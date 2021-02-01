«Моральное обязательство»: Байден вступает в первую схватку с республиканцами

Президент США Джо Байден готовится к первой схватке с республиканцами. Предметом противостояния станет пакет мер по стимулированию экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса COVID-19.

Накануне сенатор Билл Кэссиди заявил, что группа республиканцев в Сенате предлагает свой проект пакета экономических мер размером в $600 млрд. Джо Байден ранее обнародовал свой вариант, предполагающий выделение $1,9 трлн. Однако республиканцы утверждают, что президент даже не попытался обсудить этот вопрос с ними.

«Команда президента не связалась ни с кем из нашей группы, ни с демократами, ни с республиканцами, когда он сформулировали свое предложение, — сказал Кэссиди в эфире Fox News. — Поэтому, если вы хотите единства, если вы хотите двухпартийности, вам следует начать с группы, которая продемонстрировала свою готовность работать вместе для поиска общего решения. Они этого не сделали».

Группа из десяти республиканцев Сената США, включая Кэссиди, уже направила главе Белого дома свои предложения о пакете экономических мер — гораздо меньшем, чем предлагает президент. Их план подразумевает выделение $160 млрд на здравоохранение (вакцины, средства индивидуальной защиты и поддержка поставщиков медицинских услуг), $4 млрд на поддержку психического здоровья, $20 млрд на образование.

Сенаторы разделяют инициативу президента продлить увеличенные выплаты для безработных, а также профинансировать выделение продовольственной помощи для нуждающихся семей. Также республиканцы призывают к выделению дополнительных финансовых ресурсов на программу защиты заработной платы и программу денежной помощи для пострадавших от пандемии, чтобы поддержать малые предприятия и их сотрудников.

«В духе двухпартийности и единства мы разработали систему помощи при COVID-19, основанную на предыдущих законах о помощи, которые были приняты при поддержке обеих партий. Наше предложение отражает многие из заявленных вами приоритетов, и при вашей поддержке мы считаем, что этот план может быть быстро одобрен Конгрессом при поддержке обеих партий», — говорится в обращении сенаторов к президенту.

Члены Республиканской партии также попытаются убедить главу Белого дома в нецелесообразности выделения больших средств из бюджета. Так, Билл Кэссиди заявил, что их план предусматривает снижение финансирования школ с предложенных Байденом $170 млрд, назвав эту сумму «тратой» денег налогоплательщиков.

«Только в прошлом месяце Конгресс выделил $900 млрд дополнительных ресурсов, и сообщества только сейчас получают большую часть этой помощи. Некоторые из расходов, выделенных в соответствии с законом CARES, принятым в марте прошлого года, также еще не исчерпаны», — утверждают республиканцы.

Билл Кэссиди также отметил, что прямые выплаты гражданам США должны стать более адресными, чтобы их получали действительно нуждающиеся американцы.

«При доходе выше определенного уровня эти деньги не расходуются, не стимулируют экономику», — сказал он.

Так, по словам сенатора, республиканцы предлагают установить размер выплат в $1 тыс., обеспечив, при этом, чтобы эти средства не поступали гражданам, чей доход стабилен.

Предложение президента же подразумевает выплаты в размере $1,4 тыс. Республиканцы настаивают, что в инициативе не предусмотрен механизм адресной помощи, что приведет к тому, что государство будет направлять деньги людям, которые их не потратят.

Многие республиканцы уже заявили, что предложение президента и демократов потребуют неоправданных затрат, но и демократы настроены решительно.

«Мы хотим, чтобы решение всегда было двухпартийным, но мы не можем сдаться», — сказала спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси журналистам.

Лидер сенатского большинства Чак Шумер в воскресенье заявил The New York Daily News, что республиканцы должны обсудить бюджет с ним и другими демократами.

«Они должны были провести с нами переговоры, а не делать предложения по принципу «бери или уходи», — сказал Шумер.

Битва за инициативу развернется в Сенате, где будет проходить голосование. Лидеры демократов готовятся применить процедуру бюджетного «примирения», которая может позволить принять пакет Байдена простым большинством голосов. Места в Сенате разделены поровну между республиканцами и демократами, последние, однако, имеют преимущество в виде решающего голоса вице-президента Камалы Харрис.

Как отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев, размер пакета экономических мер — принципиальный вопрос для обеих партий. Демократы, заручившись успехом на выборах, пытаются удержать его путем принятия подобных позитивных для населения решений, что ранее делали республиканцы.

«Чтобы помочь и бизнесу и простому населению, нужны большие достаточно суммы, и, в целом, республиканцы выделяли похожие суммы, когда президентом был Дональд Трамп — они были чуть меньше, но во всяком случае это была тоже существенная помощь, причем Трамп критиковал в свое время, что они мало закладывали средств.

У Байдена четыре года впереди, еще промежуточные выборы в 2022 году, если за это время не справятся с кризисом демократы, то, конечно, им придется несладко на промежуточных выборах в Конгресс, они могут растерять все свои преимущества. Это политика, больше ничего», — считает эксперт.

Накануне глава Белого дома обсудил свою инициативу с Нэнси Пелоси и лидером сенатского большинства Чаком Шумером. Как сообщила пресс-секретарь президента Джейн Псаки, Байден «признателен, что Конгресс готов приступить к действиям по американскому плану поддержки уже на его второй неделе в должности».

Сам президент убежден, что его предложение стоит таких денег. По словам Байдена, инициатива ускорит темпы вакцинации, повысит возможности тестирования, возобновит открытие предприятий и школ, а также обеспечит денежную помощь американцам.

«У нас есть не только экономический императив действовать сейчас — я считаю, что у нас есть моральное обязательство», — заявил ранее Джо Байден в своем телеобращении, комментируя экономические меры.

Сегодня, 1 февраля, президент встретится с сенаторами-республиканцами в Белом доме, чтобы обсудить их предложение.

Однако, как отмечает The Wall Street Journal, администрация президента не планирует отступать от своих намерений. Экономический советник Белого дома Брайан Диз уже заявил, что президент готов обсудить механизм более адресных выплат, однако не намерен уменьшать размер пакета экономических мер.

«За последние 11 месяцев мы усвоили, что частичный подход, при котором мы пытаемся решить один вопрос и занимаем выжидательную позицию по остальным, не является рецептом успеха», — сказал Диз в эфире NBC.

Как отмечает Юрий Рогулев,

нежелание Байдена уменьшать размер пакета экономических мер вполне понятно и носит, скорее, репутационный характер.

«Конечно, в любом случае, мы знаем прекрасно, что когда выделяются большие суммы денег, то дело тут не столько в эффективности их траты, сколько в том, чтобы их было достаточно для тушения пожара. Когда борьба с кризисом начинается, экономисты начинают «разбрасывать деньги с вертолета». Это примерно то же самое. Тут дело не в эффективности, тут залить пожар надо», — считает эксперт.