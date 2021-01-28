Республиканцы спасут Трампа от импичмента

После штурма сторонниками экс-президента США Дональда Трампа Капитолия 6 января создалось ощущение, будто политик утратил влияние в республиканских партийных кругах, однако теперь оно восстановлено, а члены организации снова солидаризируются вокруг бывшего главы Белого дома, пишет американская редакция Politico.

Захват здания Конгресса США в начале января привел к ряду неординарных событий. Во-первых, в отношении Трампа был запущен уже второй импичмент, чего ранее в истории государства не случалось. Во-вторых, ряд высокопоставленных представителей Республиканской партии открыто выступили против своего лидера.

По сути, сразу после начала штурма Капитолия в рядах республиканцев наметился раскол: если изначально однопартийцы экс-президента преимущественно поддерживали заявления Трампа о фальсификации демократами голосования, то уже вечером того же дня они открыто заявили о признании победы Джо Байдена.

10 республиканцев в Палате представителей США поддержали идею импичмента Трампа. Затем в СМИ прошла информация, что ряд представителей Республиканской партии в Сенате также готовы поддержать обвинения против экс-президента.

Эти подозрения отчасти подтвердились 26 января, когда в верхней палате Конгресса прошло голосование о признании процесса импичмента Трампа неконституционным. Запрос был отклонен с результатом 55 против 45, то есть 5 республиканцев выступили за продолжение процедуры привлечения экс-президента к ответственности.

Впрочем, это хоть и подтвердило наличие несогласных, также показало, что большинство республиканцев все же выступают против наказания Трампа. Более того, внутри партии началось определенное давление на критиков экс-президента.

Внутренняя травля

Пока под удар сторонников Трампа в рядах Республиканской партии попали только 10 законодателей, присоединившихся к запуску импичмента в отношении президента в Палате представителей, среди которых — лидер меньшинства республиканцев в Сенате Митч Макконнелл.

Так, в штате Вашингтон несколько председателей округов Республиканской партии потребовали отставки конгрессмена-республиканца Дэна Ньюхауса за поддержку импичмента в нижней палате Конгресса. А в Орегоне местное отделение партии и вовсе осудило «предательство» 10 членов Палаты представителей, проголосовавших за обвинение Трампа.

Похожие призывы прозвучали в Аризоне, Вайоминге и Кентукки. В последнем основная критика звучала в адрес Макконнелла, который как раз представляет штат в сенате. Местные республиканцы приняли резолюцию, призывающую его выступить против импичмента.

По информации Politico, в республиканском руководстве уже обратили внимание на численность и верность сторонников Трампа в рядах партии, поэтому ряд высокопоставленных законодателей начали отказываться от своих критических высказываний.

К примеру, лидер меньшинства республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти после штурма Капитолия говорил, что Трамп несет определенную ответственность за беспорядки, но к концу января он сменил риторику и уточнил, что каждый в США несет определенную ответственность.

Как отмечал бывший стратег-республиканец Шон Уолш, влияние экс-президента оказалось слишком сильным и партии необходимо его снизить. Тем не менее, многие продолжают рассчитывать на безболезненный уход Трампа с политической арены.

О необходимости «очищения» Республиканской партии уже не раз писали западные СМИ, обосновывая это тем, что маргинальные силы, получившие поддержку во время правления Трампа, дают метастазы внутри партии. В особенности опасения вызывают участники движения QAnon, верящие в теории заговора, а также ряд ультраправых движений, поддерживающих жесткую линию против нелегалов, которую продвигал экс-президент.

Курс на импичмент

Впрочем, как именно республиканцы могут избавиться от влияния Трампа и его сторонников, неясно. Очевидным вариантом выглядит импичмент, который лишит экс-главу государства возможности в дальнейшем занимать государственные посты, но этот сценарий выглядит маловероятным.

По подсчетам портала Axios, для завершения процесса обвинения бывшего президента в Сенате демократов должны поддержать как минимум 17 представителей Республиканской партии, что вряд ли произойдет.

При этом ряд сенаторов уже занимаются подготовкой резолюции с осуждением действий Трампа, чтобы все равно попытаться привлечь экс-главу Белого дома к ответственности.

Несмотря на дискуссии о необходимости поддержать импичмент со стороны республиканцев, Трамп остается крайне популярной фигурой среди рядовых партийных представителей. По опросу NBC, семь из восьми республиканцев поддерживают экс-президента, несмотря на штурм Капитолия.

Более того, в партии его считают лучшим кандидатом на пост главы государства в 2024 году.

Внутри элиты Республиканской партии на сегодняшний день по этому вопросу ведется интенсивная борьба, говорит «Газете.Ru» замдиректора факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. Часть верхушки хочет избавиться от Трампа и считает, что выгоды от него превосходят издержки. Другие же, напротив, считают, что политический ущерб для партии будет слишком значительным.

«Мы видим определенный раскол в республиканском руководстве, в частности, такие политики, как Тед Круз, по-прежнему выступают вместе с Трампом. Они считают, что если сенаторы-республиканцы проголосуют за импичмент, то они существенно и надолго подорвут поддержку избирателей. В результате Республиканская партия обречет себя на положение меньшинства в обозримой перспективе, а может быть, и произойдет фундаментальный раскол с появлением новой партии. Другие же, как Митч Макконнелл, выступили против Трампа», — добавляет эксперт.

Политолог полагает, что большинство республиканцев все-таки будут выступать против импичмента и результаты голосования в Сенате будут против его утверждения, несмотря на стремление партии избавится от наследия Трампа.

«Подавляющая часть представителей партии все же опасается отвернуть от себя избирателей и допустить глубокий раскол внутри партии. Скорее всего, они попытаются избавиться от экс-президента, не прибегая к импичменту. Будет найдена какая-та золотая середина, чтобы не допустить его участия в американских праймериз в 2024 году и дистанцироваться от него. Пока нет явного ответа, как им удастся не ослабить партию и избавиться от экс-президента, поскольку Трамп остается самым популярным республиканским политиком в стране», — резюмировал эксперт.