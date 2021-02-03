«Кто сделает первый шаг?»: вернутся ли США и Иран к ядерной сделке

Администрация Джо Байдена не намерена делать первый шаг навстречу Ирану, отношения с которым достигли откровенно враждебного уровня. Об этом заявил в ходе брифинга глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

«Что касается нашей стратегии по СВПД и сдерживания ядерной программы Ирана, то в первую очередь мы собираемся вести тесные консультации с нашими союзниками и партнерами — это то, что мы делаем. Мы также консультируемся с членами Конгресса. Мы не вели никаких консультаций с Ираном. И я не ожидаю, что мы их проведем до того, как будут предприняты эти первоначальные шаги», — подчеркнул Прайс.

Пока Тегеран не вернется к выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по своей ядерной программе, Белый дом не будет действовать в направлении возвращения к соглашению или переговоров с Ираном.

«Мы очень четко изложили свою позицию <...>: если Иран вернется к всестороннему соблюдению своих обязательств по СВПД, США сделают то же самое, и тогда мы будем использовать это в качестве платформы для заключения более продолжительного и прочного соглашения, которое также касается других областей, вызывающих обеспокоенность. Конечно, мы еще далеки от этого. Иран дистанцировался от соблюдения требований по ряду направлений. <…> Мы готовы пойти по пути дипломатии, если Иран возобновит всестороннее соблюдение [СВПД]», — добавил Нед Прайс.

По его словам, Тегеран сейчас «находится на пути к созданию ядерного оружия».

У Ирана, однако, другой взгляд на перспективы восстановления СВПД. Исламская республика требует от Белого дома отмены санкций, введенных прежней администрацией США.

«С 21 по 23 февраля мы должны будем остановить выполнение дополнительного протокола (МАГАТЭ) [по проверкам ядерной деятельности], мы просто обязаны это сделать, если к этому времени не будет предпринято нужных шагов для восстановления нашего экономического сотрудничества в соответствующем русле. Если американцы положат конец своим санкциям и перестанут вмешиваться в экономическое сотрудничество Ирана и мира, и мы увидим результат этого, то Иран вернется к выполнению своих обязательств (по СВПД)», — заявил ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Руководитель администрации президента Ирана Махмуд Ваези заявил, что Тегеран отвергает призыв США вернуться к СВПД, поскольку, Исламская Республика не покидала ядерную сделку, в отличие от Вашингтона.

От администрации Джо Байдена мировое сообщество ожидало пересмотра политики в отношении Ирана. Глава Белого дома занимал пост вице-президента при Бараке Обаме, который заключал ядерную сделку. Он не раз утверждал, что считает действия Дональда Трампа в отношении Ирана непродуктивными и высказывал намерения вернуть США в СВПД, чтобы Тегеран вернулся к соблюдению условий ядерной сделки.

«Дьявол в деталях. Другими словами, есть ключевые вопросы, которые необходимо согласовать. Первый вопрос — кто сделает первый шаг? До тех пор, пока это разногласие не будет так или иначе урегулировано, не будет никаких перспектив для возобновления сделки», — отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» приглашенный научный сотрудник Германского института Международной политики и безопасности (SWP), эксперт клуба «Валдай» Хамидреза Азизи.

Иран, учитывая фактор смены власти в США, достаточно сильно поднял ставки в будущих переговорах. 4 января представитель иранского правительства Али Рабии заявил, что Тегеран запустил на объекте в Фордо процесс обогащения урана до уровня 20%, что более чем в пять раз превышает уровень, допустимый ядерной сделкой.

До сих пор Иран обогащал свои запасы урана примерно до 4,5%, что также превышает предел в 3,67%, установленный СВПД. Таким образом, последнее решение Тегерана — самое серьезное нарушение условий ядерной сделки.

20% уровня обогащения урана недостаточно для создания атомной бомбы — для этого необходим уран, обогащенный до 90%. Однако этот уровень обычно используется в исследовательских ядерных реакторах, соответственно, такой шаг увеличивает шансы на произведение ядерного оружия. Сам Тегеран, впрочем, не раз отрицал намерение создать ядерное оружие.

За месяц до этого парламент Исламской республики принял закон об активизации ядерной деятельности.

Инициатива предполагает производство 120 кг урана в год с уровнем обогащения 20%, а также отказ от дополнительного протокола с МАГАТЭ по проверкам ядерной деятельности в случае, если санкции в отношении страны не будут ослаблены в течение двух месяцев.

Однако вопрос введения санкций далеко не самая сложная дилемма в этом направлении, и Вашингтон мог бы пойти на эту меру в качестве жеста готовности к диалогу и компромиссам, отмечает Хамидреза Азизи.

«Если Иран не выполнит свои обязательства после снятия ограничительных мер, то для возобновления санкций все-таки есть возможность использовать так называемый «механизм отката». Сделав первый шаг, США, как сторона, фактически нарушившая свои обязательства, могла бы способствовать укреплению некоторого доверия с иранской стороны, чтобы было больше возможностей попробовать обратиться к Ирану по другим вопросам, вызывающим озабоченность или представляющим интерес», — подчеркивает эксперт.

Именно «другие вопросы» вызовут, несомненно, гораздо более сложные противоречия между сторонами, полагают эксперты.

Дональд Трамп выходил из СВПД, настаивая на заключении нового соглашения, которое в большей степени ограничивало бы потенциал Тегерана. В частности, Вашингтон призывал к тому, чтобы ввести ограничения на развитие ракетных вооружений, усилить меры контроля над Ираном со стороны МАГАТЭ и сделать все положения обновлённого договора бессрочными, чтобы не дать Тегерану возможности в будущем вернуться к ядерной программе.

Теперь же, проигнорировать все эти требования новой администрации США будет не так просто, уверен завотделом Европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов.

«У Байдена, в этом отношении, есть политическая воля идти к восстановлению сделки с Ираном. И широта маневра и определенная гибкость для этого будут. Но, тем не менее, принципиально выходить за рамки установочной позиции Вашингтона о том, что сделка может быть, но только как новая или видоизмененная, США при Байдене не будут», — считает эксперт.

Иран же, в свою очередь, неоднократно заявлял, что не допустит корректировки СВПД. Эту же позицию повторил сегодня и президент Ирана Хасан Роухани в ходе заседания с министрами.

«СВПД достигли нелегко, на это ушло примерно 10 лет, вследствие чего ни один пункт его изменен не будет, и в это международное соглашение никого добавлять не будут», — приводит слова президента Mehr. Он также подчеркнул, что если США вернутся в СВПД, то Иран также начнет соблюдать все условия этого соглашения.

«Таким образом, с точки зрения иранской стороны, не будет никакой «перезаключенной сделки» или «СВПД плюс». Думаю, единственный возможный путь - это возобновление сделки и снятие санкций без предварительных условий», — уверена Хамидреза Азизи.