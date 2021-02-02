ОБСЕ, безопасность и сотрудничество: Лавров встретился с главой МИД Швеции

В Москве 2 февраля состоялась встреча главы МИД России Сергея Лаврова с главой МИД Швеции и действующим председателем ОБСЕ Анн Линде. В центре переговоров — деятельность ОБСЕ, безопасность в регионе Балтийского моря и на севере Европы, сотрудничество в Арктике, а также актуальные темы российско-шведских отношений.

ОБСЕ

1 января 2021 года Стокгольму перешло председательство в ОБСЕ. Сергей Лавров выразил надежду, что, справляясь с этой задачей, Швеция будет руководствоваться «взвешенным, конструктивным подходом», стремясь восстановить «доверие на нашем общем пространстве».

«Россия готова к сотрудничеству на таких ключевых направлениях как борьба с терроризмом, наркотрафиком, угрозами в сфере информационно-коммуникационных технологий и с любыми другими формами организованной преступности», — подчеркнул Лавров. Он также отметил, что у ОБСЕ есть потенциал для содействия борьбе с последствиями пандемии коронавируса», — подчеркнул Лавров.

Анн Линде, в свою очередь, пригласила главу внешнеполитического ведомства РФ принять участие в министерских заседаниях ОБСЕ, которые пройдут в Стокгольме в конце этого года.

В рамках дискуссии о деятельности ОБСЕ был затронут украинский вопрос.

Сергей Лавров призвал Швецию как председателя ОБСЕ способствовать налаживанию прямого диалога между Украиной и Донбассом. Также он подчеркнул, что Россия остается приверженной полному выполнению минских соглашений.

«Считаем, и мы об этом сказали нашим шведским коллегам, что любые попытки выгородить Киев, который упорно не желает выполнять взятые на себя международные обязательства, будут контрпродуктивны», — сказал глава МИД РФ.

Анн Линде согласилась с тем, что ситуация в Донбассе требует особого внимания Организации. Она также подчеркнула, что ОБСЕ будет следить за ходом выполнения минских соглашений.

«Я продолжу прилагать усилия на высшем уровне, чтобы найти устойчивое политическое решение конфликта. Это необходимо сделать в соответствии с международным правом, с полным соблюдением принципов ОБСЕ и обязательств, с уважением территориальной целостности и суверенитета Украины», — заявила она.

Также глава МИД России сообщил, что ОБСЕ стоит уделять особое внимание проблеме доступа к информации с учетом попыток IT-гигантов выборочно ограничивать контент, размещенный на интернет-платформах. По его словам, Москва намерена представить на следующем совете министров иностранных дел стран ОБСЕ предложение по вопросу свободы доступа к информации.

Безопасность

Одним из вопросов в области безопасности, затронутых сторонами, стал выход США из Договора по открытому небу. 15 января МИД России заявил о запуске процедуры по выходу Москвы из ДОН в условиях соответствующих действий со стороны Вашингтона.

Анн Линде, однако, призвала Россию не покидать Договор, а также заявила, что ОБСЕ считает возможным устранение противоречий, заставивших Белый дом пойти на этот шаг.

«Действительно, мне удалось пообщаться по этому вопросу и с госсекретарем [США] Энтони Блинкеном, и с Сергеем Викторовичем [Лавровым], конечно, тоже. Мы стараемся донести нашу позицию о том, что России не следовало бы выходить из этого договора», — заявила Линде после встречи с главой МИД РФ.

Министр иностранных дел России, в свою очередь, заверил, что в случае возвращения США за стол переговоров Москва готова пересмотреть свою позицию.

«Если США вернутся полностью к выполнению этого договора, РФ будет готова эту новую ситуацию рассмотреть конструктивно. И все вопросы, которые у участников договора возникают друг к другу, можно и нужно в этом случае будет обсуждать, рассматривать в консультативной комиссии», — сказал Лавров.

