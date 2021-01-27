«На те же грабли»: почему обрушился рейтинг Зеленского

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского опустился ниже 20% — такие данные представил Киевский международный институт социологии, проведя опрос 22 января.

Так, согласно исследованию, главу государства в случае проведения выборов в ближайшее время готовы поддержать 13,4% всех респондентов и 19,8% среди тех, кто определился с выбором.

Второе место в списке занимает экс-президент Украины Петр Порошенко, за него готовы проголосовать 10,6% среди всех опрошенных и 15,7% тех, кто определился со своим выбором. Следом идет лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко — 8% и 11,8% соответственно, за ней сопредседатель «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко — 7,4% и 11%.

Также в рейтинге упоминаются экс-советник Порошенко Игорь Смешко, который набирает 6% среди всех респондентов и 8,9% у тех, кто определился с выбором, председатель политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук — 5% и 7,5% и экс-премьер Украины Владимир Гройсман с результатом 3,9% и 5,8%.

Социологи КМИС смоделировали две ситуации касательно возможного второго тура президентских выборов. Первый сценарий предполагает повторение ситуации 2019 года, когда в нем встретились Зеленский и Порошенко, в таком случае действующий президент получает 55% голосов респондентов, а его предшественник — 44,8%. Более года назад Зеленский обошел Порошенко во втором туре с результатом 73,22% против 24,45%.

Другой сценарий социологов предполагает выход во второй тур экс-президента вместе с Бойко. В этом случае сопредседатель ОПЗЖ набирает 53% голосов респондентов, когда Порошенко поддерживают 47% опрошенных. То есть в обоих случаях у экс-президента пока нет шансов вернуться на пост главы государства.

Партийные проблемы

При этом падение рейтинга непосредственно Зеленского — лишь часть проблемы. КМИС также провел опрос по политическим партиям, результаты которого продемонстрировали серьезное ухудшение показателей правящей партии «Слуга народа». Так, партия впервые опустилась на четвертое место в рейтинге, набрав лишь 11,2% поддержки.

Лидером списка стала ОПЗЖ с показателем 20,7%, второе место ушло «Европейской солидарности» Порошенко — 15,3%, а третье заняла «Батькивщина» — 12,6%. Четвертое досталось «Слуге народа», следом идет «Сила и честь» — 8,3%, потом «Голос» — 5,6%. Замыкает список «Украинская стратегия Гройсмана» — 5,3%.

Таким образом, если бы парламентские выборы проходили на Украине в ближайшее время, эти семь партий смогли бы преодолеть 5%-й барьер и получить места в Верховной раде. На данный момент в парламент не входят лишь две партии из этого списка — «Сила и честь» и «Украинская стратегия Гройсмана».

Впрочем, наиболее важным фактором является то, что в текущем составе Рады «Слуга народа» удерживает монобольшинство, что позволяет ему принимать решения без опоры на другие партии.

Проблемы с рейтингом у партии наблюдаются уже более года, это продемонстрировали местные выборы осенью прошлого года, по итогам которых в ключевых городах победили представители других политических сил.

На этом фоне ряд политиков и СМИ не раз поднимали вопрос о необходимости проведения досрочных выборов, поскольку у «Слуги народа» уже нет той поддержки, которая оправдывала бы монобольшинство в парламенте.

Впрочем, именно снижение рейтингов правящей партии — железный для нее аргумент не идти на досрочные выборы, считает глава правления украинского Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

«Точно так же действовал Порошенко в период своего президентства, хотя некоторые консультанты в 2015 году его уговаривали пойти на это. Главная причина падения рейтингов сейчас такая же — резкое обострение тарифной проблемы и социально-экономическое недовольство»,

— объяснил политолог в разговоре с «Газетой.Ru».

Повышение коммунальных тарифов сыграло против показателей правящей партии и Порошенко в 2015 году, продолжил Фесенко, «вероятно, из-за отсутствия опыта Зеленский не учел всю опасность этого вопроса и наступил на те же грабли».

«Порошенко тогда правильно не пошел на досрочные выборы, сохранив до конца своего президентства лояльную парламентскую коалицию. Точно так же и сейчас при нынешних рейтингах Зеленскому категорически нельзя идти на этот шаг. Ему необходимо избегать каких-либо эмоциональных действий по поводу досрочных выборов», — отметил эксперт.

Потеря поддержки

Если говорить непосредственно о рейтинговых проблемах самого президента, то еще один опрос КМИС зафиксировал, что более 74% украинцев считают, что в данный момент страна движется в неправильном направлении. Только 10% респондентов поддерживают нынешний курс Украины, а 15,6% отказались отвечать на этот вопрос или не определились со своим выбором.

Как писала «Страна.ua»,

одной из основных проблем Зеленского стало то, что президент за почти два года не смог продвинутся в реализации своих предвыборных обещаний. Проблемы тут наблюдаются по ключевым направлениям — конфликт в Донбассе, экономическая ситуация и борьба с представителями прошлой власти, что в особенности касается уголовного преследования Порошенко.

По сути, действующий президент смог лишь добиться перемирия в зоне боевых действий, а восстановление экономики государства было поставлено на паузу, в том числе из-за экономического кризиса, вызванного последствиями пандемии COVID-19. К тому же Зеленский продолжил политику взаимодействия с Международным валютным фондом, что заставило Киев принять ряд непопулярных шагов для получения кредитных средств.

Одним из таких действий стало повышение тарифов на газ и электроэнергию с января 2021 года, что спровоцировало протесты в крупных украинских городах. Акции проходили в Киеве, Херсоне, Одессе и уже получили название «тарифный майдан». Основным требованием демонстрантов стало снижение коммунальных тарифов, но пока власти не пошли на уступки в этом вопросе.

Правительство лишь разработало предварительный план по фиксации цен с февраля, и пока неизвестно, как это отразиться на отношениях Киева с МВФ. При этом в украинском кабмине уже признавали, что фонд не слишком положительно относится к действиям Украины по треку снижения или фиксации тарифов, поэтому власти собираются консультироваться по этим вопросам.

С точки зрения Владимира Фесенко, ситуация с рейтингом Зеленского действительно настораживающая. Однако в данный момент было бы странно увидеть иную картину.

«В нынешней ситуации с тарифными проблемами, которые активно раскручивают пророссийские и другие оппозиционные политические силы, падение рейтинга вполне понятно. Вторая тема — недовольство людей карантином и последствия социально-экономического кризиса», — считает эксперт.

При этом Зеленский пока еще остается на первом месте в рейтинговой гонке и во втором туре выигрывает у своих конкурентов, отметил Фесенко, но президенту стоит подумать, как улучшить свое положение.

«В принципе, варианты для поднятия показателей Зеленского есть. Во-первых, активизироваться в направлении социальной политики, но это сделать достаточно затруднительно из-за недостатка финансовых ресурсов. Во-вторых, за счет элементов популизма, в том числе на фоне принятия закона о референдумах. Не исключено, что теперь власти попробуют предложить ряд популярных инициатив, которые ассоциируются с Зеленским, чтобы частично вернуть ему симпатии бывших сторонников», — резюмировал эксперт.