Угроза эскалации: США попросили Россию и Турцию покинуть Ливию

США призвали Россию и Турцию незамедлительно приступить к выводу войск из Ливии. Как заявил временный поверенных в делах Вашингтона при ООН Ричард Миллс, силы Москвы и Анкары должны покинуть ливийскую территорию в соответствии с соглашением о прекращении огня, достигнутым в октябре прошлого года.

«Мы также призываем Турцию и Россию немедленно начать вывод наемников и военных посредников, которых они наняли, финансировали, разместили и поддерживали в Ливии», — сказал Миллс.

Сил России на территории Ливии нет, о чем не раз заявляли в Москве. Турецкие военные же присутствуют в республике в соответствии с соглашением между Анкарой и признанным ООН правительством национального согласия (ПНС).

Как пишет издание Ekathimerini, требование США, высказанное Миллсом, также распространяется на Объединенные Арабские Эмираты. Представитель США отдельно указал на то, что администрация президента Джо Байдена придерживается требования враждующих сторон в Ливии об окончании военной интервенции.

При этом Миллс подчеркнул, что Вашингтон требует от России, Турции и ОАЭ признания суверенитета Ливии по мере формирования единой системы управления в государстве, вместе с проведением выборов и полноценным завершением боевых действий.

Опасные моменты

Призыв со стороны США прозвучал после истечения неформального дедлайна на вывод иностранных сил с территории Ливии. Так, наемники в соответствии с соглашением о постоянном перемирии должны были покинуть страну к 23 января, но в итоге это условие выполнено не было.

Более того, еще в декабре турецкий парламент продлил мандат на пребывания сил республики в Ливии до 2022 года, в соответствии с меморандумом о военном сотрудничестве между Турцией и ПНС, который стороны подписали еще в 2019 году.

Отсутствие подвижек в выводе иностранных сил с территории Ливии вызывает опасения о возможном срыве перемирия и возобновления боевых действий.

По информации CNN, американская разведка в последнее время уже фиксирует определенную активность со стороны Ливийской национальной армии (ЛНА).

США сомневаются в реализации вывода иностранных сил, поскольку зафиксировали появление гигантской траншеи протяженностью 70 км у стратегически важной линии между городом Сирт и военной базой Аль-Джуфра — ее называют воротами к нефтяному полумесяцу Ливии.

Помимо траншеи, на этой территории появились новые фортификационные сооружения, отмечает телеканал, в этом строительстве США подозревают ЛНА и бойцов так называемой ЧВК «Вагнер», которую на Западе связывают с Россией, что опровергают в Москве.

Американская разведка также фиксирует активность со стороны ПНС, видя в действиях Турции попытку закрепить свое постоянное присутствие в Ливии.

Так, источники CNN утверждают, что на западе Ливии при поддержке Турции строятся новые объекты и размещается техника, в том числе системы ПВО HAWK и радар. В целом, по подсчетам разведки США, на территории Ливии присутствует около 10 тыс. иностранных наемников.

Путь к миру?

Конфликт в Ливии между ПНС и ЛНА продолжается уже более девяти лет, стороны контролируют разные части страны — Правительство национального согласия во главе с Файзем Сараджем удерживает запад, в том числе столицу Триполи, когда армия Хафтара с временным кабинетом Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани контролирует восток.

За это время было предпринято несколько попыток запуска переговорного процесса между сторонами, но достичь окончательного объединения государства пока не удалось. В последнее время по этому треку наметились определенные успехи, достижения соглашения о постоянном прекращении огня продвинуло вопрос на новый уровень и в январе участники межливийского политического диалога договорились о проведении в 2021 году референдума по конституции.

Однако ситуация вокруг сохранения иностранных сил, в особенности сирийских боевиков, которых в страну, по версии западных СМИ, доставила Турция, является тревожным сигналом — в особенности в преддверии запланированного на начало февраля нового раунда межливийских переговоров о создании президентского совета и кандидатуре премьер-министра.

Более того, по словам исполняющей обязанности спецпосланника генсека ООН Стефани Уильямс, стороны конфликта последовательно нарушают режим прекращения огня. В частности, ПНС и ЛНА используют авиацию для доставки военных грузов, а иностранные бойцы и наемники продолжают вести боевые действия.

Как заявила в беседе с «Газетой.Ru» советник директора Российского института стратегических исследований Елена Супонина, наличие каких-то других иностранных сил сильно не влияет на ситуацию в республике. Риск возобновления конфликта с новой остротой существует всегда, да и, собственно, конфликт не прекращается.

«Противоречия были слегка сняты благодаря усилиям международных посредников, в том числе России, и сами стороны устали от бесконечных распрей, но они до сих пор не смогли договориться о распределении ресурсов в Ливии, и в ближайшее время вряд ли договорятся. Противоборствующие стороны очень медленно продвигаются по пути решения вопросов, связанных с новым проектом конституции и проведением выборов. Уже не раз договоренности на счет этого были сорваны», — добавила она.

По словам эксперта, в нынешней ситуации нельзя исключать достижения соглашения по отдельным вопросам, в особенности под нажимом международных посредников — многое будет зависеть от действий ключевых игроков.

«То есть удастся ли России, Турции, США и Евросоюзу договорится о прекращении конфликта в Ливии политическим путем. Однако даже в этом случае риски возобновления боевых действий вопреки политическим договоренностям очень велики», — подчеркнула Супонина.

Внутренние распри

Говоря о ситуации в Ливии и условно положительных шагах со стороны участников межливийского политического диалога под эгидой ООН нельзя упускать момент внутренних противоречий в ЛНА и ПНС по отношению к его участникам.

По информации Libya Alahrar, запуск диалога устроил далеко не всех, от Правительства национального согласия инициативу на себя взял Высший государственный совет, с востока переговоры велись со стороны палаты представителей во главе с Агилой Салехом.

Переговоры сторон, которые состоялись в Марокко в сентябре прошлого года, стали неприятным сюрпризом для депутатов в Триполи, поскольку за счет диалога совет ПНС фактически признал легитимность восточного парламента.

В свою очередь Салех столкнулся с сопротивлением со стороны маршала Хафтара, который отказался от возобновления нефтедобычи, что в палате представителей считали необходимым шагом после установления еще временного перемирия в августе прошлого года.

Однако происходили между сторонами и позитивные моменты, в частности ливийская авиакомпания Afriqiyah Airways возобновила рейсы между Триполи и Бенгази, а участники межливийского политического диалога договорились об организации национальных выборов в республике до конца декабря 2021 года.

Впрочем, насколько актуально обсуждение выборов и будущего правительства в условиях сохранения на территории государства иностранных наемников и повсеместного нарушения режима прекращения огня — вопрос спорный. В итоге неизвестно, чем обернется очередная попытка урегулировать ситуацию в Ливии.