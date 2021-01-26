Зеленский теряет доверие украинцев

Рейтинг действующего президента Украины Владимира Зеленского упал до 19,8%. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

«Если бы выборы президента Украины проходили во второй половине января 2021 года и в них принимали участие указанные в таблице кандидаты, относительно больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский — 13,4% среди всех респондентов и 19,8% среди тех, кто определился с выбором», — отметили социологи.

В данном случае подразумевается голосование в первом туре выборов.

Второе место занял экс-президент страны Петр Порошенко. Его «поддержали бы 10,6% среди всех респондентов и 15,7% среди тех, кто определился с выбором», сообщается на сайте КМИС.

Тройку лидеров замыкает глава партии «Батькивщина», бывший украинский премьер-министр Юлия Тимошенко. Почти 12% из тех, кто уже определился с выбором и проголосовал бы, поддержали ее. Недалеко ушли представители партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Юрий Бойко (11%) и Виктор Медведчук (7,5%).

Социологи предположили, что если бы во второй тур вышли Зеленский и Порошенко, то победил бы нынешний глава государства с небольшим перевесом — за него проголосовали бы 55,2%, а за Порошенко — 44,8%.

В опросе КМИС, который проводился 22 января, приняли участие 1 005 человек из всех подконтрольных правительству Украины регионов страны. Статистическая погрешность составляет 3,1%.

Вместе с тем исследователи сделали прогноз и относительно парламентских выборов. Так, в Верховную раду пока попадают семь партий. Среди них «Оппозиционная платформа — За жизнь» (20,7%), «Европейская солидарность» (15,3%), «Батькивщина» (12,6%), «Слуга народа» (11,2%).

В прошлом месяце социологическая служба «Рейтинг» опубликовала данные своего опроса. Если бы выборы президента состоялись в декабре, то за Зеленского готовы были бы проголосовать 26,2% тех, кто хотел пойти на выборы и уже определился с фаворитом.

Второе место, согласно результатам этого опроса, занял сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко. За него свои голоса отдали бы 16,6% респондентов. Порошенко занял третье место в рейтинге.

В декабре свой опрос также проводили фонд «Демократические инициативы» и КМИС. Согласно его результатам, Зеленский и его политический оппонент Порошенко стали по итогам года одновременно и лучшими, и худшими политиками, передает «Страна.ua».

Звание «политик года» Зеленскому присудили 14,5% респондентов. В тройку лидеров также вошли экс-президент Петр Порошенко — 9,2% и Виктор Медведчук — 6,9%.

В то же время глава Украины занимает лидирующие позиции и в рейтинге политиков-неудачников 2020 года. За Зеленского в такой номинации проголосовали 28% участников опроса. За ним вновь следует Порошенко — 13,8%. В первую тройку также вошел экс-премьер Алексей Гончарук, набрав 4,4%.

В опросе приняли участие 2004 респондента по всей Украине, за исключением территорий на юго-востоке, неподконтрольных Киеву. Исследование проводилось методом личного интервью с 5 по 13 декабря 2020 года.

Для сравнения, в 2019 году рейтинги Зеленского были намного лучше. Так, результаты опроса социологической группы «Рейтинг» показали, что «треть опрошенных украинцев» посчитала, что в действиях Зеленского было больше успехов, чем неудач. «41% сказали, что в действиях главы государства успехов и поражений было поровну. Лишь 14% отметили, что в его работе преобладали неудачи», — приводит сообщение социологов ТАСС.

При этом уточнялось, что недовольных действиями Зеленского было больше всего среди сторонников Петра Порошенко и его партии «Европейская солидарность».