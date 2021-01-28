По стопам Трампа: Байден ищет в Китае источник пандемии

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США выступают за проведение надежного и четкого международного расследования причин пандемии COVID-19 в Китае. По ее словам, в этом вопросе необходимо докопаться до сути появления вируса и характера его распространения.

«Дезинформация, которая исходила из некоторых источников в Китае, вызывает у нас большую озабоченность. Мы должны подготовиться к тому, чтобы использовать информацию, собранную и проанализированную нашим разведывательным сообществом, а также продолжать работать с нашими союзниками, чтобы однажды оценить достоверность отчета о расследовании», — добавила Псаки.

Она также отметила, что администрация президента США Джо Байдена собирается увеличить штат своих сотрудников в Пекине, чтобы отойти от ряда решений своего предшественника Дональда Трампа.

«Мы хотим, чтобы научные эксперты, эксперты по политике выполняли свои роли на местах, чтобы гарантировать представление интересов США на территории Китая», — подчеркнула Псаки.

Комментарии пресс-секретаря Белого дома появились на фоне начала работы экспертов ВОЗ на территории КНР, основная цель которых заключается в изучении происхождения коронавируса.

Как передает Reuters, делегация экспертов организации завершила двухнедельных карантин в городе Ухань, который считают отправной точкой эпидемии, и готова приступить к работе.

На данный момент о происхождении вируса нет достаточного количества достоверной информации. Наиболее популярной теорией в экспертном сообществе является мнение о том, что коронавирус имеет животное происхождение и мог перейти к людям из-за «мокрых рынков» Уханя, где продают живых диких животных. В частности, ученые не исключают, что первый человек мог заразить при употреблении в пищу летучей мыши.

При этом действительно ли эпидемия началась с Уханя, также неизвестно, но именно в этом городе были зафиксированы первые случаи заражения.

Трамп в ходе своего президентства в этом вопросе уделял особое внимание теории заговора о том, что вирус якобы был создан в китайской лаборатории.

Пекин подобные подозрения официально опровергал, в ответ предполагая связь коронавируса с американской лабораторией биологического оружия в Мэриленде.

Путь Байдена

При Трампе пандемия стала оправданием для запуска масштабной антикитайской компании, частью которой стал уход США из ВОЗ под предлогом «контроля» Пекина над организацией. Экс-президент считает, что Китай несет прямую ответственность за распространение коронавируса в мире, и требовал проведения расследования происхождения COVID-19.

В свою очередь администрация Байдена продолжает призывать к изучению всех аспектов появления коронавируса, хотя и избегает жестких высказываний в отношении КНР, как это было при Трампа.

Байден занимает пост главы Белого дома всего неделю, и достаточно сложно сделать выводы о его дальнейших шагах в отношении Пекина. Пока в его администрации говорят о необходимости нового подхода к Китаю. Так, Джен Псаки отмечала, что США находятся в состоянии серьезной конкуренции с Китаем.

«Стратегическая конкуренция с Китаем является определяющей чертой XXI века.

Китай демонстрирует поведение, которое наносит ущерб американским трудящимся, притупляет наше технологическое преимущество, угрожает нашим альянсам и нашему влиянию в международных организациях <…> Пекин теперь существенным образом бросает вызов нашей безопасности и процветанию, что требует нового подхода США», — говорила пресс-секретарь Белого дома.

Администрация Байдена собирается подходить к этому вопросу со стратегическим терпением, указывала Псаки, то есть проводить внутренние обзоры и главное — консультироваться со своими союзниками.

«Мнение президента заключается в том, что мы должны играть лучше «в обороне». Это должно включать в себя привлечение Китая к ответственности за его несправедливую и незаконную практику [в торговле], гарантирование того, что американские технологии не используются для содействия наращиванию военной мощи Китая», — подчеркивала Псаки.

В Госдепе уже заявили о начале изучения решений администрации Трампа в отношении Пекина. В первую очередь это касается вопроса торговой войны — Вашингтон ввел пошлины на китайские товары объемом в $370 млрд.

США пытались добиться от КНР новой торговой сделки, но в итоге удалось заключить лишь первую фазу соглашения, которую сам Байден называл «провальной».

При этом новый госсекретарь США Энтони Блинкин отчасти согласился с подходом своего предшественника Майка Помпео к таким вопросам, как предполагаемое нарушение прав человека на территории КНР, в особенности в отношении уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР), и поддержке стран Юго-Восточной Азии в их споре с КНР в Южно-Китайском море.

Отдельным моментом стоит указать продолжение взаимодействия США с Тайванем, что вызывает особое недовольство со стороны Пекина. МИД КНР официально призвал Вашингтон прекратить контакты с Тайбэем и строго придерживаться политики «одного Китая». Однако в Госдепе отказались прекратить военную помощь Тайваню и потребовали от Пекина снять военное, дипломатическое и экономическое давление на остров.

Отказ от прямого конфликта

В подобных условиях возникает вопрос, стоит ли ожидать при Байдене изменения жесткой линии США в отношении Китая, в том числе в вопросах пандемии. В преддверии инаугурации нового президента ряд западных СМИ, в частности Politico, отмечали, что как минимум с приходом демократа в Белый дом можно будет говорить о снижении агрессивной риторики в адрес КНР.

Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» директор Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов, давление на Китай не ослабнет при Байдене, а лишь приобретет немного другие контуры и, возможно, иную риторику.

«Трамп делал упор на три важных момента: экономические ограничения, ограничения продвижения китайских высоких технологий в Европу и США, а также критика китайской идеологии. Если брать эти тезисы, первый может быть ослаблен при Байдене, так как это серьезно бьет по экономике США, потому что американские компании крайне заинтересованы в торговле с Китаем. А вот два остальных, вероятно, будут только развиваться.

Байден продолжит выстраивать вокруг КНР антикитайских контур», — добавил эксперт.

То есть США пойдут по пути ограничения взаимодействия с Китаем тех стран, которые хоть как-то зависят или могут зависеть от Вашингтона, продолжил Маслов. В первую очередь против КНР будут настраивать Индию, кроме того, будет вестись работа со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

«Здесь Китай сумел в известной степени сработать на опережение, заключив всеобъемлющее торговое партнерство со странами АСЕАН, Австралией, Новой-Зеландией и Японией. Пекин хочет позиционировать себя как геоэкономическую державу, чтобы уравновесить себя с США. Столкновения между странами как раз будут идти по принципу вытеснения или ограничения роли Китая в различных торговых блоках», — отметил эксперт.

США попытаются не дать КНР создать свой устойчивый макроэкономический регион, считает Маслов, также будет продолжено давление на Пекин в плане технологий с ограничением проникновения продукции китайских компаний и различных сервисов на западные рынки.

При этом в вопросах продолжения давления на Пекин по треку пандемии, с точки зрения эксперта, США будут пытаться перевести изучение истоков вируса на расследование без участия ВОЗ, поскольку организация не хочет использовать этот тезис для борьбы с Китаем.

«Вашингтон попробует вывести это расследование на уровень какой-либо международной комиссии, собранной под контролем США. Более того, будет раздуваться тезис об искусственном создании вируса, плохом контроле в КНР за такими экспериментами и в дальнейшем поднят вопрос о способности КНР контролировать кибертехнологии, над которыми он работает. То есть против Пекина будет использоваться тезис о «восстании машин», — резюмировал Маслов.