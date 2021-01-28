«В партии есть нацисты»: за «Альтернативой для Германии» начнут следить

Федеральная служба защиты конституции (СЗК) Германии в ближайшее время примет решение, поставить ли АдГ под наблюдение за подозрения в экстремизме. Основанием для этого может послужить конституция, где указано, что партии, «чьи сторонники ведут себя таким образом, чтобы нанести ущерб свободному демократическому основному порядку или ликвидировать его ... являются неконституционными» и, таким образом, могут быть запрещены Федеральным конституционным судом.

Но для того, чтобы суд вынес соответствующее решение, германской разведке нужны доказательства, которые она может собрать путем наблюдения за АдГ.

Слежка позволит германской спецслужбе прослушивать звонки членов партии и даже отправлять в ее ряды своих осведомителей.

«Альтернатива для Германии» — единственная ультраправая партия в стране. В условиях твердой антинационалистической риторики появившейся в 2013 году «АдГ» никто не пророчил успеха. Партия изначально взяла антиевропейский курс, однако миграционный кризис, который потряс Европу, сместил ее приоритеты на борьбу с мигрантами. Обвиняя канцлера Германии Ангелу Меркель в негативных последствиях от политики открытых дверей, партии удалось набрать политические очки. В 2017 году «АдГ» впервые прошла в Бундестаг и с тех пор является крупнейшей оппозиционной силой в парламенте ФРГ.

При этом в германских кругах опасаются, что в случае установления наблюдения за партией власти могут лишь укрепить позиции «Альтернативы», сплотив вокруг нее сочувствующий ей электорат. А сама АдГ сможет использовать это в рамках риторики о том, как власти всячески стремятся избавиться от оппонента.

После того, как стало известно о планах спецслужб, партия подала иск в Кельнский суд, чтобы избежать официальных подозрений со стороны Службы защиты конституции. Позже сопредседатель АдГ и депутат Европарламента Йорг Меутен заявил, что во внутреннем документе берлинского отделения Службы содержится вывод, что достаточных аргументов в пользу «антиконституционных устремлений со стороны АдГ в Берлине», которые могли бы оправдать слежку за партией, нет.

В сентябре в Германии пройдут парламентские выборы, и на сегодняшний день дела у «Альтернативы» идут не так хорошо. В середине января немецкий Bild публиковал рейтинг политических сил, согласно которому АдГ занимает лишь четвертое место, уступая правящему блоку ХДС/ХСС (36%), «Зеленым» (18%) и Социал-демократической партии (15%). У «Альтернативы» всего 10% — за 2020 год она потеряла в рейтинге ровно треть. Согласно этому опросу, если бы выборы в Германии прошли в январе, то АдГ потеряла бы свой статус крупнейшей оппозиционной силы, уступив его «Зеленым».

В связи с этим любые действия, которые привели бы к росту популярности правых, для властей крайне нежелательны.

Именно поэтому глава МВД Хорст Зеехофер не спешит оценивать доклад Службы защиты конституции на предмет того, есть ли основания для наблюдения за АдГ. К тому же далеко не факт, что Федеральный конституционный суд поддержит эту инициативу. В истории современной Германии есть сразу два прецедента неудачных попыток властей запретить ультраправую Национал-демократическую партию (НДП).

Первая попытка провалилась в 2003 году, когда Федеральный конституционный суд постановил, что большое количество информаторов в партии, в том числе в ее руководстве, не позволило определить, в какой степени НДП контролируется извне. В 2017 году судьи посчитали, что угроза НДП демократии слишком незначительна, чтобы оправдать запрет всей партии.

Председатель комитета Бундестага по внутренним делам и член парламентской надзорной комиссии, контролирующей органы безопасности Германии Андреа Линдхольц уже заявила, что любое решение о ведении наблюдения за АдГ будет юридически недействительным.

«Министр внутренних дел придает огромное значение тому, чтобы это решение было как можно более надежным с юридической точки зрения», — сказал Линдхольц.

