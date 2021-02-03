Атака на свободу слова: Зеленскому объявляют импичмент

Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля подписал указ о введении санкций против депутата Верховной Рады, члена партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Тараса Козака, а также восьми обществ с ограниченной ответственностью сроком на пять лет. В частности, речь идёт и об аннулировании лицензий на вещание принадлежащих ему телеканалов — 112, NewsOne, ZIK. Все три оппозиционных телеканала уже прекратили свое вещание на телевидении, трансляция доступна только на YouTube, а президента, тем временем, обвиняют в диктатуре.

В партии уже заявили о намерении начать процедуру импичмента в отношении президента. «В ближайшее время мы проведем чрезвычайный съезд партии, который определит наши дальнейшие шаги <...> Мы инициируем процедуру импичмента президенту Зеленскому, который поиздевался над избирателями и страной», — заверил депутат Верховной Рады Вадим Рабинович.

В партии объясняют, что глава государства не имеет полномочий вводить санкции против граждан своей страны или ограничивать доступ к информации. «Граждане Украины проснулись в другой стране, так как впервые за историю независимости власть выключила три ведущих информационных канала», — сказал Рабинович с трибуны Верховной Рады.

«В 21 веке сложно закрыть рот тем, кто доносит правду до людей. Именно Зеленский вчера, не задумываясь, выбросил на улицу 1 500 человек, сотрудников трех телеканалов из которых 634 журналиста. Санкции не могут применяться к украинцам. Оснований для применения санкций в отношении Тараса Козака нет», — заявил в свою очередь глава политсовета партии Виктор Медведчук.

ОПЗЖ — это крупнейшая оппозиционная партия в украинском парламенте, выступающая за сближение с Россией. Лидеры этой политической силы неоднократно посещали Москву и встречались с российским руководством. Кроме того, Медведчук является кумом российского президента Владимира Путина — тот, по словам украинского политика, в 2004 году откликнулся на просьбу его жены и крестил его дочь. Последняя встреча Медведчука с президентом России состоялась в октябре прошлого года.

Фрагмент встречи политиков показали в своих эфирах NewsOne, «112» и ZiK, после чего Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию начал проверку телеканалов, заявив, что их действия направлены «на формирование положительного образа Владимира Путина, гуманизацию и популяризацию на Украине государства-агрессора».

Свобода слова vs Борьба за независимость

Именно после этого Совет Национальной безопасности Украины (СНБО) принял решение о введении санкций. Как отмечают украинские СМИ, впервые за всю историю страны крупнейшие телеканалы были закрыты указом президента, без всякого судебного разбирательства.

Закон Украины «О санкциях» предполагает их применение к «иностранным государствам, иностранным юридическим лицам, юридическим лицам, находящимся под контролем иностранного юридического лица или физического лица-нерезидента, иностранцам, лицам без гражданства, а также субъектам, осуществляющим террористическую деятельность». Козак попал под санкции именно как «лицо, осуществляющее террористическую деятельность». Однако этот статус украинская власть присвоила ему без судебного разбирательства и предоставления каких-либо доказательств.

Руководство страны объясняет такое решение попытками противостоять «российской гибридной агрессии» в информационном пространстве.

«Санкции — трудное решение. Украина решительно поддерживает свободу слова. Не пропаганду, финансируемую страной-агрессором, которая подрывает Украину на пути к ЕС и евроатлантической интеграции. Борьба за независимость — это борьба в информационной войне за правду и европейские ценности», — написал президент в своем Twitter.

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил, что именно его ведомство рекомендовало СНБО ввести санкции.

«Против Украины ведется гибридная война в том числе и на информационном поле. Мы системно должны ей противодействовать, чтобы защитить интересы государства. Введение санкций — еще один важный и последовательный шаг для этого. <…> Существует большая разница между свободой слова и откровенной антиукраинской риторикой. Свобода слова заканчивается там, где появляются признаки посягательства на территориальную целостность и суверенитет Украины», — заявил Баканов.

В несколько другом тоне высказался спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Он, в частности, указал на противозаконность введения санкций в отношении украинского гражданина, но также заявил о ведении «информационной» войны.

«Я считаю, что мы живем в стране, где идет война, в том числе гибридная и информационная... Но если мы говорим о санкциях, то их мы вводим в отношении тех, кого мы не можем наказать здесь. Это иностранные государства и хозсубьекты... Если мы говорим о терроризме, или эти люди помогают финансово «ДНР-ЛНР» или стране агрессору, то тут должно быть подозрение. И украинский суд должен принять решение, есть или нет», — заявил Разумков.

Сам Тарас Козак также заявил о незаконности действий главы государства в его отношении.

«Это целиком незаконное постановление, президент превысил свои полномочия, он не имеет права вводить такие санкции. Разговоры об этом ходили, но никто не думал, что они такие беспредельщики и могут так беспринципно нарушать закон, вводя санкции против гражданина Украины и украинских компаний. Это сигнал, я думаю, это предупреждение для всех», — сообщил Тарас Козак украинскому изданию «Страна.Ua».

В совместном заявлении закрытых телеканалов говорится о наступлении на свободу слова.

«Мы расцениваем это решение СНБО и Президента Зеленского как политическую расправу над неугодными СМИ. Мы считаем, что власть, у которой нет ни малейшего повода говорить об успехах, оставляет в эфире только удобные каналы, которые будут врать народу Украины о «невиданных ранее успехах»», — говорится в заявлении «112 Украина», NewsOne и ZiK.

