его мнению, необходимо «наращивать цифровой потенциал университетов и вузов, чтобы отечественное высшее образование соответствовало вызовам эпохи бурных технологических изменений и открывало новые возможности для молодежи на всей территории страны».

«Для нашей огромной по территории страны чрезвычайно важно иметь такую возможность, как онлайн-обучение», — считает глава государства.

Тем временем в Минобрнауки сообщили, что в ближайшее время российские вузы могут вернуться к очному формату обучения.

«Ситуация во многих регионах и во многих городах позволяет [вернуться к очной форме]. И я надеюсь очень, что, когда вы выйдете с каникул, у вас будет больше возможностей для общения со своими сверстниками», — отметил глава министерства Валерий Фальков, общаясь с участниками конкурса «Студент года».

Пока в высших учебных заведениях страны действуют предписания Роспотребнадзора, которые рекомендуют дистанционный формат обучения и не допускают преподавателей пенсионного возраста к очному обучению студентов.

Во время разговора с учащимися вузов российский президент поблагодарил московские власти. Он отметил, что в российской столице сейчас выравнивается ситуация — «их усилия не проходят даром».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что эпидемия в городе пошла на спад. «Мы начали постепенно, шаг за шагом, открывать город для нормальной жизни», — добавил он.

Тем не менее, в Москве пока фиксируется наибольшее число случаев коронавируса, за последние сутки заболевание было диагностировано у 2382 москвичей. Несколько раз за время пандемии Москву обгонял Санкт-Петербург.

При этом 25 января впервые за долгое время количество выявленных случаев заболевания в России было ниже 20 тыс.

Роспотребнадзор при этом еще на прошлой неделе заявил о тренде на снижение заболеваемости коронавирусом.

«РФ по ежесуточным заболевшим на 100 тыс. населения стабильно занимает 56-60-е место в рейтинге государств», — заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова 20 января.

Спустя два дня после этого заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная допустила небольшие подъемы, несмотря на «стабилизацию ситуации». По ее словам, «говорить о том, что мы победили (инфекцию), очень рано», передает РИА «Новости».

В то же время врач-инфекционист Николай Малышев предположил, что многие ограничения могут снять уже к началу или концу лета — когда вакцинацию пройдут 60-70% населения.