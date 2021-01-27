«Борьба началась»: ЕС оставит союзников без вакцины

Евросоюз может ограничить экспорт вакцины от коронавируса. Как сообщает Politico, содружество обеспокоено тем, что поставок препарата

англо-шведского фармацевтического гиганта AstraZeneca будет недостаточно. Уже к концу недели Брюссель обещает представить механизм решения проблемы, в основе которого будет лежать ограничение на продажу препарата.

22 января AstraZeneca предупредила, что не сможет достичь целей по поставкам вакцины до конца марта. Заявление прозвучало на фоне паузы в поставках препарата от Pfizer. После этого в Еврокомиссии заявили о намерении ввести контроль за экспортом произведенных в ЕС доз вакцины. Эту идею одобрила Германия.

«Речь не о «Европе прежде всего», а о справедливом распределении. Вот почему я думаю, что было бы разумно ввести ограничение на экспорт. Это будет означать, что для вывоза вакцины из ЕС потребуется разрешение, чтобы, по крайней мере, мы знали, что производится в Европе, что вывозится из Европы, куда вывозится и можно ли это считать справедливым распределением», — сказал министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.

Правительство Германии оказалось под давлением в связи с вялым началом кампании по вакцинации и нехваткой препаратов. Оппозиционные партии критикуют руководство страны за то, что оно переложило ответственность за закупку вакцин на Брюссель.

Дополнительным стимулом для европейских политиков поддержать ограничение экспорта оказались гораздо более интенсивные темпы распространения вакцины в США, Великобритании и Израиле.

Однако единого мнения на этот счет в содружестве все же нет. Перед трудным выбором, к примеру, встали те, кто руководит торговой политикой Евросоюза. Директорат по торговле Еврокомиссии, к примеру, всегда выступает против торговых ограничений и протекционизма. Кроме того, в объединении опасаются, что ограничения на экспорт разочаруют союзников и соседей Евросоюза, которые полагаются на европейскую вакцину.

Так, например, торговый комиссар ЕС Валдис Домбровскис во вторник заявил, что Брюссель не хочет навязывать ограничения на поставки, вместо этого необходимо ввести правила, предписывающие компаниям предоставлять больше информации о том, куда они направляют поставки вакцин. Он также подчеркнул, что режим, над которым работают в Брюсселе, будет подпадать под ряд исключений, в том числе и в тех случаях, когда экспорт осуществляется по гуманитарным соображениям.

«Стоит отметить, что мы не планируем вводить запрет на экспорт или ограничения на экспорт. Это, прежде всего, должен быть механизм экспортной прозрачности, позволяющий внести ясность в производственные мощности производителей, количество производимых доз, в каких производственных центрах, сколько доз продается в какие страны, сколько доз экспортируется. Так что, прежде всего, это вопрос прозрачности поставок», — заявил он в разговоре с Politico.

Соседи Евросоюза также ожидают, что ограничений не будет. Так, министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок выразил уверенность, что перспектива такого сценария равна нулю.

«Я уверен, что мы можем работать с ЕС и гарантировать, что, хотя прозрачность приветствуется, никакой блокады не вводится. Я рад сказать, что, поговорив с руководителями компаний Pfizer и AstraZeneca, я уверен в поставках вакцины в Великобританию. Я уверен, что этот процесс не будет сорван», — заявил он журналистам.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уже призвал Евросоюз не вводить никаких ограничений на экспорт.

«Создание этих вакцин стало прекрасным примером многонационального сотрудничества, и один из уроков, которые мир должен извлечь из пандемии, — это сотрудничество. Поэтому я не хочу видеть ограничений на поставки лекарств, или вакцин, или их ингредиентов через границу», — сказал Борис Джонсон.

Однако источники Politico сообщают, что никаких гарантий того, что содружество не придет к запрету на поставки, ограничившись механизмами прозрачности, нет.

К тому же Евросоюз уже прибегал к этому методу в марте 2020 года, когда был ограничен экспорт масок и других защитных средств от коронавируса. Сперва Германия и Франция заблокировали поставки продукции за пределы своих стран. Еврокомиссия публично призывала Париж и Берлин отменить запрет, заявляя об угрозе единому рынку ЕС. Однако страны заявили, что прекратят блокировку экспорта только после того, как будут запрещены поставки СИЗ за пределы содружества.

Как пишет Financial Times, если Евросоюз снова пойдет на такой шаг, то поставит под угрозу свою репутацию, ведь именно от лидеров содружества исходила риторика о необходимости сплоченности всех стран перед лицом кризиса. Председатель торгового комитета Европейского парламента Бернд Ланге заявлял, что любые ограничительные меры могут подорвать международное доверие к Евросоюзу, который так долго читал лекции другим странам о вреде такой политики.

В тот же день, когда Йенс Шпан говорил об экспортных ограничениях, канцлер Германии Ангела Меркель твердила об опасности «изоляции» и «отделения» Европы от остального мира. Выступая на цифровом Всемирном экономическом форуме в Давосе, она сказала, что с точки зрения вакцинации, для нее является очевидным, что Евросоюз «должен выбрать многосторонний подход, а изоляция не поможет решить проблему».

«Деньги — это одно, но в то время, когда вакцин мало, их нужно распределять справедливо», — указала она.

Эксперты и законодатели ЕС поспешили предупредить, что любые экспортные ограничения могут быстро перерасти в тотальную торговую войну. Далеко не со всеми своими союзниками содружество готово идти на конфронтацию.

«Сейчас мы понятия не имеем, о чем идет речь. Но блокирование экспорта — это немного чересчур, так как это начнет торговую войну с США через шесть дней после того, как Джо Байден сказал, что мы должны восстановить трансатлантические отношения», — приводит Financial Times слова дипломатического источника ЕС.

Одна из главных опасностей также заключается в том, что цепочки поставок для производства вакцин часто переплетаются между несколькими странами, поэтому последствия взаимно усиливающихся ограничений на вакцины могут повлиять на их производство.

Сообщение о том, что даже якобы открытые рынки ЕС готовы разыграть карту ограничения экспорта, также рискует получить глобальный эффект домино, пишет Politico.

«Я думаю, что у противников и циников глобализации будет полевой день. Даже среди промышленно развитых стран идет борьба за то, кто получит вакцины. А у нас есть ЕС, который собирается навязать схему разрешения на экспорт, которая является причудливым способом ограничения поставок, позволяя своим государствам-членам блокировать их», — заявил изданию профессор международной торговли швейцарского университета Санкт-Галлена Саймон Эвенетт.

«Не так давно вакцина от COVID-19 все еще была общественным благом. Теперь борьба за нее по-настоящему началась», — считает Бернд Ланге, председатель торгового комитета Европейского парламента.