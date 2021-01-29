«Все висит на волоске»: Китай готов воевать за Тайвань

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) пойдет на любые меры, чтобы подавить любую попытку отделить Тайвань от Китая, предупредил официальный представитель минобороны КНР старший полковник У Цянь. По его словам, «независимость Тайваня» означает войну. Он в очередной раз напомнил, что Тайвань — неотъемлемая часть территории Китая, а тайваньский вопрос относится к сфере внутренних дел КНР. У Цянь назвал недопустимым вмешательство в него каких-либо внешних сил.

Вместе с тем в Пентагоне не видят причин для возможной конфронтации с Китаем из-за Тайваня.

Как пояснила пресс-секретаря оборонного ведомства Джона Кирби, у министерства есть обязательства перед Тайванем по обеспечению его безопасности и они будут выполняться.

Китай раздражен тем, что заявления в поддержку Тайваня со стороны США продолжаются и при новой американской администрации, пишет The Independen. Издание привело в пример сообщение Госдепа, в котором выражалась озабоченность в связи с продолжающимися попытками КНР «запугать своих соседей, включая Тайвань».

В то же время в The Guardian отметили, что на фоне предупреждений из Китая австралийские военные корабли и самолеты намерены продолжать патрулировать Южно-Китайское море. По данным СМИ, австралийское правительство внимательно следит за развитием событий в регионе, так как Тайвань сообщает об увеличении количества китайских военных самолетов в своей зоне противовоздушной обороны.

Журналисты Financial Times обратили внимание на инцидент 23 января, когда, по данным минобороны Тайваня, Пекин направил 11 самолетов на учения в юго-западную часть зоны противовоздушной обороны Тайваня. Еще 15 вылетели на следующий день. По словам собеседников издания, знакомых с разведданными США и союзников, пилоты реактивных бомбардировщиков КНР Xian H-6 подтверждали приказы о цели, а также о предполагаемом выпуске по авианосцу противокорабельной ракеты.

Как указали в материале, то, как китайские ВВС имитировали «атаку» на авианосец США в водах Тайваня, можно назвать угрозой Вашингтону.

Во время китайских учений в пресс-службе Госдепа выразили намерение продолжать помогать Тайваню по военной линии. Американское внешнеполитическое ведомство призвало Пекин «прекратить оказывать военное, дипломатическое и экономическое давление на Тайвань».

Тайвань с 1949 года находится под управлением собственной администрации. В тот год на остров бежали остатки сил противостоявшей коммунистам партии Гоминьдан во главе с Чан Кайши (1887-1975). С тех пор Тайвань сохраняет флаг и ряд атрибутов прежней Китайской Республики, которая существовала на материке до прихода к власти Компартии Китая. Пекин считает остров одной из китайских провинций. В этом КНР поддерживает большинство стран, в том числе Россия.

Что касается Соединенных Штатов, то они разорвали дипотношения с Тайванем в 1979 году и установили их с Китаем. И хотя Вашингтон признает политику «одного Китая», он продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружения.

В прошлом году администрация бывшего тогда президентом США Дональда Трампа на фоне обострения отношений с Пекином из-за ситуации в Гонконге существенно активизировала контакты с Тайванем. Это стало причиной протеста со стороны китайских властей.

В этом году представитель Тайваня в Вашингтоне Сяо Биким (Сяо Мэйцзинь) впервые была приглашена на церемонию инаугурации в США, когда в качестве 46-го президента к присяге был приведен Джозеф Байден.

Как утверждают эксперты, ничего необычного в заявлении Китая о «независимости Тайваня», которая может привести к войне, нет. Замдиректора ИМЭМО РАН Александр Ломанов назвал это предупреждением со стороны Пекина о том, что в межбереговых отношениях с Тайбэем есть красные линии, которые нельзя пересекать.

«Если вдруг какие-то горячие головы в Тайбэе скажут, что больше нет Китайской Республики, а есть Республика Тайвань, то война начнется завтра. Это красная черта, которая для Китая абсолютно нетерпима», — сказал эксперт «Газете.Ru».

Он также отметил, что другим формальным предлогом к войне может послужить решение Тайваня разместить на своей территории иностранную военную базу. По словам Александра Ломанова, это может произойти, если Тайвань сильно увлечется сближением с США не только на уровне покупки оружия.

«Разумеется, китайцы совсем не хотят решать этот вопрос военным путем, потому что это приведет к большому количеству жертв и нанесет большой ущерб экономике. Естественно, если такой конфликт будет, Запад применит к Китаю серьезные санкции», — отметил профессор РАН.

Эксперт назвал сдерживающим фактором в этом вопросе консенсус 1992 года о формуле «одного Китая» — это понятие каждый понимает по-своему.

«То есть в Пекине считают, что Китай один и Тайвань — это часть Китайской народной республики, а Тайвань считает, что Китай один и весь материк — это часть Китайской Республики, наследницы республики 1911 года. Этот консенсус — полное решение идеологических проблем», — подчеркнул Александр Ломанов, добавив, что это снимает угрозу военного конфликта, при этом ни к чему не обязывая Тайвань.

При этом эксперт назвал главной проблемой тот факт, что Тайвань больше не считает себя Китаем.

Профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИИ ВШЭ и профессор кафедры востоковедения МГИМО Сергей Лузянин также отметил, что ничего принципиально нового в заявлении Пекина нет. При этом он выразил мнение, что при администрации Байдена дальнейшее сближение Вашингтона с Тайбэем и балансирование на грани объявления независимости Тайваня может даже усилиться по сравнению с периодом президентства Дональда Трампа.

«Линия Байдена более жесткая, в отличие от Трампа. Это очень опасно, все висит на волоске, потому что любой неверный шаг тайваньских руководителей приведет к обострению ситуации», — сказал эксперт «Газете.Ru».

По его словам, Китай абсолютно готов защищать свою территорию силовыми способами.

Как утверждает Сергей Лузянин, китайский председатель Си Цзиньпин и его армия готовы к такому сценарию.

«Сегодня Китай — это сверхдержава, которая будет отстаивать свои национальные интересы, а Тайвань — это территориальная целостность КНР, и ни на какие компромиссы Китай в этом вопросе не пойдет», — заверил эксперт.