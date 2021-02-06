«Гордые парни»: что из себя представляют правые экстремисты в США

Спецкомитет сената конгресса США собирается провести разбирательство в отношении экстремистских группировок внутри государства, а именно выяснить, могут ли на них оказывать влияние другие страны. Под надзор сенаторов, в частности, попадет ультраправое движение Proud Boys («Гордые парни»), активно обсуждаемое в американских СМИ после их включения в список террористических организаций в Канаде.

Решение Оттавы запустило дискуссию относительно будущего движения на территории США, поскольку поводом для их запрета отчасти стал штурм Капитолия со стороны соратников экс-президента Дональда Трампа в начале января. По версии СМИ,

Proud Boys сыграли не последнюю роль в захвате здания американского конгресса, однако серьезные санкции в отношении движения пока последовали только со стороны Канады.

Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» американист и эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов, из-за решения канадских властей движению будет гораздо сложнее собирать средства в Канаде, привлекать на этой территории финансирование и иметь банковские счета.

«Скорее всего, под запретом окажется продажа одежды Proud Boys, но носить ее будет можно, что интересно. В США в их отношении, конечно, идет расследование, но учитывая, что внутреннюю организацию нельзя признать террористической в Соединенных Штатах — пока у Proud Boys все будет более-менее в порядке», — добавил эксперт.

В свою очередь замдиректора факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов согласен, что признание Proud Boys террористами в США выглядит маловероятным, но называет ряд других аспектов, играющих против этого решения.

Так, по мнению эксперта, подобный шаг Вашингтона может спровоцировать серьезный всплеск насилия и рост недовольства со стороны представителей не только Proud Boys, но и других праворадикальных движений, которых очень много на территории США.

«Включение этой организации в список террористов будет слишком рискованным.

Тем более ее представители и так чувствуют себя обиженными, оскорбленными и обделенными, потому что у них блокируют аккаунты в социальных сетях и всячески шельмуют в мейнстримных медиа», — сказал Суслов «Газете.Ru».

Новые правые

Proud Boys — это достаточно молодая организация, так как была создана меньше пяти лет назад канадским писателем и ультраправым политическим обозревателем Гэвином Макиннесом.

Неофашистская политическая группа зародилась в ультраправом журнале Taki's Magazine, где Макиннес работал автором. Ее название появилось от песни «Proud of Your Boy» из мюзикла Disney «Аладдин».

Активную деятельность «Гордые парни» начали вести в 2017 году, несколько раз вступив в стычки с левыми радикалами из «Антифа».

Узнать сторонников Proud Boys совсем не трудно: они носят кепки с лозунгом Трампа «Сделаем Америку снова великой», одевают военное снаряжение, берут с собой оружие и испытывают особую тягу к черным и желтым рубашкам-поло бренда Fred Perry, который совсем не рад такой рекламе.

Бренд официально раскритиковал движение и призвал не ассоциировать свою одежду с его сторонниками. Более того, с 2019 года в США перестали продаваться рубашки-поло Fred Perry, и в компании уверяют, что они будут возвращены на рынок, только когда Proud Boys перестанут их использовать.

По мнению Алексея Наумова, организация приобрела известность в США после дебатов Байдена и Трампа в ходе предвыборной кампании прошлого года, когда демократ призвал республиканца публично осудить это правое движение.

«Proud Boys довольно примечательны: они всегда в своих фирменных футболках, их всегда видно, и они ведут диалоги о западном шовинизме, отрицая расизм. Собственно, их нынешний лидер Энрике Таррио — афрокубинец. Они представляют собой новый извод ультраправых, они не расисты, а именно сторонники сохранения западного образа жизни, так сказать, суперконсерваторы», — отметил эксперт.

При этом в организации совсем нет женщин, и их там никто не ждет. С точки зрения Proud Boys, если женщины хотят помочь их движению, они должны выходить замуж, рожать детей и быть хорошими женами, поясняет Наумов.

«Proud Boys — это витрина «правачества» для их противников леваков, которые уверены, что они скрываются под предлогом консерватизма, а на самом деле расисты и нацисты. Нельзя сказать, что это достаточно сильное движение, но оно определенно характерное для нынешнего времени и в большей степени медийно-активное нежели значимое», — указал эксперт.

В то же время Дмитрий Суслов отметил, что это экстремистская, праворадикальная, неофашистская организация, лидеры которой открыто пропагандируют насилие как инструмент политической борьбы. Более того, они являются сторонниками превосходства белой расы и уверены, что западная культура и цивилизация находится в упадке, поэтому ее необходимо срочно спасти.

«На сегодняшний день они являются одним из самых заметных праворадикальных и экстремистских движений в США, придерживающихся околофашистских взглядов.

Интересно, что они активно критиковали Трампа и его сторонников за недостаточную решимость, а также отказ от методов насильственной борьбы.

Они говорили, что нужно действовать силовым путем и более решительно. То есть Proud Boys хоть и были близки к Трампу, все же не поддерживали его в полной мере», — подчеркнул эксперт.

К слову, среди представителей организации особый интерес вызывает ее нынешний лидер Энрике Таррио. По данным Reuters, он как минимум несколько лет был информатором правоохранительных органов до вступления в Proud Boys. Сам Таррио эту информацию отрицает — он лишь признает, что уведомлял полицию о митингах организации.

Будущее радикалов

Неясно, какое будущее ждет ультраправое движение в условиях, когда администрация Байдена открыто говорит о готовности к борьбе со сторонниками верховенства белой расы. Последние два года отдельные члены Proud Boys числятся в списке экстремистов ФБР, но какие-то санкции против движения в целом пока не применялись.

Крайне негативный эффект на организацию, как ни странно, оказал штурм Капитолия.

Если лидеры Proud Boys Макиннес и Таррио уже давно сталкивались с блокировкой в популярных соцсетях — Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, — то их соратники впервые попали под масштабную чистку вместе с Трампом.

Самым болезненным ударом на этом фронте для ультраправых в США стала частичная блокировка соцсети Parler, также популярной у сторонников Трампа и тех, кто поддерживает различные теории заговора. По информации GlobalNews, представители Proud Boys были вынуждены перейти в Telegram и Signal, чтобы продолжить свое взаимодействие.

По мнению Дмитрия Суслова, активная мультикультурная политика Байдена вместе с поддержкой ЛГБТ и трансгендеров, может лишь подстегнуть протестную волну правых движений, а также увеличить общее недовольство консервативной части общества.

«В условиях американского внутреннего раскола это приведет к еще большей радикализации населения.

Если это приведет к какому-то всплеску насилия, то не исключено, что США пойдут на признание Proud Boys террористической организацией.

Но пока для этого все же нет серьезных оснований», — считает эксперт.

Эта организация выступает за применения насилия, но ее лидеры не призывают к убийствам небелого населения или представителей сексуальных меньшинств, резюмировал Суслов. Очевидно, что Proud Boys — антисемиты, сторонники теорий заговора и превосходства белой расы, однако в их риторике нет прославлений геноцида и призывов к нему.