Впрочем, у противников АдГ есть свои основания считать слежку за партией оправданным шагом.

«Несомненно, есть много заявлений политиков АдГ, которые доказывают, что эта партия не является демократической альтернативой», — отметил Линдхольц.

На этой неделе отделение СЗК в восточной части штата Саксония-Анхальт решила поставить местный штаб «Альтернативы» под наблюдение. Он имеет репутацию одного из наиболее радикальных в АдГ.

СЗК уже предпринимала попытки поставить партию под наблюдение. Такая же процедура началась в январе 2019 года, однако тогда глава спецслужбы заявил, что полученных свидетельств «недостаточно для проверки с использованием специальных средств».

Это, однако, не касалось «Молодежной альтернативы», а также так называемого «Крыла» — неформальной группы политиков «АдГ», которые, по мнению ведомства по охране конституции, придерживаются экстремистских взглядов.

В марте глава Федеральной службы по защите конституции Томас Хальденванг в ходе пресс-конференции заявил, что наблюдение за «Крылом» дало основания объявить объединение правоэкстремистским. «Крыло», по его словам, борется против свободно-демократического устройства немецкого общества, а его лидер, председатель отделения АдГ в федеральной земле Тюрингия Бьорн Хекке — правый экстремист.

Тогда же Хальденванг заявил, что всего в Германии проживают около 32 тыс. правых экстремистов, примерно 13 тыс. из которых готовы к применению силы. В «Крыло» входят около 7 тыс. человек.

Хекке действительно известен неоднозначными высказываниями. Он, к примеру, называл мемориал холокоста в Берлине «памятником позора».

В мае руководство партии исключило из своих рядов влиятельного члена «Крыла» Андреаса Кальбица — политик скрывал свое членство в запрещенной в ФРГ группировке «Верная родине немецкая молодежь». Деятельность отделения квалифицирована как правоэкстремистская.

Сопредседатель парламентской группы «Альтернативы для Германии» Александр Гауланд призывал немцев «гордиться достижениями немецких солдат в двух мировых войнах». Бывший пресс-секретарь партии Кристиан Лют в частном разговоре заявлял, что увеличение числа мигрантов играет на руку «АдГ» — так партия может лучше работать и завоевывать популярность, а позже их можно было бы «застрелить» или «отравить газом».

Как отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» Руководитель Центра германских исследований института Европы РАН Владислав Белов, основания, чтобы начать наблюдение за всей партией, есть.

«В партии есть нацисты, партия от них не избавляется. Сейчас АдГ похожа на некий варящийся бульон из-за расколов в руководстве и в рядах партии. Вот пока партия не избавится от нацистов, наверное, Служба защиты конституции имеет право это делать. Это не бесспорное решение, оно будет обсуждаться, осуждаться, но большинство, наверное, будет на стороне надзора. К этому партия давно шла, это обсуждается уже два года», — говорит эксперт.

Действительно, «Альтернатива для Германии» последние несколько лет пытается либо преодолеть раскол либо окончательно разделиться. Более умеренное направление представляет сопредседатель «АдГ» профессор-экономист Йорг Мойтен, который в конце ноября на съезде партии заявлял об опасности радикализации и деятельности «провокаторов» в рядах «Альтернативы». Он же и был инициатором исключения Кальбица.

Парламентские выборы приближаются, но АдГ пока не может определиться, по какому пути она пойдет. Решение Службы может стать дополнительным стимулом для партии. Как поясняет Владислав Белов, ведомство действительно могло активизироваться в преддверие выборов, однако какое бы решение оно нр вынесло, назвать его политически мотивированным нельзя.

«Потому что принимает его государство, которое не зависит от партий. В ведомстве работают чиновники, по закону они не имеют права быть политически мотивированными. Это госчиновники, они служат государству, они действуют вне зависимости от правительства. Не правительство в Германии принимает решение, а государственные ведомства», — резюмирует эксперт.