Он также подчеркнул, что администрация предыдущего президента США Дональда Трампа призывала других участников ДОН, членов НАТО, продолжить собирать информацию о деятельности России и делиться ею с Белым домом.

«Именно поэтому мы предложили нашим коллегам по этому договору переподтвердить обязательства, которые в нем содержатся, что информация, получаемая в ходе полетов, не будет передаваться третьей стороне. На это нам ответили невнятно, из чего мы сделали вывод, что американское давление возымело действие и европейцы просто не хотят подтверждать то, что — они не исключают — будет нарушаться», — отметил Лавров.

Глава МИД России также подчеркнул, что у Москвы вызывает обеспокоенность попытки НАТО «втянуть Стокгольм во взаимодействие с Североатлантическим альянсом». Сергей Лавров отметил, что Швеция все чаще участвует в совместных с военным альянсом учениях и предоставляет свою территорию для маневров НАТО.

«Мы рассматриваем политику Швеции по неучастию в военных союзах как важный фактор региональной стабильности. <…> Мы убеждены, что на Севере — ни в Арктике, ни в целом на Севере Европы — нет никаких проблем, которые требуют вовлечения военно-политических блоков. И все проблемы, которые там существуют можно решать силами стран этого региона», — подчеркнул Лавров.

Еще одной темой для обсуждения сторон стала российская инициатива создать формат, который включал бы в себя, помимо России, страны Северной Европы и Прибалтики, для обсуждения вопросов безопасности в регионе.

Вопросы сотрудничества и разногласия

Переговоры со своим российским коллегой Анн Линде начала со слов о том, что Стокгольм озабочен ситуацией с демократией и правами человека в России и ситуацией с российским оппозиционером Алексеем Навальным. Во время встречи Лаврова и Линде Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде рассматривал вопрос о замене условного срока на реальный Навальному по делу «Ив Роше».

«Сегодня на переговорах я буду говорить о том, что Швеция и ЕС озабочены ухудшением положения в области демократии, гражданского общества и прав человека в России. Также я подниму тему нападения на Алексея Навального с применением нервно-паралитического яда, его ареста, а также действия российских властей во время уличных протестов в прошедшие выходные», — заявила Анн Линде.

Она также повторила призывы Евросоюза освободить Алексея Навального и заявила о недопустимости использования химических боевых ядов.

Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что нет ответа на вопрос о том, как шведская лаборатория сделала вывод об отравлении Навального «Новичком». Глава МИД указал, что это не соответствует требованиям о транспарентности.

«Все эти вопросы мы хотим обсудить честно, открыто, без какого-либо предубеждения, потому что мы как соседи, конечно же, должны быть заинтересованы в нормальных, добрых отношениях. <…> Мы слышим заявления о так называемой российской военной угрозе и прочую антироссийскую риторику, но, к сожалению, все наши предложения о том, чтобы наладить диалог по многим вызывающим озабоченность вопросам, остаются без ответа», — сказал Лавров.

Кроме того, глава МИД России допустил, что вся история вокруг отравления Навального может оказаться инсценировкой. «По результатам этих изысканий никакой информации, которая реально показывала бы обоснованность обвинений в адрес российского руководства, не было нам предоставлено. Если ты обвиняешь, то докажи вину. А если ты говоришь: «Я вам ничего не скажу потому, что это секретно», или потому, что сам пациент не разрешает, значит, у нас есть все основания полагать, что это инсценировка», — сказал он.

Помимо обозначенных тем стороны обсудили также вопросы двустороннего сотрудничества. Так, в центре повестки оказались взаимодействие России и Швеции в торгово-экономической, природоохранной, культурно-гуманитарной и правоохранительной сферах. Также особое внимание было уделено предотвращению сокращения объема взаимной торговли. Так, товарооборот России со Швецией упал более чем на 30% в 2020 году по сравнению с 2019 годом.

Все эти вопросы обуждались в рамках договоренностей, которые были достигнуты по итогам переговоров президента России Владимира Путина с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном в Санкт-Петербурге 9 апреля 2019 года.