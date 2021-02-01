«Не все поддержат»: подключатся ли США к «нормандскому формату»

Администрация президента США Джо Байдена хочет подключиться к «нормандскому формату с целью как можно более скорого решения конфликта в Донбассе, пишет германское издание Der Spiegel.

По данным издания, Байден и госсекретарь Энтони Блинкен выражают недовольство работой «нормандского формата», поскольку за последние шесть лет добиться большого прогресса так и не удалось.

Журналисты обратили внимание, что в 2014 году еще в период президентства Барака Обамы Соединенные Штаты оставили решение украинского кризиса Европе. К тому же, как указали в материале, под давлением канцлера ФРГ Ангелы Меркель Обама даже не стал поставлять оружие украинской армии, что стало причиной для недовольства со стороны Байдена, который тогда был вице-президентом.

Теперь, согласно данным издания, Байден рассчитывает, что участие Вашингтона в переговорах усилит давление на Москву и тогда она согласится решить конфликт мирно.

В России неоднократно заверяли, что страна не участвует в конфликте на юго-востоке Украины и не является стороной минских соглашений. Тем не менее, Киев продолжает утверждать, что в Донбассе боевые действия ведут российские военные. Ряд западных стран поддерживает украинскую позицию в этом вопросе.

Официально о намерении участвовать в «нормандском формате» новая американская администрация пока не сообщала. Как указано в материале Der Spiegel, если такое намерение и есть, оно не вызывает восторга у федерального правительства Германии. «В конце концов, это может привести к тому, что президент России Владимир Путин полностью откажется от «нормандского формата», — отмечается в публикации.

К слову, в ФРГ уже высказывались против вхождения США.

Например, такое заявление в октябре 2019 года сделал член комитета по международным делам Бундестага ФРГ Родерих Кизеветтер. «Я думаю, что это европейский формат и должен остаться европейским», — говорил Кизеветтер РИА «Новости».

Зато украинская сторона поддерживает идею вступления в этот формат Соединенных Штатов. Об этом, в частности, в середине января этого года говорил в интервью изданию «Обозреватель» министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, такой расклад будет намного «полезнее и эффективнее». Вместе с тем он признал, что для привлечения в новый формат США свое согласие должны дать все остальные его участники.

«Для изменения «нормандского формата» требуется согласие всех его участников. Безусловно, еще более активная вовлеченность США в вопрос прекращения российской агрессии и деоккупации наших территорий будет очень полезной и эффективной. А вот в каком именно формате она может происходить — этот вопрос дипломатии», — подчеркнул Кулеба.

На Украине на законодательном уровне Россия называется «страной-агрессором», а неподконтрольные территории на востоке республики Киев считает «оккупированной территорией».

Что касается позиции России в вопросе изменения списка участников «нормандского формата», в июле 2019 года бывший тогда замглавы МИД РФ Григорий Карасин в интервью РИА «Новости» заявил, что Москва не возражает против инициатив по расширению за счет Соединенных Штатов. При этом он отмечал, что Франция и Германия тоже должны быть с этим согласны, а пока, по его словам, такой уверенности нет.

Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин также обратил внимание, что не все стороны «нормандского формата» поддержат идею вхождения в него США.

«Все, что США могут делать с «нормандским форматом», — блокировать выполнение решений «четверки» и минских соглашений. Пока от США исходило, скорее, торможение решения проблемы»,

— сказал эксперт «Газете.Ru».

Он объяснил нежелание Германии расширения «нормандского формата» за счет США тем, что это может превратить его в площадку для выяснения отношений между Россией и Соединенными Штатами. Германия и Франция при этом, по словам Владимира Жарихина, отойдут на второй план. К тому же, ситуация, как отметил эксперт, осложняется тем, что США имеют на порядок большее влияние на Украину в сравнении с Евросоюзом.

Как утверждает замдиректора Института стран СНГ, для Вашингтона на сегодняшний день выгодно сохранение ситуации в Донбассе в конфликтном состоянии.

В то же время, главный научный сотрудник института США и Канады Владимир Васильев полагает, что перспектива вступления Соединенных Штатов в «нормандский формат» на сегодняшний день действительно существует. Он объяснил это тем, что Украина представляет собой особенно чувствительную тему для администрации Байдена, которая связана со скандалом с сыном президента Хантером Байденом и компанией Burisma.

«На сегодняшний день ситуация меняется, в частности, в связи с тем, что у Байдена есть личный интерес к Украине. Отпускать ее на длинный поводок, я думаю, он не будет, исходя из того, что в любой момент где-то что-то может вылезти. Ему и его администрации это не нужно», — сказал эксперт «Газете.Ru».

Он также обратил внимание, что США могут раскручивать «украинскую карту» против России.

По его словам, сейчас становится понятно, что администрация Байдена будет уделять повышенное внимание постсоветскому пространству. Из этого, как отметил Владимир Васильев, логически вытекает возможное участие США в «нормандском формате».

Как полагает специалист, Вашингтон стремится взять ситуацию полностью под свой контроль и диктовать Украине, что ей делать. Именно этим он и объяснил отсутствие у Германии энтузиазма по поводу возможного вхождения США в состав «нормандского формата».