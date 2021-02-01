«Все не идеально»: Зеленский посочувствовал США из-за штурма Капитолия

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью порталу Axios посочувствовал США из-за штурма Капитолия противниками нового американского президента Джо Байдена.

«Я думаю, что это был сильный удар по американской демократии <…> Мы привыкли считать, что в США идеальные демократические институты, что там власть передается мирно, без войн, революций, от одного президента к следующему», — сказал украинский лидер.

Он напомнил, что Украина «пережила две революции», поэтому он понимает, что захват власти возможен. Но от Америки такого не ждал никто, и это — сигнал, что «все не идеально», добавил Зеленский.

«Я не хотел бы, чтобы у вас [в Соединенных Штатах] был переворот, стрельба, и, не дай бог, жертвы. После такого, думаю, миру будет трудно воспринимать США как символ демократии», — подчеркнул политик.

16 января зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сравнил штурм Капитолия с украинским «майданом». «Технологии, которые раньше использовались для демократизации других государств, бумерангом вернулись в Вашингтон. А холодная гражданская война, идущая в США на протяжении нескольких месяцев, достигла своего апогея», — заявил он.

Медведев добавил, что атака 6 января, произошедшая в столице США, «повергла в шок мировые правительства и привела к кровопролитию в стране, которая еще совсем недавно многими почиталась образцом демократии для всего мира».

По его словам, за трагическими событиями в США наблюдает весь мир, однако непонятно, возможно ли найти точки соприкосновения между республиканцами и демократами.

«В воздухе снова витает позабытый дух маккартизма. И никто не может ответить на вопрос: есть ли человек или безусловная ценность, которые объединят нацию», — подчеркнул он.

За неделю до Медведева украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» призвала США после событий в Вашингтоне прекратить вести деструктивную внешнюю политику и организовывать революции в других странах.

ОПЗЖ обвинила американские власти в попытках установить внешнее управление в других странах, а также в поддержке радикальных сил, провокации протестов и беспорядков.

В партии напомнили, что бывший президент США Джордж Буш-младший назвал захват здания американского Конгресса событием, которое обычно происходит в «банановых республиках», а не в демократических государствах.

«Теперь американские политики обязаны изменить свое отношение к так называемым цветным революциям во многих странах, где с их помощью на волне радикальных протестов и захватов зданий к власти приходили деструктивные политические силы. В первую очередь, дать справедливую оценку событиям 2013-2014 годов в Украине», — пояснили в Киеве.

В свою очередь, председатель политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук указал, что США хотели превратить Украину именно в «банановую республику» после «евромайдана». Член фракции ОПЗЖ в Верховной раде Илья Кива заявил, что «бумеранг смерти» вернулся к США и что теперь Вашингтон, возможно, перестанет оказывать негативное влияние на Украину.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги президентских выборов. После этого Конгресс США официально утвердил победу демократа Джо Байдена.