Возвращение к истокам: о чем говорится в доктрине «Русский Донбасс»

28-29 января в Донецке прошел форум «Русский Донбасс», по итогам которого была принята доктрина с одноименным названием. Основной ее посыл — интеграция ДНР и ЛНР с Россией.

О разработке документа сообщал еще в декабре глава ДНР Денис Пушилин. «В 2014 году мы знали, за что боремся и против чего. Сейчас мы действительно думаем о будущем как минимум на поколение вперед <...>. Нужно дать четкие определения понятиям, объяснить научно нашу общую позицию», — говорил Пушилин.

Доктрина была презентована в ходе первого дня форума «Русский Донбасс». В мероприятии приняли участие главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник, а также российские гости — главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян, ее супруг, телеведущий Тигран Кеосаян, главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян, а также депутаты Госдумы Андрей Козенко («Единая Россия») и Казбек Тайсаев (КПРФ). Они же приняли участие в круглом столе, посвященному дискуссии о доктрине.

«Доктрина «Русский Донбасс» станет основной при принятии значимых общественных решений и найдет свое практическое применение во всех сферах деятельности. В первую очередь, это коснется сферы образования, науки, культуры, молодежной политики, а также законотворческой деятельности»,

— заявил Денис Пушилин в ходе круглого стола.

Глава ЛНР Леонид Пасечник подчеркнул, что главная задача руководства республик — сохранение и развитие русского языка, русской культуры и русскоязычного образовательного пространства.

«В Доктрине «Русский Донбасс» мы сфокусировались на самых важных вопросах, касающихся каждого жителя Донбасса. В связи с этим возникла необходимость разработки постоянно действующих мероприятий по реализации основных положений Доктрины совместно с ДНР и Российской Федерацией», — сказал он.

Гости мероприятия выступили с речью. Особое внимание общественности привлекли слова главного редактора RT, которая заявила, что «люди Донбасса хотят жить у себя дома и хотят быть частью огромной, великой и нашей щедрой Родины». «И мы обязаны им это обеспечить. Россия-матушка, забери Донбасс домой!» — призвала Симоньян.

Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления Маргариты Симоньян, сообщил, что Россия не планирует включать в состав ДНР и ЛНР. «Маргарита Симоньян является медиаменеджером и журналистом. Она никоим образом не может быть выразителем официальной позиции Российской Федерации. Такого вопроса на повестке дня не стоит», — сказал Песков.

Представитель МИД России Мария Захарова также подчеркнула, что Симоньян не представляет официальную позицию России. «Это ее мнение, это ее точка зрения, это ее позиция. Причем она ее озвучивала и до этого в разных формах», — заявила Захарова «Дождю».

О включении самопровозглашенных республик в состав РФ напрямую не говорится и в самой доктрине «Русский Донбасс».

Целью документа обозначено ровно обратное, а именно — «укреплению государственности Донецкой и Луганской Народных Республик как русских национальных государств».

Тем не менее, отношения с Россией в представлении авторов документа занимают важное место в будущем республик. «Как бы ни складывалась отношения ДНР и ЛНР с государственными образованиями на территории Украины, будущее Донецкой и Луганской Народных Республик только с Россией. Единство поддерживается путем получения жителями ДНР и ЛНР гражданства РФ, всесторонней интеграции с Россией и ее социальными, культурными, экономическими институтами», — говорится в документе.

Большая часть доктрины посвящена истории региона, приоритетности русского языка и культуры.

Также в доктрине содержатся дальнейшие шаги по урегулированию ситуации: прекращение военных действий; «конституционно-правовое и политическое оформление ДНР и ЛНР как русской национальной государственности»; развитие демократии, правого государства и гражданского общества; «углубленная экономическая интеграция с Россией»; укрепление социокультурных, научно-образовательных и других связей с РФ; установление контроля ДНР и ЛНР над всеми территориями бывших Донецкой и Луганской областей; гуманитарная, социальная, правозащитная, политическая поддержка русских на Украине.

При этом ДНР и ЛНР претендуют на установление контроля не только над всей территорий Донецкой и Луганской областей. В доктрине говорится, что эти регионы вместе с Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областями входят в состав исторической Новороссии.

«Единственным приемлемым для ее народа будущим Новороссии может быть его возвращение в орбиту Русского мира», — отмечается в документе.

Впрочем, без конкретики оставили авторы концепции самые главные положения — к примеру, как именно планируется завершить военные действия.

Текст доктрины размещен на сайте «Русского центра», руководит которым Денис Пушилин. Насколько программный документ самопровозглашенных республик соответствует официальной позиции Российской Федерации, остается неясным. Маргарита Симоньян в разговоре с «Газетой.Ru» уточнила, что не имеет отношения к разработке документа.

МИД России не смог предоставить «Газете.Ru» оперативный ответ на вопрос о соответствии положений доктрины «Русский Донбасс» официальной политике Российской Федерации.

Форум «Русский Донбасс» проходит на фоне очередных неудач в переговорном процессе Трехсторонней контактной группы.

В конце 2020 года представители ДНР и ЛНР разработали «дорожную карту» по выполнению Минских соглашений. Однако украинскую сторону план не устроил, и она презентовала свой. Оба предложения отличались от Минских соглашений, и в результате стороны так и не пришли к компромиссу.

Этот вопрос и был вынесен в повестку первого в этом году заседания ТКГ 21 января, на которое прибыл заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак. До этого он представлял Россию на встрече советников лидеров «Нормандской четверки» в Берлине, по итогам которой заявил, что никаких подвижек в переговорах нет.

Представитель Киева в ТКГ Сергей Гармаш рассказал, что глава украинской делегации Леонид Кравчу предложил передать вопрос разработки «дорожной карты» Нормандской четверке, однако Козак наотрез отказался. В результате добиться каких-либо решений в этом направлении снова не удалось, а переговоры советников «четверки», назначенные на 22 января, были и вовсе отменены.

Представители России и Украины в ТКГ выступили с достаточно резкими заявлениями.

«Очень серьезной проблемой по-прежнему остается нежелание властей Украины отказаться от идеи военного подавления Донецка и Луганска. Даже на уровне политических заявлений киевская власть настраивает себя на войну против Донбасса. И публичные заявления, и линия поведения официального Киева остаются агрессивными и абсолютно безответственными. В том, что киевская власть так начинает новый год, нет ничего хорошего для граждан Украины», — сказал глава российской делегации Борис Грызлов.

«Я не ставлю вопрос о возвращении территорий военным путем. По крайней мере, в ближайшее время. <…> Санкции будут расширяться и становиться более разнообразными, чтобы Россия чувствовала, что не все прощается агрессору. Агрессор должен нести ответственность», — сообщил Леонид Кравчук журналистам.