Украинские журналисты отмечают, что глава государства сделал то, на что не решался пойти его предшественник Петр Порошенко. Сам бывший президент в своем Facebook написал, что это он начал процесс ограничения работы «пророссийских» телеканалов, но не стал доводить его до конца из-за избирательной кампании, чтобы не ставить под сомнение прозрачность выборов. И хотя Порошенко одобряет сам факт закрытия телеканалов, он все же заявил о необходимости следовать нормам права.

«Это ответ тем, кто всю ночь в команде Банковой ′′почему Порошенко не принял это решение». Потому что Порошенко при решении сложных политических проблем следовал нормам права, и это прямо запрещает санкции против украинских физических и юридических лиц, кроме как за участие в финансировании терроризма. Юридическая чистота решений тоже имеет значение, пусть не для украинских судов, а для Европейского суда так точно», — написал бывший президент.

Зачем Зеленский объявил войну СМИ

Действительно, главным вопросом в этой истории остается соответствие решения главы государства правовым нормам. По неофициальным данным, Тараса Козака подозревают в участии в финансовых схемах с Донбассом, торговлей углем. Как отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» глава правления украинского Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко, решение Зеленского с юридической точки зрения неоднозначно и создает все основания для оспаривания в суде:

«По нашим законам это [торговля углем с Донбасса], по сути, финансирование терроризма. Видимо у Зеленского увидели возможность нанести удар и по ОПЗЖ и по медиаимперии, которая работает в интересах ОПЗЖ. <…> Почему в форме санкций? Потому что это быстро, а если идти в суды, то это долго и без гарантированного результата, — считает эксперт. — У каждой стороны есть свои юридические аргументы, на мой взгляд, главный интерес — это национальная безопасность. Да, несомненно, здесь проблема по ограничению свободы слова есть. Но надо понимать — на войне, как на войне. Идет гибридная война».

Глава Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник уверен, что введение санкций против телеканалов не соответствует законам Украины, в связи с чем существуют все основания полагать, что целью атаки властей являются именно СМИ.

«Санкции против гражданина Украины, который находится на территории страны — незаконны. Любые ограничения возможны только по решению суда в отношении этого гражданина. Во-вторых, если в чем-то обвиняют этого гражданина, то какое это имеет отношение к функционированию его компаний? Я не думаю что 112 канал возил уголь с Донбасса. Если обвиняют в финансировании терроризма и перевозке угля, то почему не наложены санкции и штрафы на те компании, которые занимались этим? А наложены санкции только на телеканалы, почему не на другие активы Козака?», — задается вопросом эксперт.

В разговоре с «Газетой.Ru» Руслан Бортник отмечает, что уровень популярности президента стабильно падает, особенно в последнее время. Согласно опросу, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), число тех граждан, которые проголосовали бы сейчас за Зеленского за месяц снизилось с 27% до 22,1%. И причиной такого падения рейтинга президент считает именно критику оппозиционных каналов, уверен эксперт. Таким образом, прекратив вещание телеканалов, глава государства надеется на стабилизацию своих позиций.

«Во-вторых, я думаю, что спусковыми крючками для этого решения стала острая критика этих каналов тарифной проблематики Зеленского (С 1 января на Украине подорожал газ, также власти отменили льготный тариф на первые 100 киловатт электроэнергии, — «Газета.Ru»), а также ситуация вокруг Донбасса, особенно, попытка Медведчука запустить самостоятельный процесс обмена захваченными лицами, и, таким образом, создание конкуренции для официальных органов власти. Все это привело к обострению личного конфликта между Зеленским и Медведчуком и другим лидерами ОПЗЖ», — считает эксперт.

Действительно, в январе чуть не произошел обмен удерживаемыми лицами под руководством не президента, а Виктора Медведчука. С инициативой в одностороннем порядке передать Украине удерживаемых лиц при посредничестве ОПЗЖ выступили полпреды ДНР и ЛНР в Трехсторонней контактной группе. Однако глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил: «возвращения граждан — это вопрос не Медведчука, это вопрос Украины». В результате этот процесс был остановлен.

Также Руслан Бортник не исключает и влияния внешних политических игроков на закрытие телеканалов.

«США поддерживают Украину во вчерашних усилиях по противодействию пагубному влиянию России в соответствии с законами Украины, в защиту ее суверенитета и территориальной целостности. Мы все должны работать вместе, чтобы предотвратить использование дезинформации в качестве оружия в информационной войне против суверенных государств», — такая запись была опубликована сегодня в официальном аккаунте посольства США на Украине.

Вместе с тем, пока рейтинг президента падает, растут позиции ОПЗЖ. Согласно исследованию КМИС, если бы парламентские выборы прошли сегодня, то за «Оппозиционную платформу — За Жизнь» проголосовало бы наибольшее количество граждан (24,1%). «Слуга народа» заняла бы второе место (18,2%), причем партия Петра Порошенко «Европейская солидарность» следует за ней с небольшим отрывом в 2,6%.

«В принципе, мне кажется, что Зеленский сегодня не до конца осознает ситуацию в стране и считает, что на Украине готовится конституционный переворот через Конституционный суд, через медиа, который готовят его оппоненты. Соответственно, реагирует президент как в день госпереворота — игнорируя конституцию, законы Украины, откладывая на будущее юридические последствия своих решений», — резюмирует Руслан Бортник.

Впрочем, в ближайшей перспективе Зеленскому вряд ли грозят последствия. По крайней мере, ОПЗЖ точно не сможет добиться импичмента — для запуска этой процедуры необходимы голоса трех четвертей депутатов Верховной Рады, а президентская «Слуга народа» полностью контролирует парламент, имея абсолютное большинство мест.