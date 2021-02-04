«Могло стать кровавой бойней»: иранский дипломат приговорен к 20 годам тюрьмы в Бельгии

Иранский дипломат Ассадолла Ассади приговорен в Бельгии к 20 годам лишения свободы за подготовку теракта во Франции. Это первый случай, когда иранский чиновник столкнулся с подобными обвинениями в Евросоюзе после Исламской революции.

Ассади и трое иранцев признаны виновными в планировании теракта во время митинга Национального совета сопротивления Ирана (NCRI) в Франции в 2018 году.

В июне того года недалеко от Парижа открылась конференция иранского Национального совета сопротивления. На мероприятия прибыли тысячи иранцев, проживающих в Европе, а также некоторые политики, в том числе и советник Дональда Трампа, который занимал на тот момент пост президента США, Руди Джулиани.

NCRI был основан в 1981 году во Франции. Это один из двух парламентов в изгнании иранского сопротивления. Национальный совет сопротивления объединяет пять иранских оппозиционных политических организаций. Крупнейшая из них — Народные моджахеды Ирана (MEK). Члены этой организации были ответственны в 80-х годах за убийство ряда высокопоставленных иранцев, однако со временем она стала влиятельной лоббистской группой. В Иране МЕК считается террористической организацией, в одно время она была признана таковой в США и Европе.

Незадолго до конференции NCRI двое бельгийских граждан иранского происхождения — супружеская пара — выехали из Антверпена в Люксембург, где встретились с Ассади, который передал им небольшой пакет. Ассади на тот момент работал в посольстве Ирана в Вене.

Сторона обвинения в Бельгии утверждала, что дипломат передал супругам 500 г самодельной взрывчатки ТАТР и детонатор. Все трое якобы планировали устроить теракт во время митинга NCRI. Помимо них был также арестован бельгийско-иранский поэт Мерхад Арефани, его обвинили в пособничестве.

Все четверо были арестованы спустя несколько дней после встречи. Полиция утверждала, что аресты предотвратили готовящийся теракт. Супружеская пара признала, что получила пакет от Ассади, однако утверждала, что не знала, что именно в нем находится. Все трое были также осуждены сегодня на лишение свободы сроком от 15 до 18 лет.

Франция обвинила министерство разведки Ирана в причастности к предполагаемому заговору. В октябре 2018 года Париж заморозил активы двух подозреваемых иранских чиновников, которые, по версии французской стороны руководили операцией.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявлял, что аресты являются «зловещей уловкой NCRI», чтобы вбить клин между Тегераном и европейскими странами. Четверо граждан были арестованы в преддверии визита президента Ирана Хасана Роухани в Европу для обсуждения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) после выхода из соглашения США.

«Насколько удобно: как только мы отправляемся с президентским визитом в Европу, предполагаемая иранская операция и ее «заговорщики» арестованы. Иран безоговорочно осуждает любое насилие и террор где бы то ни было, и готов работать со всеми заинтересованными сторонами, чтобы раскрыть зловещую уловку под ложным флагом», — писал иранский министр иностранных дел.

Позже Зариф потребовал немедленного освобождения иранского дипломата. Однако суд в Германии, где был арестован Ассади, постановил, что его дипломатический иммунитет не действует за пределами страны, в которой он работает. В связи с этим Берлин позже передал иранца Бельгии, где он предстал перед судом.

Бывший агент французской разведки Клод Моник рассказал журналистам, что Ассади являлся членом иранской разведки, одной из основных его задач было наблюдение за иранской оппозицией в Европе. «Би-би-си» со ссылкой на источники писала, что о планирующемся теракте Брюсселю сообщил Моссад — национальная разведывательная служба Израиля.

Тегеран по-прежнему настаивает, что дело против Ассади и остальных стало результатом сфабрикованного заговора в целях нанесения ущерба репутации Тегерана в глазах Европы и всего мирового сообщества.

«Этот приговор показывает две вещи: дипломат не имеет иммунитета за преступные действия ... и ответственность иранского государства за то, что могло стать кровавой бойней», — заявил бельгийский адвокат со стороны обвинения Жорж-Анри Ботье журналистам в здании суда в Антверпене.

«Было установлено, что иранский режим использует терроризм в качестве государственного ремесла, и в этом замешаны высшие уровни иранского режима», — заявил журналистам пресс-секретарь Народных моджахедов Ирана Шахин Гобади.

Марьям Раджави, лидер NCRI, назвала приговор суда «блестящей победой народа и сопротивления Ирана и тяжелым политическим и дипломатическим поражением режима».