«Расскажем западным партнерам»: Киев осудил «Русский Донбасс»

Киев раскритиковал прошедший в Донецке форум «Русский Донбасс», по итогам которого была принята доктрина с одноименным названием, основной посыл которой — интеграция самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик с Россией.

Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко назвал мероприятие «пропагандистским форумом, направленным на препятствование мирной реинтеграции временно оккупированной территории в состав Украины».

«Форума показал, что российское руководство не оставляет идеи перекроить Украину под свои лекала. Беспрестанные попытки Кремля навязать Донбассу «русский мир» и затянуть его в токсичное информационное пространство идут в разрез с обязательствами России в рамках мирного урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта», — заверил дипломат.

Он также пообещал, что Киев непременно доведет до своих западных партнеров информацию «об очередном примере подрывной деятельности России на Донбассе».

Вышеназванный форум проходил 28-29 января. В мероприятии приняли участие главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник, а также российские гости — главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян, ее супруг, телеведущий Тигран Кеосаян, главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян, а также депутаты Госдумы Андрей Козенко («Единая Россия») и Казбек Тайсаев (КПРФ). Они же приняли участие в круглом столе, посвященному дискуссии о доктрине.

«Доктрина «Русский Донбасс» станет основной при принятии значимых общественных решений и найдет свое практическое применение во всех сферах деятельности. В первую очередь, это коснется сферы образования, науки, культуры, молодежной политики, а также законотворческой деятельности», — заявил Пушилин в ходе круглого стола.

В конце прошлого года представители ДНР и ЛНР разработали «дорожную карту» по выполнению Минских соглашений. Однако украинскую сторону план не устроил, и она презентовала свой. Оба предложения отличались от Минских соглашений, и в результате стороны так и не пришли к компромиссу.

Этот вопрос и был вынесен в повестку первого в этом году заседания Трехсторонней контактной группы 21 января, на которое прибыл заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак. До этого он представлял Россию на встрече советников лидеров «Нормандской четверки» в Берлине, по итогам которой заявил, что никаких подвижек в переговорах нет.

«Очень серьезной проблемой остается нежелание властей Украины отказаться от идеи военного подавления Донецка и Луганска. Даже на уровне политических заявлений киевская власть настраивает себя на войну против Донбасса. И публичные заявления, и линия поведения официального Киева остаются агрессивными и абсолютно безответственными», — сказал глава российской делегации Борис Грызлов.

По мнению же главы МИД России Сергея Лаврова, большое влияние на действия руководства страны оказывает националистически-настроенная часть украинского общества.

Кроме того, дипломат считает, что невыполнению минских соглашений со стороны Киева способствует позиция Франции и Германии, которые «уходят в тень» после призывов Москвы образумить Киев.

«Если установка, что нельзя обижать страну, руководство Украины, с которой связана одна из надежд на сдерживание России, ну тогда пусть нам так прямо и скажут. Тогда мы будем уже по-другому выстраивать свои действия на этом направлении», — пояснял глава ведомства на большой пресс-конференции 18 января 2021 года.

Военные действия на востоке Украины начались в 2014 году на фоне государственного переворота в Киеве. В ответ на захват в Донецке и Луганске активистами административных зданий украинские власти объявили о начале «антитеррористической операции» (АТО), впоследствии переименованной в Операцию объединенных сил (ООС).

За пять лет после этого более 1,5 млн человек бежали из Донбасса в Россию и другие страны Европы, погибли около 13 тыс. человек. В ноябре 2019 года ООН опубликовала официальные данные, согласно которым война в Донбассе за пять лет унесла жизни более 3,3 тыс. мирных жителей, ранения получили более 9 тыс. человек.

Москва неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта в Донбассе и не имеет своих военных в регионе. ОБСЕ также подтвердила, что российских военных нет на территории ДНР и ЛНР. Об этом в феврале 2019 года заявил председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртурул Апакан.