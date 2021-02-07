«У нас вакцинация давно началась»: в России ответили премьеру Литвы

Премьер-министр Литвы Ингрид Шимоните высказывается против российской вакцины от коронавируса на волне дезинформации. Об этом в своем Twitter заявило посольство РФ в Вильнюсе.

Дипломаты отметили, что показатели «Спутника V» признаны на международном уровне и «говорят сами за себя». Они также порекомендовали литовскому политику больше уделять внимания своей стране, где массовая вакцинация от коронавируса еще не началась — в отличие от России.

Накануне Шимоните заявила, что президент РФ Владимир Путин якобы использует вакцину от COVID-19 в качестве «гибридного оружия».

«Говорят, что «Спутник V» – это хорошо, но Путин не хочет использовать ее как препарат для русского народа. Он предлагает ее всему миру как еще одно гибридное оружие по принципу «разделяй и властвуй». В этом нет ничего нового и полезного для человечества», — подчеркнула в своем Twitter литовский премьер.

Член комитета Государственной думы по международным делам Елена Панина сочла слова Шимоните признаком некомпетентности.

«Шимоните, видимо, не знает, что вакцинация в РФ уже давно началась <...> Прошел мимо ее внимания и факт переговоров о создании комбинированной вакцины на базе «Спутника» и AstraZenесa. Иными словами, Шимоните показала такой запредельный уровень некомпетентности, который неприличен даже для Литвы», – заявила парламентарий.

Отнюдь не все европейские политики критикуют российскую вакцину. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель пару дней назад выразил надежду на то, что российская вакцина «Спутник V» пройдет сертификацию в Европейском агентстве по лекарственным средствам.

«Я взял слово только для того, чтобы поздравить Россию с успехом этого мероприятия, это полезно для всего человечества», — сказал Боррель после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

По его словам, это предоставит миру еще один инструмент в борьбе с пандемией коронавируса.

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил 7 февраля, что готов вакцинироваться от COVID-19 российской или китайской вакциной, если они будут зарегистрированы в ЕС.

3 февраля глава минздрава Германии Йенс Шпан заявил, что немецкая сторона станет посредником в вопросе производства российской вакцины «Спутник V» в Европе. Министр подчеркнул, что пандемию можно победить только предпринимая совместные усилия.

Еще через несколько дней министр-делегат при министре экономики и финансов Франции Аньес Панье-Рюнаше заявила, что российская вакцина от коронавируса, как и любая другая эффективная вакцина, может использоваться в ЕС. Панье-Рюнаше отметила, что разнообразие вакцин может быть полезным для борьбы с различными штаммами коронавируса.

Во вторник, 2 февраля, в журнале The Lancet были опубликованы результаты III фазы клинических испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Эффективность вакцины составила 91,6%. Более чем у 98% добровольцев выработался гуморальный иммунный ответ, у 100% — клеточный иммунный ответ. Препарат стал первой в мире рабочей вакциной от COVID-19. Его разрабатывал центр им. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.