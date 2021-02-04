«Хирургическое вмешательство» Пашиняна: в Армении реформируют судебную систему

3 февраля парламент Армении принял во втором чтении предложенные правительством поправки в Судебный кодекс. Оппозиция уверена, что изменения нацелены на подавление противников власти путем установления контроля над судебной системой.

Министр юстиции Рустам Бадасян, представляя инициативу, заявил, что

поправки в Судебный кодекс предполагают создание новой специализации для судей — по досудебному производству. Они будут выносить решения о мерах пресечения, обысках, правомерности всех действий на досудебном этапе.

«На протяжении многих лет в Армении обсуждался вопрос о разделении институтов, осуществляющих судебный надзор в ходе досудебного производства, и расследование уголовных дел. Правительство инициировало процесс узкой специализации в целях повышения эффективности расследования дел, а также разгрузки судов. Потому принято решение внести изменения в закон», — сказал Бадасян.

По словам министра, для реализации изменений планируется увеличить количество судей в суде общей юрисдикции первой инстанции на 17 человек, а также в Апелляционном уголовном суде — на трех человек. В настоящее время общее число судей суда первой инстанции составляет 149, а число судей Апелляционного суда — 18 человек.

Бадасян также подчеркнул, что в результате уровень общественного доверия к рассмотрению дел возрастет, а «в последнее время общественное внимание в данном направлении обострилось».

У оппозиции, однако, другое мнение на этот счет. «Движение по спасению родины», объединяющее 16 оппозиционных партий, убеждено, что таким образом руководство страны пытается создать механизм борьбы с оппозицией. Во время голосования депутатов возле здания парламента проходила акция протеста.

«В последнее время, после подписания позорного документа о капитуляции, все люди, которые стояли на защите границы, воевали, не могут смириться с существованием этого документа, с поведением властей, и они продолжают борьбу. Правительство же попыталось арестовать их с помощью сфабрикованных дел. Однако, к счастью, судьи оказались на высоте и не приняли участия в этом позорном процессе», — заявила в беседе со Sputnik.Армения экс-министр юстиции Арпине Ованнисян.

По ее словам, решения судей вызывают недовольство у властей, в связи с чем руководство страны и решило выработать механизм установления большего контроля над судебной системой. Оппозиция также уверена, что на новые судебные должности будут назначаться сторонники правительства.

«Это политический, антиконституционный, антиправовой и аморальный проект. В обосновании законопроекта говорится, что он снизит нагрузку на судей. Проблема, действительно, существует, однако представленный проект этой задачи не решает. Декларируя данную цель, правительство пытается продвинуть политические, манипулятивные, антиконституционные решения», — утверждает Ованнисян.

Однако премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя изменения в Судебный кодекс утверждает, что беспристрастность и некоррумпированность судей, которые будут назначены, не должны подвергаться сомнению.

«Мы придали большую мощь реформам судебной системы в последнее время. Результаты этих изменений сразу не видны. Последовательными шагами мы сможем достичь осуществления поставленных перед нами задач — утверждение независимой и справедливой судебной системы», — утверждал Пашинян.

Министр юстиции Рустам Бадасян также заверил депутатов, что будет создана максимально прозрачная система назначения новых судей.

Так, по словам министра, кандидаты должны будут сдать письменный экзамен, пройти проверку благонадежности, получить заключение Высшего судебного совета и антикоррупционной комиссии, пройти обучение в Академии правосудия, после чего сдать экзамены.

«В такой ситуации не может быть и речи о том, что власти могут назначить желаемых кандидатов. Можно говорить о том, что связанные с коррупционными кругами предыдущих властей лица могут потерять свое влияние в судебной системе», — сказал Бадасян.

Аналитики, впрочем, считают, что установление контроля над судами в стране — одна из целей премьер-министра.

«С момента прихода к власти Никол Пашинян неоднократно предпринимал попытки поставить под контроль судебную систему, которая старалась быть более независимой. Судебная система использовалась премьер-министром для борьбы с политическими оппонентами, в частности, с бывшим президентом Робертом Кочаряном, но не всегда удачно», — отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» заведующий отделом Кавказа Института стран СНГ Владимир Евсеев.

Аресты генерала Юрия Хачатурова, бывшего генсека ОДКБ, командовавшего в 2008 году ереванским гарнизоном, и экс-президента Роберта Кочаряна, действительно, вызывали дискуссии в Армении относительно политизированности этих дел. Последний был то заключен под арест, то выпускался апелляционным судом, который не исключал полного закрытия уголовных дел в отношении экс-президента об узурпации власти.

В 2018 году перед очередным решением об аресте Роберта Кочаряна в YouTube была опубликована запись переговоров Никола Пашиняна с директором Службы национальной безопасности (СНБ) Артуром Ванецяном. Они обсуждали уголовное преследование Юрия Хачатурова и Роберта Кочаряна. Глава спецслужбы говорил о негативных последствиях, которые может вызвать арест господина Хачатурова, после чего господин Пашинян поинтересовался: «А что насчет Кочаряна? Есть новости?» «Слушания в суде еще идут, и скоро Кочарян будет…» — отвечает господин Ванецян, вероятно, имея в виду арест.

Когда в мае 2019 года Кочарян был снова освобожден из-под ареста, Пашинян призывал сторонников блокировать все суды в Армении для «установления народной власти» в судебной сфере. Тогда же на совещании с правительством премьер-министр заявил о необходимости «хирургического вмешательства» в судебную систему.

В июне Кочарян был снова освобожден под залог в размере более $4 млн.

Политолог, эксперт по Южному Кавказу Андрей Арешев также отмечает, что судебная система в Армении не являлась полностью подконтрольной властям страны, что вызывало недовольство премьер-министра.

«С самого начала так называемой «Бархатной революции» Пашинян и его люди не скрывали своих намерений поставить под контроль законодательную и исполнительную власть, а также судебную систему в Армении, что им не удавалось сделать в полной мере.

И особенно этот проблемный для них момент выявился в период протестов последних месяцев, когда задерживаемые спецслужбами Армении представители оппозиции выпускались судебными структурами неподконтрольно-действующими армянской власти», — отмечает эксперт.

Волна протестов, последовавшая за подписанием договора о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, согласно которому Армения должна вернуть под контроль Азербайджана часть территорий, снова поставила перед руководством страны вопрос о необходимости установления контроля над судами, уверены аналитики.

«То, что решения в Армении иногда принимались не в пользу действующей власти, говорит о том, что она [судебная система] достаточно независимая. При серьезном парламентском контроле, я думаю, беспокоиться не следовало бы, но в данном случае, когда формально Пашинян контролирует парламент, а парламент не имеет реального контроля над судебной системой, конечно, наделение дополнительных полномочий может создавать определенные возможности для произвола действующей власти», — считает Владимир Евсеев.

По мнению эксперта, вероятность, что состав судов будет увеличен за счет лояльных власти людей, очень велика.

«Совершенно очевидно стремление насытить судебную систему нужными людьми, которые штамповали бы нужные официальному Еревану решения. Я думаю, что в преддверии очередной волны митингов, которые могут быть разной интенсивности, режим Пашиняна пытается достичь своих целей по укреплению контроля над судебной системой и таким образом продлить свое пребывание во власти», — считает Андрей Арешев.