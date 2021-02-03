Сохранили в первоначальном виде: СНВ-3 продлен на пять лет

Москва и Вашингтон продлили срок действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3 или NewSTART), сообщили в пресс-службе российского Министерства иностранных дел.

Как указали в ведомстве, в МИД РФ прошел обмен нотами с американским посольством о завершении внутренних процедур, которые были необходимы, чтобы соглашение о пролонгации вступило в силу.

Договор будет существовать без каких-либо изменений или дополнений, то есть в том же виде, в каком стороны подписали его в 2010 году, уточнили в министерстве. СНВ-3 продлили на пять лет — до 5 февраля 2026 года.

Ключевым фактором для его продления российские дипломаты назвали телефонный разговор между российским президентом Владимиром Путиным и его американским коллегой Джозефом Байденом.

«Тем самым обеспечено сохранение и дальнейшее функционирование стержневого механизма поддержания стратегической стабильности, на строго паритетной основе ограничивающего ракетно-ядерные арсеналы сторон», — пояснили в министерстве.

Как подчеркнули представители МИД, пролонгация соглашения — это гарантия необходимого уровня предсказуемости и транспарентности в вопросе ядерных вооружений в условиях строгого соблюдения баланса интересов России и Соединенных Штатов.

«Рассчитываем, что достигнутое с Вашингтоном понимание относительно судьбы краеугольного для международной безопасности договора позволит преодолеть преобладавшую в последние годы вследствие деструктивной политики США тенденцию к слому механизмов контроля над вооружениями и нераспространения», — указали в ведомстве.

Необходимо приложить существенные усилия, чтобы вернуть американо-российский диалог в этой области на устойчивую траекторию и прийти к новым значительным результатам, укрепляющим стратегическую стабильность в мире, признали российские дипломаты.

«Россия к такой работе готова. Призываем США проявить столь же ответственный подход, конструктивно откликнуться на наши соответствующие инициативы», — отметили в министерстве.

Решение России и Соединенных Штатов о продлении СНВ-3 поддержал генсек НАТО Йенс Столтенберг. «Я приветствую соглашение о продлении договора NewSTART на пять лет. Договор вносит вклад в международную стабильность и имеет большое значение для союзников по НАТО. Это начало, а не конец усилий по дальнейшему укреплению международного контроля над вооружениями», — написал генсек Североатлантического альянса в своем Twitter.

Вместе с тем в заявлении военно-политического блока уточняется, что НАТО по-прежнему видит со стороны России вызовы. В альянсе предупредили о работе в тесном контакте для противостояния агрессивным действиям со стороны Москвы, которые представляют угрозу евроатлантической безопасности.

СНВ-3 был подписан Россией и Соединенными Штатами еще в 2010 году, а вступил в силу в феврале 2011 года.

Тогда он заключался на десять лет, но по истечении этого периода сторонами предусматривалась возможность продления соглашение на пять лет.

Этот договор предполагает, что обе его стороны могут обладать определенным набором вооружений: у них может быть не более 1550 единиц развернутых ядерных боезарядов, не более 700 единиц развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подлодок (БРПЛ) и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев, а также не больше 800 единиц развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР и БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков.

Вопрос продления этого договора Москва и Вашингтон начали активно обсуждать в прошлом году. Но с американской стороны в период правления Дональда Трампа не наблюдалось стремления к пролонгации соглашения. Американская администрация того времени настаивала на подключении к диалогу в рамках СНВ-3 Китая, но Пекин отказывался. В связи с этим возникала угроза того, что соглашение не будет продлено вовсе.

Тем не менее с приходом к власти в США Байдена диалог сдвинулся с мертвой точки.

Владимир Путин на минувшей неделе подписал закон о продлении СНВ-3 на пять лет. В Кремле подчеркнули, что такое решение сохранит взаимоотношения России и США открытыми и предсказуемыми, а также позволит поддержать стратегическую стабильность в мире и благоприятно скажется на международной обстановке. В Москве отметили, что это будет способствовать развитию процесса ядерного разоружения.