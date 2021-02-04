Статья все изменила: купит ли Европа российскую вакцину

Результаты третьей фазы клинических испытаний российский вакцины от коронавируса «Спутник V», опубликованные в медицинском журнале The Lancet, спровоцировали цепочку обсуждений в Евросоюзе касательно возможного использования препарата. Согласно оценке европейских специалистов, вакцина российского производства оказалась одной из самых безопасных и эффективных в мире.

Эффективность препарата составляет 91,6%, среди привитых добровольцев старше 60 лет — 91,8%. Антитела к коронавирусу после вакцинации «Спутником V» были обнаружены у 98% привитых добровольцев. Как пишет Die Welt, российская вакцина почти так же эффективна, как и препараты Biontech и Moderna, и значительно лучше, чем вакцина AstraZeneca.

С точки зрения обозревателей издания, публикация результатов третьей фазы клинического исследования вакцины «Спутник V» заставляет приутихнуть критиков российского препарата, которые после ее регистрации в России в августе прошлого года заявляли о «крайне рискованном эксперименте».

К схожим выводам пришли и журналисты Politico. Они указали, что

результаты «Спутника V» стали болезненным уколом для Европы и победой для ряда стран Ближнего Востока и Латинской Америки, в которых уже одобрили использование российской вакцины.

Среди стран Евросоюза на использование «Спутника V» пока решилась только Венгрия — в начале февраля страна получила первую партию препарата. И Будапешт столкнулся с проблемой — любое лекарство на территории ЕС может быть использовано только с разрешения европейского регулятора — Европейского агентства лекарственных средств (EMA).

Препарат, не получивший одобрения EMA, может быть выпущен на рынок только в рамках особой процедуры, а страна-участница ЕС, принявшая решение об этом, берет на себя всю ответственность за него. Собственно, этим путем и пошла Венгрия.

Европейский интерес

Пример Будапешта, а также не входящей в ЕС Сербии, которая не просто получила вакцину, но и ведет переговоры с Россией о производстве препарата на своей территории, оказался заразительным. С момента публикации доклада в The Lancet о возможном использовании «Спутника V» заговорили в Германии, Италии, Швеции, Чехии и Словакии.

В ФРГ не исключили возможность оказания поддержки в производстве российской вакцины до получения допуска в ЕС.

Как пишет обозреватель издания Welt Жак Шустер, Москва поразила Запад, выпустив вакцину от коронавируса «Спутник V». Он отмечает, что Россия не могла в технологическом плане удивить Европу и США со времен запуска первого искусственного спутника Земли.

«Лишь вакцина против коронавируса, которая рано поступила на рынок, показала: Россия, пожалуй, больше, чем «Верхняя Вольта с ракетами», — отмечает Шустер.

Диалог между Москвой и Берлином по этим вопросам идет на разных уровнях, в частности, канцлер Германии Ангела Меркель говорила о российской вакцине в ходе телефонной беседы с президентом России Владимиром Путиным.

Однако, по информации Politico, в таких странах, как Бельгия, Хорватия, Латвия, Нидерланды, Эстония, Ирландия и Испания, политики не спешат менять свой критический взгляд на российскую вакцину и идти на переговоры с Москвой. Хотя ЕС испытывает серьезные трудности из-за нехватки препаратов против коронавируса на своей территории и активно пытается ограничить продажу вакцин, произведенных в содружестве, за его пределы.

Проблемы в объединении наблюдаются из-за отсутствия необходимого объема вакцин AstraZeneca, а также паузы в поставках американского препарата от Pfizer. С точки зрения обозревателей издания, жители Евросоюза вполне могут задаться вопросом, почему Брюссель изначально не взаимодействовал с Москвой по вопросам вакцинации в такой ситуации.

Более того, если Венгрия благодаря «Спутнику V» начнет обгонять своих соседей по вакцинации, пока остальная часть ЕС пытается решить проблемы, возникнет много вопросов к стратегии Европейской комиссии по вакцинам, подчеркивает Politico.

В свою очередь The Daily Telegraph указывает, что успех «Спутника V» ставит перед лидерами ЕС дилемму — сотрудничать с Россией, объединяя свои препараты с ее вакциной, или же нет.

Обозреватели издания уверены в том, что позиция, которую займут западные лидеры, может привести к серьезному сдвигу в отношениях между Россией и Западом.

Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Тимофей Бордачев, лидеры ЕС изначально игнорировали российскую вакцину по коммерческим и политическим причинам.

«Все-таки они не хотели признавать того, что Россия смогла создать вакцину от коронавируса, не уступающую по качеству европейским и американским препаратам. Также компании Европы стремились удержать за собой этот очень важный рынок. Теперь же ситуация изменилась — ЕС не справляется с кампанией вакцинирования, поставщики не успевают с поставками, а французская вакцина так и не создана», — добавил эксперт.

Ситуация действительно сложная, поэтому от европейских политиков все громче раздаются призывы к получению или производству «Спутника V». Как отметил Бордачев, все же они люди рациональные и не собираются «яростно жертвовать собственными гражданами».

Вопрос принятия

Когда в Евросоюз могут начаться поставки российской вакцины и насколько реален запуск производства препарата на европейской территории — вопрос спорный. В некоторых странах ЕС уже звучат призывы к ускоренному одобрению «Спутник V» со стороны EMA.

К примеру, министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца напрямую обратился к регулятору, заявив, что Евросоюз не должен опасаться вакцин из разных стран.

Согласно заявлению Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Россия предложила ЕС компенсировать недостаток вакцин от коронавируса, поставив Европе 100 млн доз «Спутника V» во втором квартале 2021 года — при условии одобрения препарата со стороны EMA и завершения основной части массовой вакцинации населения России.

Документы на одобрение российской вакцины РФПИ уже передали европейскому регулятору. Как отметил глава фонда Кирилл Дмитриев, процесс рассмотрения может занять февраль, может быть, начало марта. При этом вопрос возможного производства вакцины на территории ЕС в РФПИ пока не комментируют, пресс-служба фонда не ответила на соответствующий запрос «Газеты.Ru».

С точки зрения первого заместителя председателя комитета Госдумы по международным делам Светланы Журовой, российская вакцина действительно доказала свою эффективность и вызвала интерес у других государств. По ее словам, на сессии ПАСЕ этой теме был посвящен целый доклад, европейские депутаты отнеслись к вопросу позитивно, отринув политические разногласия, связанные с Россией.

«Однако тут есть один нюанс: все же в начале России необходимо обеспечить себя вакциной. В данный момент россияне не могут быть на 100% обеспечены вакциной, потому что в некоторых регионах ее просто нет.

Никто из жителей страны не поймет, если Россия начнет продавать препарат на Запад, но не будет прививки для наших граждан», — сказала Журова «Газете.Ru».

Прежде чем помогать всему миру, Россия должна отрегулировать этот вопрос, подчеркнула депутат. Производство «Спутника V» за рубежом вполне приемлемо, но тут есть важный момент с защитой собственных разработок — в настоящее время к этому следует относиться очень серьезно.

По мнению Тимофея Бордачева, Россия всегда идет на сотрудничество и в вопросе поставок вакцин в ЕС у Москвы нет никаких ограничителей, которые могли бы выступить в качестве сдерживающего фактора. К тому же эксперт уверен, что европейские лидеры скорее всего смогут преодолеть политические противоречия с российской стороной, ради поставок «Спутника V».

«Я думаю, они готовы пойти на этот шаг, потому что в текущей ситуации у них нет никаких серьезных ограничений. Все-таки этот вопрос напрямую не связан с политическими отношениями. Непризнание российской вакцины — лишь побочный эффект политических отношений России и ЕС, а не фундаментальный вопрос для Брюсселя», — резюмировал Бордачев.