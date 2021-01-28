«Сигнал для Лукашенко»: Тихановскую позвали в «Люблинский треугольник»

Сегодня впервые соберется так называемый «Люблинский треугольник» — объединение Польши, Украины и Литвы. Мероприятие пройдет в онлайн-формате.

Это объединение было создано 28 июля с целью развития сотрудничества в сферах безопасности, экономики, торговли, инвестиций, инфраструктуры, туризма и «всего, что способно еще глубже объединить страны и сделать Европу сильнее».

Однако первое заседание треугольника пройдет в формате квартета. По украинской инициативе была приглашена и Белоруссия, представителем которой станет лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

В заседании примут участие главы МИД трех стран — от Украины Дмитрий Кулеба, его литовский коллега Габриелюс Ландсбергис и глава польского внешнеполитического ведомства Збигнев Рау.

На сайте МИД Украины сообщается, что в центре повестки — обсуждение совместных шагов для противодействия вызовам и угрозам в Центральной Европе, а также обозначение приоритетных направлений сотрудничества Люблинского треугольника в 2021 году.

«Новый трехсторонний формат основывается на традициях и исторических связях трех стран, уходящих в глубины столетий. Он является важным механизмом укрепления Центральной Европы и содействия европейской и евроатлантической интеграции Украины», — так презентовал новое объединение МИД Украины в день его создания.

В учредительной декларации все участники треугольника, в частности, подтвердили свою приверженность восстановлению территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. В документе также содержится призыв к России «прекратить агрессию против Украины и временную оккупацию Автономной Республики Крым, города Севастополь и отдельных районов Донбасса» (Россия подобные обвинения отвергает). Наконец, все участники объединения поддерживают стремление Киева к членству в ЕС и НАТО, говорится в учредительной декларации.

Еще одной приоритетной темой треугольника является противодействие строительству российского газопровода «Северный поток — 2».

Как заявлял глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и и на тот момент министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, члены «Люблинского треугольника» видят в проекте «угрозу энергетической безопасности всей Европы», поэтому сделают все, «чтобы не допустить его реализации».

17 сентября состоялась первая видеоконференция заместителей министров иностранных дел стран «Люблинского треугольника». Они же определили основные направления и принципы работы объединения. По итогам заседания было снова объявлено, что приоритетами трехстороннего формата станет борьба с российской угрозой. Другой темой была обозначена ситуация в Белоруссии.

Еще в день создания Дмитрий Кулеба в ходе совместной пресс-конференции намекнул, что Минск может стать потенциальным участником объединения.

«Треугольник сосредоточится на углублении взаимодействия между нашими странами, но мы также видим большую перспективу в том, чтобы он стал инструментом для привлечения тех стран, которые нуждаются в более тесных контактах с Западом, с общеевропейскими структурами, и мы с коллегами будем помогать нашим друзьям и нашим соседям активнее взаимодействовать в этой сфере», — заявлял глава МИД Украины.

1 августа стало известно, что Кулеба пригласил своего белорусского коллегу Владимира Макея в качестве почетного гостя на заседание министров иностранных дел Украины, Литвы и Польши. Однако уже через неделю в Белоруссии прошли президентские выборы, за которыми последовали самые массовые в современной истории республики протесты. Все участники треугольника не признали итоги выборов в Белоруссии, а отношения Минска с Западом ухудшились.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинял Варшаву, Киев и Вильнюс во вмешательстве во внутренние дела республики, а также в том, что власти этих стран руководят протестами. Он также заявлял, что Польша намеренно пытается раскачать обстановку в Белоруссии, чтобы присоединить Гродненскую область.

В итоге в качестве представителя от Минска на заседание «Люблинского треугольника» была приглашена Светлана Тихановская. Лидер белорусской оппозиции, которая с августа находится в Вильнюсе, уже встречалась с руководствами Литвы и Польши.

Как отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» белорусский политолог Дмитрий Болкунец, страны Запада в очередной раз используют возможность, чтобы продемонстрировать свое отношение к происходящему в республике.

«Теперь на такого рода международные дискуссионные мероприятия не приглашают официальную власть белорусскую — это важный для Лукашенко сигнал, что помимо того, что его заблокировали на международной арене по спорту и другим направлениям, его окружение заблокировано в участии в разного рода инициативах.

Я не исключаю, что и на саммит Восточного партнерства, вместо официальной власти поедет Светлана Тихановская. Это означает, что Лукашенко, его окружение и представители официальной власти не являются теми партнерами, с которыми страны Запада и Украина будут иметь какие-то контакты», — отмечает эксперт.

Запад, таким образом, продолжает оказывать поддержку Тихановской, в чем в особенности заинтересованы Польша и Литва, поскольку являются соседями Белоруссии, говорит декан факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев. Привлекая лидера оппозиции, они, в частности, пытаются укрепить и ее политический потенциал внутри республики. Все это, впрочем, продолжает эксперт, является частью антироссийской стратегии.

«Запад, на самом деле, таким образом действует в отношении России. Этот весь белорусско-западный спектакль рассчитан на то, что мы в очередной раз клюнем, поверим Лукашенко и Западу, Польша и Литва потребуют деньги США, а Лукашенко потребует деньги Москвы. Это всем выгодно, кроме Москвы», — резюмирует эксперт.