О заморозке речи нет: чего Россия ждет от визита Борреля

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов полагает, что официальный визит главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля благотворно скажется на отношениях Москвы и Брюсселя. Его слова передает РИА «Новости».

Стороны продолжают контактировать, и о «глубокой заморозке» отношений сейчас речи не идет.

«К примеру, недавно прошли консультации по торгово-политическим вопросам, по защите персональных данных, практически постоянно идет сверка часов по реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в связи с ядерной программой Тегерана», — перечислил Чижов.

Европейская служба внешних дел (ЕСВД) также сообщила 29 января, что российско-европейские отношения будут обсуждаться в ходе визита Борреля в Москву. Он прибудет в столицу 4 февраля на несколько дней, этот визит будет первым приездом верховного представителя Евросоюза в Россию с 2017 года.

Боррель проведет переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, который перед этим встретится с главой ОБСЕ и главой МИД Швеции Анн Линде. Лавров и Линде будут обсуждать деятельность ОБСЕ и ситуацию в сфере безопасности на Балтике, а также арктическое сотрудничество.

«Перезагрузку» в отношениях РФ и ЕС российские дипломаты ожидают с 2019 года. В декабре того года Владимир Чижов заявил на приеме в российской дипмиссии в Брюсселе, что новый старт отношениям РФ и ЕС может быть дан при новом европейском руководстве.

«Я абсолютно уверен: <...> мы можем стать свидетелями «нового начала» в наших отношениях, которые с учетом уже пережитого нами опыта будут зрелыми, мудрыми и взаимоуважительными», — сказал дипломат.

По словам Чижова, главный «отравляющий и противоестественный» фактор в российско-европейских отношениях — санкции, введенные ЕС в марте 2014 года. Постпред отметил, что многие механизмы сотрудничества Москвы и Брюсселя «простаивают».

Однако взаимозависимость РФ и ЕС «никуда не делась»: именно на долю Евросоюза приходится почти половина товарооборота России. Чижов добавил, что россияне «бьют рекорды» по получению шенгенских виз. Кроме того, Россия и страны Евросоюза объединены сильными и старыми культурными связями, а также — взаимодействием в науке и образовании.

«Медленно, но верно в Брюсселе осознают, что друг без друга России и Европе жить и развиваться непросто, если вообще возможно», — подчеркнул постпред. Наконец, Чижов заявил, что «синергия потенциалов России и ЕС» открыла бы широкие возможности для развития обеих сторон.

1 декабря 2019 года представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что у стран Евросоюза нет единства относительно России. Он подчеркнул, что некоторые европейские государства хотели бы нормализации отношений с Москвой.

«Вопрос очень спорный. Некоторые страны неохотно идут на нормализацию отношений с Россией, а кто-то, наоборот, поддерживает это. Санкции сами по себе не составляют политику», — подчеркнул евродипломат.

Между тем Москва на партнерство с Евросоюзом смотрит прагматично, сообщил на прошлой неделе заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко. «Мы смотрим на перспективу наших отношений с ЕС <...> исходя из того, что обрыв контактов и введение санкций и барьеров друг другу ни к чему хорошему не приводит. Наоборот, на сегодняшний день они дают эффект, обратный ожидаемому», — отметил российский дипломат в разговоре с РИА «Новости».