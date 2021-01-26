«Неверный сигнал Мадуро»: Европа «понизила» Хуана Гуайдо в должности

В Евросоюзе новый повод для внутренних противоречий — вопрос о признании лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо. Если раньше ЕС единогласно упоминал о нем как об избранном президенте, то теперь политика «понизили» в статусе, что вызвало немедленную критику со стороны Европейского парламента, пишет европейская редакция Politico.

В совместном заявлении министров иностранных дел ЕС, принятом накануне, Гуайдо, наряду с другими представителями оппозиции, назван «привилегированным собеседником», работающим над «демократическим будущим для Венесуэлы».

«ЕС повторяет свои призывы к свободе и безопасности всех политических оппонентов, в частности представителей оппозиционных партий, избранных в Национальную ассамблею в 2015 году, и особенно Хуана Гуайдо», — говорится в заявлении по итогам встречи глав МИД ЕС.

Это уже не первый подобный сигнал Брюсселя в отношении венесуэльского оппозиционера.

В декабре 2020 года в Венесуэле прошли парламентские выборы, по итогам которых победу одержала коалиция «Великий патриотический полюс», который возглавляет пропрезидентская Единая социалистическая партия Венесуэлы. До выборов две трети мест в Национальной ассамблее контролировались оппозицией, а Гуайдо занимал пост спикера парламента.

Евросоюз результаты парламентских выборов не признал и заявил о своей поддержке лидера оппозиции.

«Евросоюз не признает новый состав парламента Венесуэлы, и мы продолжим поддерживать единственного законно избранного представителя Венесуэлы Хуана Гуайдо, — сказал представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. — Для нас Хуан Гуайдо — это единственный демократически избранный партнер, который представляет ассамблею, избранную в 2015 году, поскольку мы не признаем новый состав парламента. Дискуссия между странами ЕС по отношениям с Венесуэлой продолжается».

Однако в тот же день глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель назвал Гуайдо представителем «предыдущего состава национальной ассамблеи Венесуэлы».

На прошлой неделе Европейский парламент принял резолюцию, призывающую страны-члены ЕС возобновить поддержку Хуана Гуайдо как спикера последнего демократически избранного парламента и, соответственно, временного президента Венесуэлы.

Заявление министров иностранных дел, однако, игнорирует этот призыв, что и вызвало резкую критику со стороны депутатов ЕП.

«Мне очень грустно, что после принятия столь сильной и конкретной резолюции Совет министров иностранных дел ЕС настолько слаб в своем проявлении воли. Я очень сожалею, что, несмотря на такую серьезную ситуацию нарушений прав человека в Венесуэле и миллионов людей, покидающих страну, мы снова оказались в ситуации двусмысленности», — отметил испанский депутат Европарламента Леопольдо Лопес Хиля.

Вице-президент ЕП Дита Чаранзова, отвечающая за отношения Евросоюза с Латинской Америкой, призналась, что «разочарована» заявлением Совета министров. Она добавила, что «такая политика непризнания только приносит пользу» Николасу Мадуро.

Айседора Субиллага, заместитель главы МИД временного правительства Гуайдо, еще до заявления министров иностранных дел в своей статье для Politico раскритиковала позицию ЕС, назвав ее «двусмысленной». В качестве примера она привела слова Борреля, подчеркнув, что они «посылают неверный сигнал Мадуро и его сторонникам».

«Сейчас не время для Европы отворачиваться от венесуэльской демократии. Вместо этого ЕС должен продолжать признавать мандат законной Национальной ассамблеи (как это только что сделал Европарламент в своей резолюции). Он должен твердо выступить против политики и заявлений, которые подкрепляют претензии Мадуро и подрывают перспективу действительно свободных и справедливых президентских и парламентских выборов в будущем году, что остается лучшей и единственной надеждой нашей страны», — указала Айседора Субиллага.

Впрочем, Евросоюз остается привержен позиции непризнания нового состава венесуэльского парламента. Об этом подчеркивается и в заявлении министров иностранных дел.

«Единственный выход из кризиса в Венесуэле — как можно скорее возобновить политические переговоры, безотлагательно начать диалог под руководством Венесуэлы и начать переходный процесс, ведущий к заслуживающим доверия, всеобъемлющим и прозрачным выборам в местные, законодательные и президентские органы», — говорится в тексте заявления.

Евросоюз также по-прежнему призывает к освобождению всех политзаключенных и заявляет о своей готовности ввести санкции в отношении лиц, ответственных за подрыв демократии или нарушение прав человека.

В целом, как отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин, заявления Борреля и министров иностранных дел ЕС свидетельствуют, что Брюссель решил пересмотреть свой подход к венесуэльскому кризису, не меняя при этом своей позиции.

«Мало пока оснований говорить, что кардинально меняется позиция Европейского союза в отношении Венесуэлы — они также будут критиковать нарушение прав граждан, демократических институтов, но, возможно, какой-то появится диалог.

Возможно, что Евросоюз хочет быть более активным участником в ситуации с Венесуэлой, потому что если вы только критикуете режим, не ведете никаких переговоров, не участвуете в этих процессах в рамках какого-то совета рекомендаций, то как вы можете влиять на ситуацию?

Если вы что-то хотите донести до властей, надо как-то с ним контактировать и пытаться повлиять на него, а если вы просто отгородитесь и будете критиковать, то ничего по большому счету не изменится», — считает Топорнин.

По мнению эксперта, на перемены в Евросоюзе повлияло несколько факторов. Во-первых, обстановка в Венесуэле уже не так сильно обострена. Во-вторых, Гуайдо за это время растратил часть потенциала, сейчас он один из лидеров оппозиции, и называть его временным президентом нецелесообразно.