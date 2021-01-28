«Нас не поссорить»: Киев изучает вмешательство в выборы в США

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) возбудило уголовное дело по факту предполагаемого вмешательства нескольких украинцев президентские выборы в США в ноябре 2020 года.

«Идет следствие, и мы ждем его результаты, следствие должно дать ответы на очень многие вопросы», — сказал руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, внутренние группы влияния, а также внешние силы пытались поссорить Киев с Вашингтоном, однако, как заверил Ермак, у них ничего не выйдет, и нынешняя украинская власть и далее будет пользоваться поддержкой обеих американских партий – Демократической и Республиканской.

«По поручению президента Украины государственные органы сделают все от них зависящее, чтобы те, кто организовывал или участвовал в подобном вмешательстве, были привлечены к ответственности, независимо от того, какие должности занимают», — подчеркнул чиновник.

Он также сообщил, что лидеры фракции «Слуга народа» встречались с временным поверенным в делах США Кристиной Квин по вопросу введения санкций в отношении народного депутата Верховной рады Александра Дубинского.

«Меня радует, что политическая зрелость большинства депутатов растет. Они не принимают поспешных решений, они хотят разобраться в этом вопросе. Знаю, что у них был конструктивный разговор», — добавил представитель офиса президента.

11 января стало известно, что Минфин США ввел санкции в отношении семи граждан Украины и четырех информационных ресурсов в связи с вмешательством в американские выборы.

По данным ведомства, лица и организации, включенные в санкционный список, якобы являются частью сети влияния, связанной с Россией и имеющей отношение к депутату Верховной рады Андрею Деркачу, которого Вашингтон считает «агентом российских спецслужб».

Так, США ввели санкции против депутата Верховной рады Александра Дубинского, экс-парламентария Александра Онищенко, бывшего прокурора Константина Кулика, экс-сотрудника посольства Украины в Вашингтоне Андрея Телиженко и трех помощников Деркача — Петра Журавеля, Дмитрия Ковальчука, Антона Симоненко.

Кроме того, в санкционный список были включены информационные порталы Only News и «Скептик», которыми владеет Журавель, а также Nabu Leaks и «Эра-медиа». Два последних ресурса, по версии США, распространяли ложные сведения в интересах Андрея Деркача.

«Начиная по меньшей мере с 2019 года Деркач и связанные с ним лица оказывали воздействие на СМИ США, базирующиеся в США платформы социальных медиа и влиятельных лиц в США, чтобы распространять вводящие в заблуждение и ничем не подкрепленные утверждения о том, что действующие и бывшие официальные лица США участвовали в коррупционных схемах, отмывании денег и незаконном оказании влияния на Украине», — подчеркнули в американском Минфине.

Позднее стало известно, что видеосервис YouTube заблокировал канал Дубинского.

Как заявил Онищенко «Стране.ua», ограничения являются реакцией новых властей США на системные разоблачения коррупции главы Белого дома Байдена и Демпартии на Украине вместе с их агентурой влияния в лице «дорогостоящих и бестолковых антикоррупционных органов».

«Они годами доят украинских налогоплательщиков на финансирование этих структур, а все коррупционеры на воле <…> Введение санкций против меня прогнозируемо. Так же как и моя реакция на них — плевать», — сказал Онищенко.

Весной прошлого года Деркачу была аннулирована виза в США. Он связал это со своим ходатайством в Печерский районный суд Киева о вызове Джо Байдена и его сына Хантера Байдена в качестве свидетелей в деле о защите деловой репутации группы Burisma — крупнейшей частной газодобывающей компании Украины.

«Неофициально из двух мест нам рассказали, что лишение визы — эта история связана с моей работой с [помощником экс-президента США Дональда Трампа Рудольфом] Джулиани на тему расследования по 20 кейсам воровства технической помощи [Офису генпрокурора Украины со стороны США]», — рассказал парламентарий.

Осенью того же года Деркач попал под санкции США. Он был включен в cанкционный список за попытку повлиять на будущие американские президентские выборы.

Пристальное внимание Вашингтона политик привлек еще весной, когда опубликовал ряд аудиозаписей разговоров, предположительно, между экс-президентом Украины Петром Порошенко и Байденом, на тот момент — вице-президентом США.

Материалы содержали ряд спорных моментов, в частности, открытое требование со стороны представителя американской администрации по увольнению генпрокурора Украины Виктора Шокина в обмен на кредит от Международного валютного фонда.

Впоследствии Деркач также обнародовал схемы, согласно которым Хантер Байден получал немалые суммы на Украине на посту топ-менеджера Burisma. Более того, депутат указал на коррупционные связи Демократической партии США на Украине.