Парламентская раздробленность: как Италия выходит из кризиса

Италия активно пытается выйти из правительственного кризиса, спровоцированного отставкой премьер-министра Джузеппе Конте. Новый кабмин поручили сформировать экс-президенту Европейского центрального банка (ЕЦБ), технократу Марио Драги.

Он уже приступил к консультациям с представителями партий, представленных в парламенте, дабы понять, сможет ли он сформировать устойчивое правительство и получить необходимую поддержку большинства в палате депутатов и сенате.

Первые переговоры прошли с представителями партии «Итальянские радикалы» и проевропейской коалиции «Плюс Европа» — по итогам кандидат дал понять, что рассчитывает на их поддержку.

Перед Драги в данный момент стоит достаточно острый вопрос, заявила в беседе с «Газетой.Ru» доцент кафедры интеграционных процессов МГИМО Елена Маслова. По ее мнению, даже если кандидату удастся получить большинство голосов в парламенте, важным фактором станет то, насколько оно будет управляемым в парламентских группах.

«Необходимо понять, будет ли это большинство полноценно функционировать. Основные голоса в парламенте принадлежат «Движению Пять звезд» и «Лиге», то есть во многом устойчивость Драги будет зависеть от голосов депутатов из этих партий. Пока позиция «Пяти звезд» по отношению к нему достаточно фрагментированная и лидер «Лиги» Маттео Сальвини также еще не определился, хотя до этого придерживался линии проведения досрочных парламентских выборов», — добавила эксперт.

Со стороны партии «Вперед, Италия» экс-премьера Сильвио Берлускони поступают сигналы о поддержке Драги, а соратники Сальвини из партии «Братья Италии» четко обещают голосовать против кандидата в премьеры. При этом единственным, кто однозначно поддержал Драги, стал лидер «Живой Италии» Маттео Ренци.

«Правоцентристы пытаются выработать свою обще-консолидированную позицию и левоцентристы делают то же самое. Судя по оценкам итальянских аналитиков, нельзя сказать, что большинство Драги будет сильно отличатся от правительства Конте.

Хотя тут также играет фактор состава кабмина кандидата, пока решается вопрос насколько он будет политическим или техническим. Все партии, очевидно, заинтересованы в политическом варианте», — отметила эксперт.

Доцент школы публичной политики института общественных наук РАНХиГС Джованни Савино в беседе с «Газетой.Ru» указал, что для партии «Пять звезд» голосование в поддержку Драги станет проблемой, так как в таком случае партия полностью отречется от своей идентичности как антисистемного движения против технократов.

«Это станет большим ударом для партии, поэтому она стоит перед выбором — сохранить места в парламенте до выборов 2023 года или же думать о переходе в оппозицию», — считает эксперт.

Касательно отношения «Лиги» есть ряд вопросов. По словам Савино, эта партия может поддержать новое правительство в обмен на министерские кресла. Шанс начать свою игру, сыграв роль в формировании кабмина, есть также у Берлускони и Ренци.

«Единственная партия, которая выступает резко против Драги, это «Братья Италии» Джоржда Мелони. Если ей удастся стать единственной оппозицией у нового правительства, это даст ей большой подъем на выборах», — уверен эксперт.

При этом в Италии также не исключают и достаточно неординарный сценарий с формированием разного большинства в парламенте, подчеркнул Савино, то есть правительство будет каждый раз искать другие большинства при принятии тех или иных законов, чтобы иметь поддержку.

«Этот сценарий вполне возможен, в особенности из-за приближающихся выборов президента и того, что с августа начинается «белый семестр», в который парламент не может быть распущен», — заключил эксперт.

К слову, крах переговоров о формировании правительства и возможный переход Италии к досрочным парламентским выборам эксперты не рассматривают в качестве реального варианта развития событий.

Так, с точки зрения Елены Масловой, сценарий досрочных выборов наименее вероятный, поскольку в Италии все еще действует режим ЧС из-за пандемии, а в конце лета начнет действовать «белый семестр».

«К тому же, даже если Италия пойдет на досрочные выборы, они ни к чему особо не приведут.

Примерно 48% итальянцев поддерживают партии правого центра и 47% выступают за левый центр. Общество поляризовано и выборы, по сути, приведут к точно такой же ситуации в парламенте», — указала эксперт.

Джованни Савино же подчеркнул, что вариант выборов не выгоден как минимум трем партиям — «Движению Пяти звезд», «Вперед, Италии» и «Живая Италия». По его словам, у них вряд ли получится повторить результат прошлых выборов в случае проведения досрочного голосования.

Касательно запуска правительственного кризиса в Италии эксперты сходятся в том, что одной из основных его причин выступил фактор Маттео Ренци. По мнению Савино, он сделал все для отставки Конте после того, как Еврокомиссия выделила итальянцам 209 млрд евро на борьбу с последствиями пандемии.

«Ренци считал, что присутствие Конте в правительстве не дало бы возможность ему и другим силам свободно распорядится этими средствами. Вероятно, он ожидает, что правительство Драги будет ориентировано на распределение денег в интересах крупного бизнеса, когда Конте скорее действовал бы в интересах более слабых категорий граждан Италии», — резюмировал эксперт.