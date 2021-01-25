Новый режим в Вашингтоне: что пишут телеграм-каналы

На прошлой неделе в полностью оцепленном военными Вашингтоне был приведен к присяге Джо Байден.

В день своей инаугурации он превзошел сразу два достижения предыдущих президентов. Если слово «достижение» здесь подходит, конечно, отмечает «Доктор прописал».

«Он станет самым, как бы это поизящнее сказать... пожилым, старым - в общем, на момент присяги не было еще президента США в таком возрасте.

И здесь, надо сказать, Дональд Трамп также проиграл Байдену. Потому как Трампу в январе 2017 года было 70 лет - и на тот момент он был самым пожилым президентом США.

А до него таковым был Рональд Рейган, который в 1981 году был приведен к присяге в возрасте 69 лет. Рейгану было 77 лет, когда закончился его второй срок на посту главы государства. Это достижение пока никем из американских президентов не превзойдено. Но осталось совсем немного, чтобы и этот рекорд пал», — рассуждает канал.

А тем временем в Портленде и Сиэтле прошла очередная волна беспорядков от BLM и «Антифы» под лозунгом «Мы не хотим Байдена, мы хотим мести», заметил «Мейстер».

«На этот раз «мирные протестующие» не нашли поддержки со стороны Демократической партии, а полиция применила слезоточивый газ. Одно дело бунтовать против «тирана» и «расиста» Трампа, совсем другое против демократически избранного президента Байдена. Разницу понимать надо. Очевидно, что победившим демократам «скрипач не нужен», но выпущенный джин никак не хочет назад в бутылку.

С вступлением Байдена в должность социальные причины протестов никуда не делись: уровень безработицы среди черных по-прежнему крайне высок, доступ к медицине ограничен, а жестокость полиции никуда не делась. Напротив, поняв, что демократам не нужны беспорядки на улице и наконец-то «можно», полицейские начнут отыгрываться по полной за все унижения прошлого года. С интересом понаблюдаем, как демократы будут разбираться с бурей, которую они так старательно сеяли до этого», — отмечает канал.

Между тем суд Вашингтона отказал полюбившемуся сторонникам Трампа ресурсу Parler в рассмотрении иска к Amazon из-за отключения соцсети от принадлежащих Amazon серверов.

Федеральный судья округа Вашингтон Барбара Ротштейн приняла сторону Amazon, который указывал на отказ руководства Parler удалять сообщения, «угрожающие общественной безопасности». Речь идет не о постах с призывами штурмовать Капитолий: известно, что вся координация протестующих 6 января велась в Facebook и Twitter.

Parler заставляли удалять сообщения пользователей, в которых содержались оскорбления Джека Дорси и Марка Цукерберга, а также обсуждались фальсификации на президентских выборах. Руководство соцсети отказалось удалять сообщения, сославшись на 1-ую поправку Конституции США, после чего Parler был уничтожен IT-олигархией.

«Смачный такой [плевок] в рожи всем мамкиным плечистым атлантам, кукарекавшим «пусть в суд идут, это же свободный рынок и демократия». В суд сходили, дальше что?» — задается ИА «Стекломой».

А пока министров кабинета Байдена заслушивают в сенате США.

И как раз там кандидат на пост главы Пентагона Ллойд Остин перечислил угрозы, исходящие от России, пишет Никита Кричевский в своем телеграм-канале: «Это космос, информационные и кибероперации, внесение раздрая между США и партнерами, военный риск для Европы, влияние в Южной Америке, наращивание военной мощи в Арктике, действия в Черном море и Восточном Средиземноморье».

Остин не упомянул главного риска, указывает профессор в своей «Антискрепе» политического, экономического, инфраструктурного союза России и Китая. «Если этот риск реализуется, противостоять Китаю станет практически невозможно», — убежден он.

Британская газета The Times выдала на прошлой неделе эксклюзив — правительство Японии приняло решение отменить проведение летних Олимпийских игр в 2021 году из-за коронавируса.

По словам источника, сейчас японские власти ищут способ заявить об этом миру, «сохранив лицо».

Ответственный за организацию Олимпиады Ёсиро Мори в интервью The Nishinippon Shimbun заявил, что решение о проведении игр будет принято к 25 марта (в этот день должен произойти старт эстафеты олимпийского огня). При этом почти 80% японцев выступают против спортивных соревнований в своей стране.

Спустя несколько часов после выхода материала его содержание опроверг заместитель генсекретаря кабинета министров Японии Манабу Сакаи. Он заявил, что Олимпиада состоится и страна к ней активно готовится в партнёрстве с МОК.

«Как ни крути, а вероятность отмены такого крупного мероприятия действительно есть. И опасения рядовых японцев тоже понятны — после такого ада никто не хочет принимать огромный поток туристов, везущих остатки вируса, — комментирует утечки в японской прессе РИАN. — Но в этой ситуации по-настоящему жалко спортсменов, которые по сути понятия не имеют, чего им ожидать. Для кого-то Олимпиада — это цель всей жизни. И через четыре года нужная форма может быть потеряна навсегда (как и шанс принять участие в Играх)».

Еще одно важное событие произошло на этой неделе, которое со спортом связано по большому свету только отчасти.

Международная федерация хоккея на льду отобрала у Белоруссии чемпионат мира.

«Этот демарш может оказаться звоночком в том числе в адрес Китая – зимняя Олимпиада там, напомню, через год, — пишет «Адекват». — Прямо сейчас прямых предпосылок к этому вроде как и не видно. Но если новой американской администрации силою тех или иных вещей придется сохранить на китайском направлении курс Трампа, то прецедент для нее сегодня создан просто благодатнейший. Последствия - да, были бы совершенно термоядерными, но в логике игры на дальнейшее обострение приемлемым может показаться и не такое».

На этом все!

До следующей недели….