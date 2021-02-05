«Внимать не будем»: в Кремле ответили Байдену на его требования

В Кремле считают, что требование американского президента Джо Байдена освободить из-под ареста российского оппозиционера Алексея Навального является агрессивной и неконструктивной риторикой.

«Это очень агрессивная и неконструктивная риторика, к нашему сожалению. Нотки какой-то ультимативности вообще неприемлемы для нас», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что Москва не намерена «внимать такого рода заявлениям, каким-то менторским заявлениям». «Не собираемся этого делать», — добавил он.

Песков отметил, что Россия надеется, что американская сторона проявит политическую волю и дальнейшее взаимодействие с США продолжится, так как база для этого, несмотря на разногласия, есть.

«Мы рассчитываем, что при общей констатации огромного количества разногласий и разницы в подходах к ключевым вопросам у нас остается база для взаимодействия. Мы все-таки рассчитываем на политическую волю американцев к тому, чтобы там, где это нам выгодно, продолжать общение», — отметил представитель Кремля.

Американский президент Джо Байден ранее выступил с большой речью по внешней политике новой администрации страны. Глава Белого дома обвинил Россию в «подавлении свобод» и потребовал освободить немедленно и без условий Навального. Байден уверен, что «политические преследования» Навального и «попытки России подавить свободу высказываний и мирных собраний» вызывают глубокую озабоченность у американских властей.

Помимо этого, лидер США пообещал заставить Россию «платить» за свои действия. Среди них он назвал приписываемые России «кибератаки», которые были совершены ранее на американские ведомства, «отравление» россиян в Европе, вмешательство в электоральные процессы других стран.

При этом ни одного доказательства того, что все это совершила России, американский президент не предоставил.

Тем не менее он подчеркнул, что США «не будут сдаваться» перед «российской агрессией».

«Мы будем без колебаний заставлять Россию платить и будем защищать жизненные интересы нашего народа», — сказал он, выступая в Госдепартаменте.

Днем ранее советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что новый внешнеполитический курс сделает противодействие России более эффективным.

В частности, он отметил, что новый состав администрации Белого дома, в отличие от предыдущего, будет стараться привлечь Россию «к ответственности за спектр злонамеренной деятельности, которой она занималась».

«Мы поступим таким образом тогда и в такой форме, когда и как решим», — сказал Салливан.

Вместе с тем он считает, что действия новой администрации США позволят изменить поведение Москвы. Но он признал, что эти изменения не будут произведены в полной мере. То есть американская сторона отдает себе отчет в том, что Россия не откажется от абсолютно всего, что не устраивает Вашингтон.

Вместе с тем помощник президента США считает, что новая внешняя политика не помешает диалогу двух стран. «Мы можем одновременно делать несколько дел», — уверен он.

Между тем российская сторона негативно отреагировала на слова Байдена о том, что американские власти намерены заставить Россию «платить» за приписываемые ей преступления.

Так, депутат Руслан Бальбек посоветовал Байдену запечатать свои пожелания и угрозы в конверт и пустить его по ветру. По его словам, именно такое воздействие на Москву и было произведено его речью.

«Мы ни разу за всю послевоенную историю не слышали доброго слова в свой адрес от руководства США, и у нас выработалось на ментальном уровне недоверие к этому насквозь лживому агрессивному «оплоту демократии», — считает парламентарий.

«И на все его угрозы мы будем отвечать зеркально и адекватно, здесь ему не Украина, холуев нет», — добавил он в разговоре с РИА «Новости».