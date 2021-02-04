Предлагали деньги: националисты устроили перебранку с журналистами телеканала «Наш»

Украинские националисты попытались прорваться в здание телеканала «Наш» в Киеве. Но сотрудники правоохранительных органов смогли их сдержать. Участники ультраправых организаций считают, что канал необходимо закрыть, так как он, по их мнению, придерживается пророссийской редакционной политики.

Ранее журналисты этого телеканала провели эфир в поддержку каналов, которые президент страны Владимир Зеленский решил закрыть, наложив на них и на их владельца санкции.

Согласно трансляции с места штурма здания украинского телеканала, к зданию подошли несколько десятков представителей националистической организации «С14». Они заняли проезжую часть и вступили в конфликт с силовиками, которые были на месте ЧП на дежурстве. Столкновения проходили с применением слезоточивого газа, передает ТАСС. Правоохранители задержали четыре человека.

Сторонники националистов утверждают, что «Наш» связан с главой политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.

К протестующим также вышли журналисты телеканала. Она подчеркнули, что работают в рамках украинского законодательства. Но националисты еще больше разъярились — началась перебранка. Лидер «С14» вообще выступил с предложением к журналистам «Нашего». Он отметил, что выплатит им по $10 тыс., если она напишут заявление на увольнение. На вопрос, откуда у него столько денег, националист ответил, что это не имеет значения.

После длительной перепалки люди стали расходиться. По данным полиции, сейчас ситуация у телеканала спокойная, его работу не блокируют.

По данным ТАСС, этот телеканал принадлежит семье Евгения Мураева. В 2012-2019 годах он был депутатом Верховной рады.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский ввел санкции против каналов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Их обвинили в пропаганде и «информационном терроризме». СМИ активно критиковали киевские власти. Так, телеканалы больше не смогут вести эфир по украинскому телевидению. Тем не менее, они могут продолжить вещание на платформе YouTube.

Но их могут запретить к показу и на видеосервисе, так как соответствующее заявление направило министерство культуры и информационной политики Украины. Ведомство требует заблокировать их.

Вместе с тем ограничения приняли не только против каналов, но и в отношении их владельца. Срок действия рестрикций — пять лет. Владельцем является депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тарас Козак.

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» объявила, что санкции незаконны, так как являются проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. В связи с такой ситуацией там предупредили, что инициируют процедуру импичмента главы государства.

В то же время, сам глава Украины Владимир Зеленский уверен, что решение о блокировке было юридически мотивированным. При этом, по его словам, решение принималось коллегиально.

«Коллегиальное и юридически мотивированное решение о санкциях в отношении физических и юридических лиц принято сразу после того, как были зафиксированы и обсуждены конкретные основания для этого. Благодарен членам Совета национальной безопасности и обороны за ответственную и быструю реакцию», — написал он в своем Telegram-канале.

Полные ограничения, которые наложены на телеканалы, включают блокировку активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений.