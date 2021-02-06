«Непредсказуемое поведение»: Байден не допустит Трампа к секретам США

Нынешний президент США Джо Байден считает, что не стоит допускать его предшественника Дональда Трампа к брифингам разведывательного сообщества.

«Думаю, что нет нужды проводить для него секретные брифинги. В чем ценность проведения для него секретных брифингов? Какое это будет иметь влияние, если только он не проговорится и не скажет что-нибудь?» — сказал Байден в ответ на вопрос ведущей CBS. Она поинтересовалась мнением Байдена относительно доступа экс-президента к секретной информации.

Глава государства объяснил свое мнение «непредсказуемым поведением» Трампа. При этом Байден заверил, что его точка зрения не связана со штурмом Капитолия, который прошел 6 января.

При этом Байден подчеркнул, что «не хотел бы спекулировать на тему того, чего можно опасаться», если республиканец продолжит получать данные от разведки. В то же время демократ подтвердил высказанное им во время предвыборной кампании мнение о том, что Трамп представляет опасность. «Я уверен в этом», — нынешний глава Белого дома.

Американское законодательство предполагает, что бывшим президентам страны могут сообщать секретную информацию, но только после соответствующего решения действующего лидера государства.

Незадолго до инаугурации Джо Байдена, которая прошла 20 января, ставший при демократе руководителем сотрудников администрации президента Рон Клайн сказал в интервью телекомпании CNN, что администрация демократа изучит вопрос о предоставлении Трампу доступа к разведбрифингам.

«Мы, безусловно, ознакомимся и будем отталкиваться от тех рекомендаций, которые озвучат специалисты по части разведки в администрации Байдена и [вице-президента Камалы] Харрис после вступления в должность», — отметил Клайн.

Что касается штурма Капитолия, его устроили сторонники республиканца Дональда Трампа, который незадолго до этого призвал американцев помочь его партии и в очередной заявил, что считает прошедшие выборы главы США сфальсифицированными.

6 января в конгрессе законодатели должны были утвердить Байдена на должность президента. Но их заседание было прервано, а самих сенаторов пришлось эвакуировать до установления порядка.

В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. Утверждение победы Байдена состоялось, после того как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса. Вместе с тем палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.

Политолог Борис Межуев в комментарии «Газете.Ru» отметил, что после этих акций протеста заведено около 400 уголовных дел, а 182 человека уже арестованы. Он предположил, что теперь последует долгое разбирательство.

По его мнению, речь пойдет не только о тех, кто штурмовал Капитолий, но и о тех, кто их поддерживает. При этом, как заметил эксперт, участники акций протестов наверняка получат реальные сроки за свои действия. «Кроме этой попытки президентской амнистии, которая распространялась на близких соратников Трампа, никаких других шансов спастись от этих щупалец Фемиды, в общем-то, нет», — подчеркнул он.

Так, даже спустя почти месяц после произошедшего, правоохранители задерживают демонстрантов. Накануне была задержана мать восьми детей Рэйчел Пауэлл. Ее подозревают в причастности к беспорядкам у здания Капитолия.

Незадолго до этого агенты ФБР провели обыски в ее доме, пытаясь найти против нее улики и информацию о местонахождении. Соседи сообщили, что ранее она исчезла с детьми и неизвестно, где скрывалась.

Российская сторона уже выразила обеспокоенность преследованиями участников штурма Капитолия.

«Вызывает действительно серьезную озабоченность продолжающаяся в США кампания преследования участников так называемого штурма Капитолия 6 января и вообще всех несогласных с итогами последних президентских выборов, которых власти и послушные им СМИ объявляют, прямая цитата: «внутренними террористами», — отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она сказала, что объективность американских правоохранителей можно поставить под сомнения, потому что они могут действовать в соответствии с указом нынешней администрации, «которая объявила события 6 января мятежом, а всех, кто был в тот день около конгресса, чуть ли не мародерами».

«А ведь в большинстве своем это простые граждане США, которых тревожит положение в собственной стране. И знаете, сколько их? 74 миллиона избирателей. Они голосовали за своего президента, как они считали нужным, они отстаивали свои убеждения», — добавила она.