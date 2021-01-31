«Полубеременность — это не концепция»: Макрон предложил Британии выбор между ЕС и США

Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил британскую сторону, что правительство премьер-министра Британии Бориса Джонсона должно решить, кто является его союзником – США или Евросоюз.

Как указал французский лидер в интервью Guardian, «полубеременность — это не концепция», такой метафорой он описал нынешнее положение Великобритании на внешнеполитической арене.

«Какую политику желает выбрать Великобритания? Она не может быть лучшим союзником США, лучшим союзником ЕС и новым Сингапуром. Она должна выбрать одну модель [внешней политики]», — подчеркнул политик.

По его словам, в настоящее время британские власти популяризируют во внутреннем информационном поле все указанные пути.

«У меня сложилось впечатление, что руководство страны преподносит все эти модели [народу]», — указал Макрон.

Он предупредил, что, если Лондон примет решение о полном повороте к трансатлантической политике, тогда ЕС потребует от британской стороны подробных разъяснений о ее намерениях, поскольку в таком случае неизбежны расхождения с Брюсселем в торговых правилах и доступе к рынкам.

«Если они решат стать новым Сингапуром, как когда-то предлагали… Ну, я не знаю. Это не мне решать, но хотелось бы хороших, мирных отношений. Наши судьбы связаны, наши исследователи и промышленники работают вместе ... Я верю в суверенный континент и национальные государства. Я не верю в неонационализм», — подчеркнул президент Франции.

Он выразил надежду на то, что Лондон исповедует такой же подход к их отношениям.

«Я за общие амбиции и за общую судьбу. Я надеюсь, что Борис Джонсон мыслит в этом направлении. Мы остаемся союзниками. История и география не меняются, поэтому я не думаю, что судьба британского народа отделима нашей», — признался глава государства.

Вместе с тем, он раскритиковал выход Британии из ЕС.

«Мне очень нравится ваша страна, но, как я уже говорил, я считаю, что Brexit — это ошибка. Я уважаю суверенитет народа и людей, проголосовавших [за выход из ЕС]. Но я думаю, что голосование было основано на большом количестве фальсификаций, и теперь мы видим, что произошедшее во многих отношениях значительно усложнило ситуацию», — пояснил Макрон.

В середине января нынешнего года посол Великобритании во Франции и Монако Эдвард Ллевеллин в разговоре с France 24 подтверждал, что Лондон и Париж остаются близкими партнерами.

«Между Великобританией и Францией по-прежнему идет интенсивное сотрудничество. Наши спецслужбы и силы безопасности работают днем и ночью, чтобы защитить наших жителей, и они будут продолжать делать это после нашего выхода из ЕС», — сказал дипломат.

Известно, что Борис Джонсон уже поручил подготовить доклад «Комплексный обзор безопасности, обороны, развития и внешней политики».

Эта задача легла на плечи Джона Бью. Он не занимает государственный пост и не выстраивал политическую карьеру. Джон Бью — историк и биограф британских государственных деятелей, профессор истории и внешней политики Королевского колледжа Лондона и советник Джонсона по вопросам внешней политики.

Хотя доклад еще не готов, некоторые его темы уже известны: увеличение реальных расходов на оборону на 6,5 млрд. фунтов стерлингов в течение следующих четырех лет, инвестирование правительства в технологии искусственного интеллекта и кибербезопасность, сохранении статуса Великобритании как крупнейшего спонсора европейской обороны и размера оборонных расходов НАТО.

«Очевидно, что приоритетом является так называемая концепция глобальной Британии [«Global Britain»].

Внешняя политика будет ориентирована не только на ЕС, но и на связи вовне, на связи в различных регионах мира. Основа этой внешней политики — это свободная торговля, взаимодействие с максимальным количеством торговых партнеров, вне ЕС и утверждение своего статуса глобальной державы», — отмечал в разговоре с «Газетой.Ru» старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Кира Годованюк.

Помимо этого, политологи отмечают, что особую роль во внешней политике Лондона займут все же связи с Вашингтоном.

«Ничего они развивать не будут. Они будут тихо и спокойно присоединяться к США по всем направлениям, кроме потери суверенитета, и просто выступать в качестве полноценного, нормального, культурно-единого американского филиала», — указывал программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.

Европейский советник компании Rail Freight Group Тони Беркли, считает, что политический климат в Великобритании после Brexit снижает вероятность смягчения отношений Лондона с Парижем.

«С политической точки зрения, зачем помогать всему, что связано с Францией? Это так наивно и по-детски», — пояснял топ-менеджер.

Как заявил Politco один из высокопоставленных чиновников, завершение торговых переговоров с Евросоюзом позволило сторонам понять важность союзнических отношений. Вместе с тем, Лондон осознал необходимость проявления гибкости в международных отношениях для достижений своих целей.