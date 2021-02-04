«Процедура начата»: ОПЗЖ приняла на съезде решение об импичменте Зеленскому

Решение президента Украины Владимира Зеленского закрыть оппозиционные каналы в партии назвали «антиконституционным и противоправным».

«Съезд постановил депутатской фракции ОПЗЖ в Верховной раде начать процедуру отстранения Зеленского от должности президента Украины в порядке импичмента», — отметили политики в резолюции партии.

«Оппозиционная платформа — За жизнь» ранее предупреждала о таком намерении. Процедура была запущена из-за того, что Зеленский запретил три украинских телеканала, которые якобы занимаются пропагандой пророссийской позиции. В ОПЗЖ заявили, что президент вводит цензуру.

Запрещенные «112 Украина», ZIK и NewsOne принадлежат члену политсовета ОПЗЖ, депутату Верховной рады Тарасу Козаку. Против него также введены санкции.

Руководящие органы партии, по поручению съезда, должны «скоординировать необходимые политические, юридические и организационные ресурсы для защиты прав, чести, достоинства и деловой репутации Тараса Козака, а также прав журналистских коллективов телевизионных каналов».

Помимо этого, областные партийные организации должны теперь собирать подписи в поддержку импичмента президента страны. К слову, предновогодние опросы показали снижение рейтингов Зеленского среди украинцев.

Что касается ограничений, введенных против телеканалов и их владельца, то они предполагают запрет на телевизионное вещание, аннулирование или приостановку действия лицензии СМИ, прекращение предоставления услуг по ретрансляции телепрограмм.

Помимо этого, активы телеканалов заблокированы, а вывод капиталов за пределы Украины запрещен. Также исполнение экономических и финансовых обязательств приостановлено. На каналы были наложены и другие ограничения в виде запрета на проведение сделок, запрета на выдачу разрешений и другое. Вещать они могут только на YouTube и то, скорее всего не долго, потому что украинское министерство культуры подало запрос на блокировку распространения их контента через эту платформу.

В отношении Козака ввели санкции в виде пятилетнего ограничения права использования и распоряжения принадлежащим ему имуществом. Кроме того, его ограничили в проведении торговых операций.

По мнению официального представителя Управления ООН по правам человека (УВКПЧ) Марты Хуртадо, такие действия со стороны Зеленского могут повлиять на свободу слова на Украине.

«УВКПЧ обеспокоено тем, что это скажется на свободе выражения мнений на Украине. Государства обязаны защищать и обеспечивать право на свободу выражения мнений, включая право искать, получать и распространять разнообразную информацию и идеи. В настоящее время мы оцениваем соответствие этого решения международному праву в области прав человека», — заверила она.

Не поддержали такое решение и в России. Российский МИД оценил запрет на вещание трех украинских телеканалов как политическую цензуру, которая не соответствует международным обязательствам Киева по защите свободы слова.

«Мы считаем лишение указом главы государства лицензий трех украинских СМИ с солидной аудиторией вопиющим примером политической цензуры, недобросовестной конкуренции, идущей вразрез с законами Украины и международными обязательствами Киева по защите свободы слова», — отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она также напомнила, что во время предвыборной кампании Зеленский обещал, что будет уважать языковое многообразие и свободу слова. «Вопреки всему этому Украина продолжает скатываться к тоталитарной модели управления с насильственной украинизацией», — добавила она.

Тем временем, эксперты считают, что закрытие телеканалов еще больше снизит рейтинг Зеленского и повысит уровень доверия граждан к оппозиционерам.

Однако у Зеленского есть и сторонники. Например, его решение поддержали в британском посольстве на Украине, отметив, что он таким образом «борется с дезинформацией, которая наносит реальный ущерб Украине».